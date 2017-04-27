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Самарские авторы взяли все призовые места на саратовском фестивале поэзии

С 20 по 22 апреля в Саратове прошел ΧΙ Всероссийский фестиваль поэзии «Центр Весны». В соревновательной слэмовой части все три призовых места взяли самарцы: Катерина Сим, Любовь Глотова и Андрей Савкин. Саратовский фестиваль поэзии - один из крупнейших в стране. В нем участвуют авторы из многих городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга, Нижниго Новгорода, Самары, Тольятти, Пензы, Нижнекамска, Курска, Уфы и др. 

Андрей Савкин, ПОЭТ, ЛАУРЕАТ ΧΙ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ПОЭЗИИ «ЦЕНТР ВЕСНЫ»:

• Слэм - формат из американских реалий, в том числе поэтической среды. В чистом виде дело происходит в баре, а оценивают лучшего сами зрители - никаких жюри. Кто смог зацепить публику - тот и молодец. Из-за этой особенности, когда часто лучшим становится более громкий или более забавный, многие относятся к данному формату несерьезно. И вполне оправданно - слэм из числа окололитературных игр, забавный и драйвовый досуг.

В Саратове разработали собственный вариант: первые два раунда участники читали стихи друг друга согласно жеребьевке. Те, кто пытался «сломать чужой текст о колено» или превратить свое выступление в авторский стендап с включением чужих строф, дальше первого раунда не прошли: слэм - это про стихи. Финал состоялся в рамках одиннадцатого фестиваля поэзии «Центр Весны», и организовывали его те же люди - Юрий Щекотов и Михаил Богатов, опытные литературтрегеры и прекрасные поэты.

Фестивали играют огромную роль как площадка общения поэтов. Место, где можно оценить состояние поэзии и взгляды на нее людей из многих городов, узнать об актуальной литературной ситуации. Саратовский фестиваль имеет хорошую географию. Он один из лучших по составу и квалификации участников. В разные годы здесь были Ольга Седакова, Андрей Родионов с Екатериной Троепольской, Анна Русс, Герман Лукомников, Виталий Кальпиди.

Победа самарцев именно в Саратове говорит о многом. Наши поэты могут выступать на равных с поэтами сплоченной и сильной литературной среды. В нашем городе среда также очень сильная, но разобщенная и менее целенаправленная.

Катерина Сим, ПОЭТ, ЛАУРЕАТ ΧΙ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ПОЭЗИИ «ЦЕНТР ВЕСНЫ»:

• В подобном участвую второй раз, так как раньше против слэмов и рингов были серьезные предубеждения. Воспринимаю стихотворение как единицу, целое. А есть тексты, которые такими становятся только в союзе с прочтением, игрой на публику, расстановкой соответствующих акцентов, что тоже, безусловно, является искусством. Но не так давно меня уговорила участвовать в городском слэме Дарья Муранова. И неожиданно для себя я заняла там первое место.

Формат саратовского слэма отличается от привычного, когда автор читает свои тексты. Слэм проходил в три тура на выбывание, и в первых двух нужно было исполнять тексты других участников. Неправильно поставленный акцент, неверно произнесенное слово может полностью убить стихотворение. В то же время довольно средний текст, прочитанный вдумчиво, способен раскрыться.

Мне повезло с первой подборкой - это оказались тексты Андрея Сергеева из Саратова. Читать мне было приятно, процесс проходил естественно. Хотя и сложно пропускать через себя локомотив чужого взгляда. Впрочем, стихи всегда трудно присваивать, если это действительно поэзия. Забавно было слушать, как твои стихи читают в некоем роботостиле, как коверкают слова в текстах самарских коллег, когда некоторые из них знаешь почти наизусть. Или, например, слушать, как сдержанный и слегка меланхоличный самарский поэт Андрей Савкин декламирует тексты, содержащие ругательную лексику.

Несколько смущаюсь по поводу первого места, потому что понимаю: участвуй Михаил Богатов (координатор фестиваля) и Юрий Щекотов, Самаре пришлось бы туго.

Победа Самары для нас имеет большое значение. Во-первых, это было нечто вроде посвящения в саратовский фестиваль «Центр Весны», который мы действительно полюбили. То, что в финале оказалось два автора, произведения которых в Самаре назвали бы «спокойными», - тоже было весьма показательно. Значит, тексты действительно слушают, и они самодостаточны не только вне самарской среды, но и вне авторов.

В целом слэм помог более непринужденно относиться к своим текстам и в то же время вскрыл целый ряд вопросов. Одним из них - когда же подобный будет проводиться в Самаре - творческое объединение «Мост» планирует заниматься в ближайшее время.
Дата: 27 апреля 2017 , 10:45
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Автор текста: Маргарита Петрова
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