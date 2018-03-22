Самарская художница Анна Сливкова представила публике свои новые живописные работы
В выставочном зале регионального отделения Союза художников России состоялось открытие персональной выставки самарской художницы Анны Сливковой под названием «Возьми немного солнца с собой».
У этого автора уже много почитателей и учеников. На мастер-классы Сливковой приходят те, кто не просто любит изобразительное искусство, но и мечтает взять в руки кисть и краски. К каждому художница ищет индивидуальный подход, с каждым терпеливо проходит все этапы, которые помогут человеку в той или иной степени овладеть искусством живописи.
У Анны нет профессионального снобизма. Несмотря на то, что она из художественной династии. Ее отец - известнейший график Виктор Панидов. Он работал в Куйбышевском книжном издательстве. Иллюстрировал произведения не только местных писателей, но и классику. В годы книжного голода Куйбышевское издательство 300-тысячными тиражами выпускало сочинения Драйзера, Гете, Блока, Шекспира с иллюстрациями Панидова. В основном эти работы выполнены в технике ксилографии - гравюры на дереве.
Дочь унаследовала точный глаз отца и его преданность искусству. Однако ее живой характер требовал своего выражения не в однотонных гравюрах, а в самых ярких красках. Пейзажи, портреты и натюрморты художницы - это буквально цветовой взрыв. Автор спешит передать зрителю свое собственное видение прекрасного и изменчивого окружающего мира. Критики замечают, что в работах Анны Сливковой ощутим избыточный красочный напор. Картины написаны размашисто, широкой кистью, смело обобщающей формы. Ее палитра изобилует всеми оттенками синего, фиолетового, красного. Картины очень интересно рассматривать. Даже любимые всеми самарскими мастерами сюжеты - двухэтажные дома старой Самары, дворики с развешанным на веревках бельем, вытащенные из сараев старинные самовары, прялки, чугуны и крынки - кажутся нам неизбитыми, особенными. У Анны вообще нет унылых картин. Везде прочитывается радость бытия, любовь к солнцу и свету. Художница с удовольствием делится этим своим мироощущением с окружающими.
Выступая на вернисаже, заслуженный художник России Станислав Щеглов вспоминал, как во времена дружбы с Виктором Панидовым носил нынешнего автора персональной выставки на руках, не подозревая, что в маленькой девочке зреет талант живописца. А член правления регионального Союза художников Сергей Гриднев обратил внимание присутствующих на то, что Анна Сливкова владеет всеми художественными приемами. Он предложил ей продолжить поиски и в других направлениях и, возможно, немного «успокоить» свою палитру. Сергей Михайлович посоветовал молодой художнице не останавливаться на достигнутом, а постоянно развиваться и идти вперед.
Выставка продлится до конца марта. (0+)
У этого автора уже много почитателей и учеников. На мастер-классы Сливковой приходят те, кто не просто любит изобразительное искусство, но и мечтает взять в руки кисть и краски. К каждому художница ищет индивидуальный подход, с каждым терпеливо проходит все этапы, которые помогут человеку в той или иной степени овладеть искусством живописи.
У Анны нет профессионального снобизма. Несмотря на то, что она из художественной династии. Ее отец - известнейший график Виктор Панидов. Он работал в Куйбышевском книжном издательстве. Иллюстрировал произведения не только местных писателей, но и классику. В годы книжного голода Куйбышевское издательство 300-тысячными тиражами выпускало сочинения Драйзера, Гете, Блока, Шекспира с иллюстрациями Панидова. В основном эти работы выполнены в технике ксилографии - гравюры на дереве.
Дочь унаследовала точный глаз отца и его преданность искусству. Однако ее живой характер требовал своего выражения не в однотонных гравюрах, а в самых ярких красках. Пейзажи, портреты и натюрморты художницы - это буквально цветовой взрыв. Автор спешит передать зрителю свое собственное видение прекрасного и изменчивого окружающего мира. Критики замечают, что в работах Анны Сливковой ощутим избыточный красочный напор. Картины написаны размашисто, широкой кистью, смело обобщающей формы. Ее палитра изобилует всеми оттенками синего, фиолетового, красного. Картины очень интересно рассматривать. Даже любимые всеми самарскими мастерами сюжеты - двухэтажные дома старой Самары, дворики с развешанным на веревках бельем, вытащенные из сараев старинные самовары, прялки, чугуны и крынки - кажутся нам неизбитыми, особенными. У Анны вообще нет унылых картин. Везде прочитывается радость бытия, любовь к солнцу и свету. Художница с удовольствием делится этим своим мироощущением с окружающими.
Выступая на вернисаже, заслуженный художник России Станислав Щеглов вспоминал, как во времена дружбы с Виктором Панидовым носил нынешнего автора персональной выставки на руках, не подозревая, что в маленькой девочке зреет талант живописца. А член правления регионального Союза художников Сергей Гриднев обратил внимание присутствующих на то, что Анна Сливкова владеет всеми художественными приемами. Он предложил ей продолжить поиски и в других направлениях и, возможно, немного «успокоить» свою палитру. Сергей Михайлович посоветовал молодой художнице не останавливаться на достигнутом, а постоянно развиваться и идти вперед.
Выставка продлится до конца марта. (0+)
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Культура
22 марта 2018
201
28 февраля 2018
542
27 февраля 2018
1943
19 февраля 2018
425
22 марта 2018 , 19:08
13
18 марта президента РФ в регионе выбирали больше 1,6 миллиона человек.
22 марта 2018 , 18:04
144
Какие факторы повлияли на увеличение избирательной активности, и как меняется политическая...
22 марта 2018 , 15:18
120
В пятницу, 23 марта, в Самаре пройдет прием граждан по вопросам соблюдения трудового...
22 марта 2018 , 13:47
169
Глава регионального налогового ведомства ответит на вопросы жителей Самары и представителей...
22 марта 2018 , 13:45
175
Перевозить их будут доппоезда на 30-ти маршрутах.
22 марта 2018 , 13:36
206
На эти цели из федерального бюджета выделят 18 млн рублей. Заказчиком торгов выступает...
22 марта 2018 , 13:26
347
Авария произошла в среду, 21 марта, в 20:00 в Большеглушицком районе.
22 марта 2018 , 13:15
206
В среду, 21 марта, произошел порыв трубы диаметром 500 мм на пересечении улиц Ставропольской и...
22 марта 2018 , 11:29
201
Ее организатор - художественный руководитель театра «Витражи» Павел Карташев вместе...
22 марта 2018 , 11:22
170
Единый государственный экзамен по физике сдают многие выпускники - почти в каждом вузе есть...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
31
1
26 февраля 2018
3366
Инцидент произошел в ночь на понедельник, 26 февраля, в Приволжском районе.
6 марта 2018
3020
1
В среду, 7 марта, наш город посетит президент России
22 февраля 2018
2598
По этой причине на участке улицы от Красноармейской до Рабочей будет ограничено движение.
20 марта 2018
2444
Ремонт пройдет в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные...
8 марта 2018
2331
14-летних девочек последний раз видели в Октябрьском районе города.
5 марта 2018
1020
Инцидент произошел в воскресенье, 4 марта.
5 марта 2018
752
Аналитическое агентство "ТурСтат" определило самые популярные для путешествий у...
5 марта 2018
587
Она появится, если власти найдут средства для финансирования проекта.
5 марта 2018
1573
Авария произошла в воскресенье, 4 марта, в 14:50 на 1098 километре дороги М-5 «Урал».
5 марта 2018
1688
Во вторник, 6 марта, останется ровно 100 дней до старта Чемпионата мира по футболу.