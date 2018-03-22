Самарская художница Анна Сливкова представила публике свои новые живописные работы

В выставочном зале регионального отделения Союза художников России состоялось открытие персональной выставки самарской художницы Анны Сливковой под названием «Возьми немного солнца с собой».



У этого автора уже много почитателей и учеников. На мастер-классы Сливковой приходят те, кто не просто любит изобразительное искусство, но и мечтает взять в руки кисть и краски. К каждому художница ищет индивидуальный подход, с каждым терпеливо проходит все этапы, которые помогут человеку в той или иной степени овладеть искусством живописи.



У Анны нет профессионального снобизма. Несмотря на то, что она из художественной династии. Ее отец - известнейший график Виктор Панидов. Он работал в Куйбышевском книжном издательстве. Иллюстрировал произведения не только местных писателей, но и классику. В годы книжного голода Куйбышевское издательство 300-тысячными тиражами выпускало сочинения Драйзера, Гете, Блока, Шекспира с иллюстрациями Панидова. В основном эти работы выполнены в технике ксилографии - гравюры на дереве.



Дочь унаследовала точный глаз отца и его преданность искусству. Однако ее живой характер требовал своего выражения не в однотонных гравюрах, а в самых ярких красках. Пейзажи, портреты и натюрморты художницы - это буквально цветовой взрыв. Автор спешит передать зрителю свое собственное видение прекрасного и изменчивого окружающего мира. Критики замечают, что в работах Анны Сливковой ощутим избыточный красочный напор. Картины написаны размашисто, широкой кистью, смело обобщающей формы. Ее палитра изобилует всеми оттенками синего, фиолетового, красного. Картины очень интересно рассматривать. Даже любимые всеми самарскими мастерами сюжеты - двухэтажные дома старой Самары, дворики с развешанным на веревках бельем, вытащенные из сараев старинные самовары, прялки, чугуны и крынки - кажутся нам неизбитыми, особенными. У Анны вообще нет унылых картин. Везде прочитывается радость бытия, любовь к солнцу и свету. Художница с удовольствием делится этим своим мироощущением с окружающими.



Выступая на вернисаже, заслуженный художник России Станислав Щеглов вспоминал, как во времена дружбы с Виктором Панидовым носил нынешнего автора персональной выставки на руках, не подозревая, что в маленькой девочке зреет талант живописца. А член правления регионального Союза художников Сергей Гриднев обратил внимание присутствующих на то, что Анна Сливкова владеет всеми художественными приемами. Он предложил ей продолжить поиски и в других направлениях и, возможно, немного «успокоить» свою палитру. Сергей Михайлович посоветовал молодой художнице не останавливаться на достигнутом, а постоянно развиваться и идти вперед.



Выставка продлится до конца марта. (0+)