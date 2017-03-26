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Самарская филармония подготовила для жителей города 120 концертных программ

2 апреля в Самарской филармонии будет проходить традиционная ярмарка-продажа абонементов нового концертного сезона 2017 - 2018 гг.

Слушатели всех возрастов смогут выбрать программу на свой вкус. Симфоническая, органная, вокальная, гитарная, джазовая, хоровая, народная музыка - всего 27 абонементов и более 120 концертных программ. Есть специальные предложения для детей, молодежи и студенчества, концерты для завсегдатаев филармонии. Порадуют завсегдатаев и новинками. К примеру, абонемент №8 «Диалоги об искусстве» - проект Санкт-Петербургской филармонии, Государственного Эрмитажа и Самарской филармонии объединит шедевры музыки и живописи. Концерты этого цикла будут сопровождаться показом на экране работ великих художников: Рембрандта, Сезанна, Ван Гога, Матисса, Пикассо, а открывать показы будет вступительное слово научных сотрудников Эрмитажа.

Для любознательных посетителей ярмарки в музее филармонии будет проведена экскурсия. Они смогут познакомиться с интересными фактами из ее истории, узнать тайны и легенды. На протяжении всего дня в филармонии также будут проходить бесплатные концерты профессиональных коллективов.

От первого лица

О концертах Академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии рассказал художественный руководитель оркестра и главный дирижер, народный артист России Михаил Щербаков.

- В следующем сезоне Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии предлагает слушателям очень интересные концертные программы в своих симфонических абонементах. В концертах примут участие уникальные солисты. Такие, как талантливый скрипач Павел Милюков и знаменитый виолончелист Сергей Ролдугин. Оба они принимали участие в уникальном концерте в Пальмире, играли вместе с Валерием Гергиевым. 24 сентября они сыграют двойной концерт Брамса. В этом концерте оркестра также прозвучит редко исполняемая Девятая симфония Ф. Шуберта, к 220-летию композитора.

К нам приедет обладательница премии «Грэмми» в номинации «Лучшая оперная запись», наша землячка Екатерина Лёхина. Она будет петь самые знаменитые арии мирового оперного репертуара для колоратурного сопрано.

Много концертов сезона будет посвящено юбилеям композиторов или выдающихся произведений. К 110-летию со дня первого исполнения мы сыграем нашу любимую Вторую симфонию Рахманинова. Прозвучит его рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром, симфоническая фантазия «Утес». Солировать будет Мирослав Култышев - пианист, которого любят в Самаре, очень талантливый и проникновенный музыкант. Будет и премьера: первое исполнение в Самаре органного концерта Тьерри Эскеша - главного органиста парижской церкви Сент-Этьендю-Мон. Он сам будет играть свое произведение с оркестром.

А к 175-летию любимого Эдварда Грига прозвучат две сюиты из «Пер Гюнта» и Концерт для фортепиано с оркестром. Солист - выдающийся пианист Вадим Руденко. Во втором абонементе «Вечера с большим оркестром», в котором дирижирует также ваш покорный слуга, хочу обратить внимание на голос монгольско-русского баритона Ариунбаатара Ганбаатара - обладателя Гран-при XV конкурса им. Чайковского, обладателя 1-й премии на .конкурсе имени Муслима Магомаева. Он исполнит арии из опер с симфоническим оркестром.

Утонченный скрипач Алексей Лундин - первый солист оркестра «Виртуозы Москвы» - приедет к нам с концертом Бетховена. В программе концерта, посвященного творчеству Бетховена, прозвучит и его 7-я симфония.

Будет концерт к 85-летию Родиона Щедрина: прозвучат сюита из балета «Анна Каренина», романтическая музыка для оркестра, концерт «Озорные частушки» и два танго.

Закончатся программы абонементов концертом, посвященным 180-летию со дня открытия Павловского вокзала. Он удивительным образом связан с музыкой, потому что исторически сложилось так, что именно там в течение десяти сезонов давал концерты сам Иоганн Штраус. В честь этого события мы сыграем произведения Иоганна Штрауса - самого светлого и веселого композитора всех времен и народов.

Приглашаю всех в филармонию - обогатить свою душу светлыми эмоциями, которые очищают нас от меркантильных и суетливых повседневных забот и дают новые силы для созидательной деятельности.
Дата: 26 марта 2017 , 13:38
213
Автор текста: Маргарита Петрова
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