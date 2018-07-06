«СамАрт» откроет сезон праздником ко Дню первоклассника
Открытие нового 88-го театрального сезона самарского театра юного зрителя «СамАрт» состоится 25 и 26 августа праздничной программой ко дню первоклассника. В этот день маленьким гостям покажут спектакль «Кот в сапогах» (6+).
Открыта предварительная продажа билетов на август - ноябрь.
А 28, 29 и 30 сентября в театре состоится премьера спектакля «Маугли» (12+). Над сценической интерпретацией «Книги джунглей» Киплинга работают режиссеры Татьяна Наумова и Павел Самохвалов.
Подробнее о спектакле читайте в интервью Татьяны Наумовой.
Открыта предварительная продажа билетов на август - ноябрь.
А 28, 29 и 30 сентября в театре состоится премьера спектакля «Маугли» (12+). Над сценической интерпретацией «Книги джунглей» Киплинга работают режиссеры Татьяна Наумова и Павел Самохвалов.
Подробнее о спектакле читайте в интервью Татьяны Наумовой.
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