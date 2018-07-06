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Главная/Культура/

«СамАрт» откроет сезон праздником ко Дню первоклассника

Открытие нового 88-го театрального сезона самарского театра юного зрителя «СамАрт» состоится 25 и 26 августа праздничной программой ко дню первоклассника. В этот день маленьким гостям покажут спектакль «Кот в сапогах» (6+).

Открыта предварительная продажа билетов на август - ноябрь.

А 28, 29 и 30 сентября в театре состоится премьера спектакля «Маугли» (12+). Над сценической интерпретацией «Книги джунглей» Киплинга работают режиссеры Татьяна Наумова и Павел Самохвалов.
























Подробнее о спектакле читайте в интервью Татьяны Наумовой
Дата: 6 июля 2018 , 19:19
182
Автор текста: Ирина Кириллова
Автор фото: Евгения Смирнова
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