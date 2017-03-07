Репертуар самарского театра пополнился концертной программой «Grande оперетта»
Перед «маленькой оперой» (именно так дословно с итальянского переводится «оперетта») в Самарском академическом театре оперы и балета поставили большую задачу.
В концертную программу «Grande оперетта» вошли номера из многочисленных музыкальных спектаклей, которых нет в его репертуаре. Таким образом, зрителям представляется возможность увидеть отрывки из двух десятков оперетт, опер, мюзиклов и кинофильмов.
Грандиозной высотой планки режиссер Оксана Штанина озадачила и труппу. Арии в программе сменялись танцами, причем не только вставными номерами в исполнении артистов балета, но и канканом, а также лихими трюками на грани хореографии и гимнастики от оперных солистов. Певцы ни разу не обнаружили перед публикой, сложно ли им даются каскадные номера, а, напротив, создавали ощущение легкости всего происходящего (балетмейстер-постановщик Павел Самохвалов).
Если некоторые артисты еще не чувствуют себя привычно и достаточно раскованно в «легком» жанре, то другие откровенно наслаждаются новыми амплуа. Представительницы прекрасной половины оперной труппы, как существа более гибкие и всегда готовые к перевоплощениям, на премьере блистали вовсю. В полной мере раскрыла свой комический талант Ирина Крикунова, представила несколько интересных сатирических образов Ирина Янцева. Дирижер-постановщик Александр Анисимов не остался в стороне от
общего веселья и принял участие в спектакле, «позволив» вовлечь себя в один из номеров.
Обратная сторона игривости постановки - показавшийся слишком густым налет фривольности в обращении солистов друг с другом или чрезмерная откровенность костюмов «зайчиков» в одном из номеров. Подтверждением «чрезмерности» наготы может послужить такой факт: для того чтобы после этого предстать в образе танцовщиц варьете, артисткам балета пришлось одеться.
К плюсам можно отнести оформление. Ступени - центральная часть декораций многих оперетт - здесь служат местом встреч влюбленных, сольных номеров ярких красавиц и зажигательных танцев солистов в окружении артисток балета. Порой лестница отходит на задний план, когда ее скрывает полупрозрачная занавесь или внимание притягивают видеопроекции. Чудеса современной технологии переносят зрителей в жаркую Южную Каролину, в живописную украинскую деревню или нарядную Москву 30-х (художник Александр Пырялин).
Вместе со сменой образов «места действия» сменялось и само действие. Перед глазами зрителей прошли десятки различных историй любви: смешные и грустные, трогательные и неожиданные. Мы видим Сильву и Эдвина (блистательный дуэт Татьяны Лариной и заслуженного артиста России Василия Святкина) в зрелом возрасте, а вот вдруг на сцене появляются они же, но в молодости (Георгий Цветков и Галина Шамшина) - дуэт, разбитый на четыре голоса, получает дополнительную глубину и раскрывает знакомую всем историю
по-новому.
Не имея сквозного сюжета, «Grande оперетта» все равно смотрится как единое целое. Но при этом, конечно, представляет собой подборку сценических «хитов». Дуэт Порги и Бесс (Ирина Крикунова и заслуженный артист России Андрей Антонов), ария мистера Икс (Василий Святкин), дуэты из «Свадьбы в Малиновке» и «Вольного ветра»… Перечислять полный список в попытке угадать, что больше привлечет вас, бессмысленно: каждый номер - из разряда лучших. И все они теперь заняли свое место в репертуаре Самарского театра оперы и балета, объединенные программой «Grande оперетта».
В концертную программу «Grande оперетта» вошли номера из многочисленных музыкальных спектаклей, которых нет в его репертуаре. Таким образом, зрителям представляется возможность увидеть отрывки из двух десятков оперетт, опер, мюзиклов и кинофильмов.
Грандиозной высотой планки режиссер Оксана Штанина озадачила и труппу. Арии в программе сменялись танцами, причем не только вставными номерами в исполнении артистов балета, но и канканом, а также лихими трюками на грани хореографии и гимнастики от оперных солистов. Певцы ни разу не обнаружили перед публикой, сложно ли им даются каскадные номера, а, напротив, создавали ощущение легкости всего происходящего (балетмейстер-постановщик Павел Самохвалов).
Если некоторые артисты еще не чувствуют себя привычно и достаточно раскованно в «легком» жанре, то другие откровенно наслаждаются новыми амплуа. Представительницы прекрасной половины оперной труппы, как существа более гибкие и всегда готовые к перевоплощениям, на премьере блистали вовсю. В полной мере раскрыла свой комический талант Ирина Крикунова, представила несколько интересных сатирических образов Ирина Янцева. Дирижер-постановщик Александр Анисимов не остался в стороне от
общего веселья и принял участие в спектакле, «позволив» вовлечь себя в один из номеров.
Обратная сторона игривости постановки - показавшийся слишком густым налет фривольности в обращении солистов друг с другом или чрезмерная откровенность костюмов «зайчиков» в одном из номеров. Подтверждением «чрезмерности» наготы может послужить такой факт: для того чтобы после этого предстать в образе танцовщиц варьете, артисткам балета пришлось одеться.
К плюсам можно отнести оформление. Ступени - центральная часть декораций многих оперетт - здесь служат местом встреч влюбленных, сольных номеров ярких красавиц и зажигательных танцев солистов в окружении артисток балета. Порой лестница отходит на задний план, когда ее скрывает полупрозрачная занавесь или внимание притягивают видеопроекции. Чудеса современной технологии переносят зрителей в жаркую Южную Каролину, в живописную украинскую деревню или нарядную Москву 30-х (художник Александр Пырялин).
Вместе со сменой образов «места действия» сменялось и само действие. Перед глазами зрителей прошли десятки различных историй любви: смешные и грустные, трогательные и неожиданные. Мы видим Сильву и Эдвина (блистательный дуэт Татьяны Лариной и заслуженного артиста России Василия Святкина) в зрелом возрасте, а вот вдруг на сцене появляются они же, но в молодости (Георгий Цветков и Галина Шамшина) - дуэт, разбитый на четыре голоса, получает дополнительную глубину и раскрывает знакомую всем историю
по-новому.
Не имея сквозного сюжета, «Grande оперетта» все равно смотрится как единое целое. Но при этом, конечно, представляет собой подборку сценических «хитов». Дуэт Порги и Бесс (Ирина Крикунова и заслуженный артист России Андрей Антонов), ария мистера Икс (Василий Святкин), дуэты из «Свадьбы в Малиновке» и «Вольного ветра»… Перечислять полный список в попытке угадать, что больше привлечет вас, бессмысленно: каждый номер - из разряда лучших. И все они теперь заняли свое место в репертуаре Самарского театра оперы и балета, объединенные программой «Grande оперетта».
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Культура
7 марта 2017
68
7 марта 2017
87
2 марта 2017
437
22 февраля 2017
396
14 февраля 2017
554
7 марта 2017 , 16:54
91
Первые платежные документы нового образца горожане обнаружат в своих почтовых ящиках до 10 марта.
7 марта 2017 , 16:48
96
В Самарском районе большинство домов не оборудовано мусоропроводами. Жители пользуются...
7 марта 2017 , 16:38
97
Южнокорейские музыканты выступили в ДК «Заря».
7 марта 2017 , 16:34
94
Недавно на базе гимназии №3 открылось детское отделение баскетбольного клуба...
7 марта 2017 , 16:27
76
Еще несколько лет назад самозахват земли под строительство в Самаре не был редкостью.
7 марта 2017 , 16:16
87
В прошлом году Самара отмечала полувековой юбилей улицы Стара-Загора и 140-летие...
7 марта 2017 , 16:08
95
Организованный в годы войны, он выпустил большой отряд педагогов и переводчиков, в том числе...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
27 февраля 2017
5206
1
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
26 февраля 2017
4089
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
14 февраля 2017
3211
Труп 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен хозяйкой жилплощади....
10 февраля 2017
2419
Необычный инцидент произошел на днях возле местного дворца культуры.
19 февраля 2017
981
Совещание по вопросу оформления территории музейного комплекса "Самара...
2 марта 2017
506
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
2 марта 2017
556
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
1 марта 2017
410
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...