Репертуар самарского театра пополнился концертной программой «Grande оперетта»

Перед «маленькой оперой» (именно так дословно с итальянского переводится «оперетта») в Самарском академическом театре оперы и балета поставили большую задачу.



В концертную программу «Grande оперетта» вошли номера из многочисленных музыкальных спектаклей, которых нет в его репертуаре. Таким образом, зрителям представляется возможность увидеть отрывки из двух десятков оперетт, опер, мюзиклов и кинофильмов.



Грандиозной высотой планки режиссер Оксана Штанина озадачила и труппу. Арии в программе сменялись танцами, причем не только вставными номерами в исполнении артистов балета, но и канканом, а также лихими трюками на грани хореографии и гимнастики от оперных солистов. Певцы ни разу не обнаружили перед публикой, сложно ли им даются каскадные номера, а, напротив, создавали ощущение легкости всего происходящего (балетмейстер-постановщик Павел Самохвалов).



Если некоторые артисты еще не чувствуют себя привычно и достаточно раскованно в «легком» жанре, то другие откровенно наслаждаются новыми амплуа. Представительницы прекрасной половины оперной труппы, как существа более гибкие и всегда готовые к перевоплощениям, на премьере блистали вовсю. В полной мере раскрыла свой комический талант Ирина Крикунова, представила несколько интересных сатирических образов Ирина Янцева. Дирижер-постановщик Александр Анисимов не остался в стороне от

общего веселья и принял участие в спектакле, «позволив» вовлечь себя в один из номеров.



Обратная сторона игривости постановки - показавшийся слишком густым налет фривольности в обращении солистов друг с другом или чрезмерная откровенность костюмов «зайчиков» в одном из номеров. Подтверждением «чрезмерности» наготы может послужить такой факт: для того чтобы после этого предстать в образе танцовщиц варьете, артисткам балета пришлось одеться.



К плюсам можно отнести оформление. Ступени - центральная часть декораций многих оперетт - здесь служат местом встреч влюбленных, сольных номеров ярких красавиц и зажигательных танцев солистов в окружении артисток балета. Порой лестница отходит на задний план, когда ее скрывает полупрозрачная занавесь или внимание притягивают видеопроекции. Чудеса современной технологии переносят зрителей в жаркую Южную Каролину, в живописную украинскую деревню или нарядную Москву 30-х (художник Александр Пырялин).



Вместе со сменой образов «места действия» сменялось и само действие. Перед глазами зрителей прошли десятки различных историй любви: смешные и грустные, трогательные и неожиданные. Мы видим Сильву и Эдвина (блистательный дуэт Татьяны Лариной и заслуженного артиста России Василия Святкина) в зрелом возрасте, а вот вдруг на сцене появляются они же, но в молодости (Георгий Цветков и Галина Шамшина) - дуэт, разбитый на четыре голоса, получает дополнительную глубину и раскрывает знакомую всем историю

по-новому.



Не имея сквозного сюжета, «Grande оперетта» все равно смотрится как единое целое. Но при этом, конечно, представляет собой подборку сценических «хитов». Дуэт Порги и Бесс (Ирина Крикунова и заслуженный артист России Андрей Антонов), ария мистера Икс (Василий Святкин), дуэты из «Свадьбы в Малиновке» и «Вольного ветра»… Перечислять полный список в попытке угадать, что больше привлечет вас, бессмысленно: каждый номер - из разряда лучших. И все они теперь заняли свое место в репертуаре Самарского театра оперы и балета, объединенные программой «Grande оперетта».