Прошел юбилейный концерт оркестра русских народных инструментов «Виртуозы Самары»
Казалось, еще недавно инструментальный коллектив при Волжском народном хоре имени Петра Милославова давал для самарской публики большой концерт по случаю своего пятилетия. И вот новая круглая дата: 10 февраля «Виртуозы Самары» отметили 10 лет со дня своего основания.
В составе оркестра сегодня более сорока человек. За дирижерским пультом первую часть праздничного выступления стоял заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии Правительства РФ «Душа России» Павел Третьяков, возглавивший коллектив в 2010 году. Во втором отделении ди- рижерскую палочку взял Иван Мельников.
Оркестр «Виртуозы Самары» за два с небольшим года до своего ухода из жизни, в 2007 году, создал заслуженный деятель искусств РФ, профессор Евгений Лакирев. Блестящий музыкант, человек, безмерно преданный искусству, он собрал из выпускников самарских вузов замечательный коллектив. И сегодня они продолжают дело своего учителя. Каждое выступление - яркое событие в жизни города и губернии. И не только. Оркестр с успехом выступает на лучших концертных площадках страны, его музыканты - лауреаты международных и национальных музыкальных конкурсов.
- Этот год богат на события, - отметила замминистра культуры Самарской области Ири- на Калягина. - 1 февраля исполнилось бы 70 лет художественному руководителю Волжского хора Юрию Пахомову, которого уже год, как нет с нами. А сегодня мы отмечаем, может быть, и не очень большой, но очень важный юбилей - десятилетие оркестра русских народных инструментов «Виртуозы Самары».
Юбилейную программу музыканты назвали «Лучшее за 10 лет», чтобы еще раз продемонстрировать - им подвластны все музыкальные жанры: фолк, классика, эстрада. В тот вечер со сцены филармонии звучали русские народные песни, романсы, произведения Антонио Вивальди, Астора Пьяоллы, Исаака Дунаевского и, конечно, самарских композиторов - Александра Большакова, Виталия Максимова. В сопровождении оркестра было много замечательных сольных номеров. Играли домристки - Марина Казарина, Наталья Солаева, баянисты Константин Князев и Александр Малыхин, балалаечник Дмитрий Данилин. В концерте также участвовали известные самарские исполнители - солистка Волжского народного хора Людмила Дюдяева, дуэт балалаечников Дмитрий Буцыков и Дмитрий Косяков и другие.
Поздравить один из лучших музыкальных коллективов России в жанре народного искусства, разделить с ним радость праздника пришли преданные поклонники, друзья, коллеги и, конечно, учителя - преподаватели музыкального отделения Самарского социально-педагогического университета и института культуры. Зал не скупился на похвалы и аплодисменты. После каждого выступления звучали «браво» и «бис». «Настоящие виртуозы, их музыка настоящая, искренняя» - звучали эпитеты в адрес музыкантов. В завершение празднич-
ного вечера прошло награждение участников оркестра.
В составе оркестра сегодня более сорока человек. За дирижерским пультом первую часть праздничного выступления стоял заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии Правительства РФ «Душа России» Павел Третьяков, возглавивший коллектив в 2010 году. Во втором отделении ди- рижерскую палочку взял Иван Мельников.
Оркестр «Виртуозы Самары» за два с небольшим года до своего ухода из жизни, в 2007 году, создал заслуженный деятель искусств РФ, профессор Евгений Лакирев. Блестящий музыкант, человек, безмерно преданный искусству, он собрал из выпускников самарских вузов замечательный коллектив. И сегодня они продолжают дело своего учителя. Каждое выступление - яркое событие в жизни города и губернии. И не только. Оркестр с успехом выступает на лучших концертных площадках страны, его музыканты - лауреаты международных и национальных музыкальных конкурсов.
- Этот год богат на события, - отметила замминистра культуры Самарской области Ири- на Калягина. - 1 февраля исполнилось бы 70 лет художественному руководителю Волжского хора Юрию Пахомову, которого уже год, как нет с нами. А сегодня мы отмечаем, может быть, и не очень большой, но очень важный юбилей - десятилетие оркестра русских народных инструментов «Виртуозы Самары».
Юбилейную программу музыканты назвали «Лучшее за 10 лет», чтобы еще раз продемонстрировать - им подвластны все музыкальные жанры: фолк, классика, эстрада. В тот вечер со сцены филармонии звучали русские народные песни, романсы, произведения Антонио Вивальди, Астора Пьяоллы, Исаака Дунаевского и, конечно, самарских композиторов - Александра Большакова, Виталия Максимова. В сопровождении оркестра было много замечательных сольных номеров. Играли домристки - Марина Казарина, Наталья Солаева, баянисты Константин Князев и Александр Малыхин, балалаечник Дмитрий Данилин. В концерте также участвовали известные самарские исполнители - солистка Волжского народного хора Людмила Дюдяева, дуэт балалаечников Дмитрий Буцыков и Дмитрий Косяков и другие.
Поздравить один из лучших музыкальных коллективов России в жанре народного искусства, разделить с ним радость праздника пришли преданные поклонники, друзья, коллеги и, конечно, учителя - преподаватели музыкального отделения Самарского социально-педагогического университета и института культуры. Зал не скупился на похвалы и аплодисменты. После каждого выступления звучали «браво» и «бис». «Настоящие виртуозы, их музыка настоящая, искренняя» - звучали эпитеты в адрес музыкантов. В завершение празднич-
ного вечера прошло награждение участников оркестра.
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