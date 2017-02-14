14 февраля 2017 года,
22:02
$ 58.06    61.77   Нефть 55.62 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Культура/

Прошел юбилейный концерт оркестра русских народных инструментов «Виртуозы Самары»

Казалось, еще недавно инструментальный коллектив при Волжском народном хоре имени Петра Милославова давал для самарской публики большой концерт по случаю своего пятилетия.  И вот новая круглая дата: 10 февраля «Виртуозы Самары» отметили 10 лет со дня своего основания.

В составе оркестра сегодня более сорока человек. За дирижерским пультом первую часть праздничного выступления стоял заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии Правительства РФ «Душа России» Павел Третьяков, возглавивший коллектив в 2010 году. Во втором отделении ди- рижерскую палочку взял Иван Мельников.

Оркестр «Виртуозы Самары» за два с небольшим года до своего ухода из жизни, в 2007 году, создал заслуженный деятель искусств РФ, профессор Евгений Лакирев. Блестящий музыкант, человек, безмерно преданный искусству, он собрал из выпускников самарских вузов замечательный коллектив. И сегодня они продолжают дело своего учителя. Каждое выступление - яркое событие в жизни города и губернии. И не только. Оркестр с успехом выступает на лучших концертных площадках страны, его музыканты - лауреаты международных и национальных музыкальных конкурсов.

- Этот год богат на события, - отметила замминистра культуры Самарской области Ири- на Калягина. - 1 февраля исполнилось бы 70 лет художественному руководителю Волжского хора Юрию Пахомову, которого уже год, как нет с нами. А сегодня мы отмечаем, может быть, и не очень большой, но очень важный юбилей - десятилетие оркестра русских народных инструментов «Виртуозы Самары». 

Юбилейную программу музыканты назвали «Лучшее за 10 лет», чтобы еще раз продемонстрировать - им подвластны все музыкальные жанры: фолк, классика, эстрада. В тот вечер со сцены филармонии звучали русские народные песни, романсы, произведения Антонио Вивальди, Астора Пьяоллы, Исаака Дунаевского и, конечно, самарских композиторов - Александра Большакова, Виталия Максимова. В сопровождении оркестра было много замечательных сольных номеров. Играли домристки - Марина Казарина, Наталья Солаева, баянисты Константин Князев и Александр Малыхин, балалаечник Дмитрий Данилин. В концерте также участвовали известные самарские исполнители - солистка Волжского народного хора Людмила Дюдяева, дуэт балалаечников Дмитрий Буцыков и Дмитрий Косяков и другие.

Поздравить один из лучших музыкальных коллективов России в жанре народного искусства, разделить с ним радость праздника пришли преданные поклонники, друзья, коллеги и, конечно, учителя - преподаватели музыкального отделения Самарского социально-педагогического университета и института культуры. Зал не скупился на похвалы и аплодисменты. После каждого выступления звучали «браво» и «бис». «Настоящие виртуозы, их музыка настоящая, искренняя» - звучали эпитеты в адрес музыкантов. В завершение празднич-
ного вечера прошло награждение участников оркестра.
Дата: 14 февраля 2017 , 15:13
136
Автор текста: Ева Скатина
Автор фото: Владимир Пермяков
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Культура
Прошел юбилейный концерт оркестра русских народных инструментов «Виртуозы Самары»
14 февраля 2017
136
Прошел юбилейный концерт оркестра русских народных инструментов «Виртуозы Самары»
Художественный музей отметил свое 80-летие
14 февраля 2017
118
Художественный музей отметил свое 80-летие
В галерее «Виктория» открылась выставка всемирно известного шведского фотохудожника Андерса Петерсена
9 февраля 2017
272
В галерее «Виктория» открылась выставка всемирно известного шведского фотохудожника Андерса Петерсена
В Самаре прошел зимний «Пластилиновый дождь»
7 февраля 2017
377
В Самаре прошел зимний «Пластилиновый дождь»
Один из залов Художественного музея отдан под необычный международный проект
4 февраля 2017
446
Один из залов Художественного музея отдан под необычный международный проект
Гляжусь в тебя, как в зеркало...Взгляд самарских фотографов на противоположный пол
2 февраля 2017
384
Гляжусь в тебя, как в зеркало...Взгляд самарских фотографов на противоположный пол
О ливерной колбасе, партии и самоубийстве. В театре «Актерский дом» поставили пьесу Эрдмана
2 февраля 2017
332
О ливерной колбасе, партии и самоубийстве. В театре «Актерский дом» поставили пьесу Эрдмана
Театр «Самарская площадь» продает билеты со скидками
1 февраля 2017
420
Театр «Самарская площадь» продает билеты со скидками
В галерее «Вавилон» открылась выставка Николая Лукашука и Полины Горецкой
31 января 2017
315
В галерее «Вавилон» открылась выставка Николая Лукашука и Полины Горецкой
Лента новостей
14 февраля 2017 , 17:19
109
В Самаре пройдет премьера музыкального спектакля «Приключение футбольного мяча»
Она состоится 17 февраля в 11.00 во Дворце Культуры им. В.Я. Литвинова (пр. Кирова, 145).
14 февраля 2017 , 16:43
255
Житель Тольятти пытался украсть продукты на 3 тыс. рублей
Инцидент произошел в одном из супермаркетов на бульваре Буденного в Тольятти.
14 февраля 2017 , 15:36
165
Жителям Самары предлагают познакомиться с животными из детских книг
15 февраля в 12:00 в доме-музее В.И. Ленина откроется выставка «Остановиться,...
14 февраля 2017 , 15:29
412
В Самаре под колесами иномарки пострадала 14-летняя девочка
Авария случилась 13 февраля в 20:50 на 23 километре Московского шоссе в Красноглинском районе.
14 февраля 2017 , 15:13
136
Прошел юбилейный концерт оркестра русских народных инструментов «Виртуозы Самары»
Казалось, еще недавно инструментальный коллектив при Волжском народном хоре имени Петра...
14 февраля 2017 , 15:08
1952
В Самаре 42-летний мужчина убил своего знакомого и оставил его тело на съемной квартире
Труп 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен хозяйкой жилплощади....
14 февраля 2017 , 15:01
225
Романтика на карте Самары. Где находятся знаковые достопримечательности «для двоих»?
Ко Дню всех влюбленных «Самарская Газета» взялась подсчитать знаковые романтические...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Тольятти поезд протаранил Porsche Panamera GTS
29 января 2017
8307
3
В Тольятти поезд протаранил Porsche Panamera GTS
Авария произошла вчера в первой половине дня на ж/д переезде рядом с перекрестком Обводного...
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
19 января 2017
5972
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
26 января 2017
5447
7
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
   Трагедия произошла 25 января около 19.00 в салоне автобуса №37 муниципального...
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
18 января 2017
4647
1
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
17 января 2017
1370
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
Самара готовится приступить к строительству целого ряда новых школ. 
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
19 января 2017
1762
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному  празднику - Дню российской пе...
Названы имена лауреатов общественной акции «Народное признание» 2016 года
16 января 2017
530
Названы имена лауреатов общественной акции «Народное признание» 2016 года
Чествовали отличившихся самарцев.
«Сладкая жизнь» Дмитрия Кушнира. Как самарцы подкармливали артистов Большого театра. Часть 3
16 января 2017
276
«Сладкая жизнь» Дмитрия Кушнира. Как самарцы подкармливали артистов Большого театра. Часть 3
Дмитрий Кушнир в годы Великой Отечественной возглавлял Тимашевский сахарный комбинат.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.