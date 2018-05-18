Популярный самарский теле-радиоведущий примет участие в спектакле
В понедельник, 28 мая, в 19:00 в арт-центре «Звезда» Самарская актерская мастерская «Доктор Чехов» представит спектакль The show creeps (12+), где одну из ролей исполнит теле-радио ведущий Антон Самохвалов.
В основе The show creeps - пьесы зарубежных авторов. Три девушки приходят на кастинг телеведущей нового шоу, не подозревая, чем для них обернется эта битва. В спектакле заняты актрисы театра драмы Анастасия Ермилина и Надежда Попова, а также Екатерина Ложененко - выпускница института культуры, которая работает в театре «Лицом к лицу». Также есть персонаж, который разговаривает с ними из-за ширмы. На эту роль режиссер-постановщик Алла Коровкина и пригласила настоящего радиоведущего.
Подробнее о спектакле здесь.
В основе The show creeps - пьесы зарубежных авторов. Три девушки приходят на кастинг телеведущей нового шоу, не подозревая, чем для них обернется эта битва. В спектакле заняты актрисы театра драмы Анастасия Ермилина и Надежда Попова, а также Екатерина Ложененко - выпускница института культуры, которая работает в театре «Лицом к лицу». Также есть персонаж, который разговаривает с ними из-за ширмы. На эту роль режиссер-постановщик Алла Коровкина и пригласила настоящего радиоведущего.
Подробнее о спектакле здесь.
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