18 мая 2018 года,
01:53
$ 61.82    73.02   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Интервью
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Культура/

Популярный самарский теле-радиоведущий примет участие в спектакле

В понедельник, 28 мая, в 19:00 в арт-центре «Звезда» Самарская актерская мастерская «Доктор Чехов» представит спектакль The show creeps (12+), где одну из ролей исполнит теле-радио ведущий Антон Самохвалов.




















В основе The show creeps - пьесы зарубежных авторов. Три девушки приходят на кастинг телеведущей нового шоу, не подозревая, чем для них обернется эта битва. В спектакле заняты актрисы театра драмы Анастасия Ермилина и Надежда Попова, а также Екатерина Ложененко - выпускница института культуры, которая работает в театре «Лицом к лицу». Также есть персонаж, который разговаривает с ними из-за ширмы. На эту роль режиссер-постановщик Алла Коровкина и пригласила настоящего радиоведущего. 

Подробнее о спектакле здесь.

























Дата: 17 мая 2018 , 13:19
273
Автор текста: Маргарита Петрова
Автор фото: САМ "Доктор Чехов"
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Культура
Популярный самарский теле-радиоведущий примет участие в спектакле
17 мая 2018
273
Популярный самарский теле-радиоведущий примет участие в спектакле
Куда пойти на «Ночь музеев» в Самаре
15 мая 2018
528
Куда пойти на «Ночь музеев» в Самаре
В Самаре пройдет литературный бал
14 мая 2018
295
В Самаре пройдет литературный бал
Стала известна дата проведения Поволжских сезонов Александра Васильева
14 мая 2018
392
Стала известна дата проведения Поволжских сезонов Александра Васильева
Подлинник первого художественного произведения Самары покажут в музее
11 мая 2018
437
Подлинник первого художественного произведения Самары покажут в музее
Самарцев познакомят с миром скифов и амазонок
7 мая 2018
545
Самарцев познакомят с миром скифов и амазонок
В Самарском художественном музее открылась выставка рисунков молодых дизайнеров
28 апреля 2018
533
В Самарском художественном музее открылась выставка рисунков молодых дизайнеров
Горький, Гоголь и Тургенев. Дневник фестиваля «Волжские театральные сезоны»
28 апреля 2018
582
Горький, Гоголь и Тургенев. Дневник фестиваля «Волжские театральные сезоны»
Самарский «Учебный театр» покажет спектакль «Ромео и Джульетта»
25 апреля 2018
539
Самарский «Учебный театр» покажет спектакль «Ромео и Джульетта»
Лента новостей
17 мая 2018 , 17:42
181
Команда Самарской области вошла в тройку победителей спортивной эстафеты на "Туриаде"
В Хвалынске открылся спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа...
17 мая 2018 , 17:21
248
В Самаре официально открывается второй пятизвездочный отель
Гостиница Lotte готова принимать посетителей.
17 мая 2018 , 17:15
183
Самарцам предложили нарисовать стелу Советского района
Ее установят на пересечении улиц Гагарина и Победы.
17 мая 2018 , 16:58
241
По мосту у «Пепси - Колы» откроют движение в обе стороны
Открытие рабочего движение по всей ширине по улице Полтавской намечено на 20:00 четверга, 17...
17 мая 2018 , 16:50
212
Реставрация домов и создание арт-объектов. Что планируют сделать за время проведения «Том Сойер Феста»
Старт четвертого по счету фестиваля, направленного на сохранение облика исторического центра...
17 мая 2018 , 15:51
272
В историческом центре Самары перекроют движение на время шествия выпускников
Напомним, в четверг, 24 мая, пройдет «Последний звонок».
17 мая 2018 , 15:36
204
На самарские пляжи завезут 15 тысяч тонн песка
В городе началась подготовка к купальному сезону.
17 мая 2018 , 15:23
228
У гостиницы Lotte на Самарской на месте аварийных домов высадят деревья и уложат асфальт
Жителей аварийных зданий расселили.
17 мая 2018 , 19:58
209
Самарцам расскажут о развитии ракетно-космического производства в городе
25 мая в 13:00 отдел правовой и патентно-технической информации Самарской областной библиотеки...
17 мая 2018 , 13:29
231
Предстоящие выходные в Самарской области ожидаются жаркими и дождливыми
По прогнозам синоптиков, с пятницы, 18 мая, в большинстве районов днем пройдут кратковременные...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Как передвигаться по центру Самары во время ЧМ-2018
19 апреля 2018
6207
Как передвигаться по центру Самары во время ЧМ-2018
Как будет организовано движение транспорта в районе площади Куйбышева, где расположится фан-зона...
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
2 мая 2018
4219
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
День Победы в Самаре. Как это будет
8 мая 2018
3300
День Победы в Самаре. Как это будет
Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Самаре...
Что нужно знать самарцам о втором матче на «Самара Арене»
6 мая 2018
2997
2
Что нужно знать самарцам о втором матче на «Самара Арене»
В воскресенье, 6 мая,     в 17:00 состоится второй тестовый матч. «Крылья...
16 мая 2018
2797
"Самара Арена" приняла третий тестовый матч
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ. 
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
2 мая 2018
4219
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
Новая «старая» набережная. Виртуальный гид
30 апреля 2018
2033
Новая «старая» набережная. Виртуальный гид
Длина самарской набережной около пяти километров. 
Новая набережная. Виртуальный гид
1 мая 2018
2137
1
Новая набережная. Виртуальный гид
Вторая очередь набережной между  бассейном «ЦСКА ВВС»  и заводом...
Киноизмышлизм. «Тоня против всех» - рок-н-рольщица на льду (18+)
30 апреля 2018
1575
Киноизмышлизм. «Тоня против всех» - рок-н-рольщица на льду (18+)
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
Киноизмышлизм. «Скиф» - только хардкор (18+)
1 мая 2018
1531
Киноизмышлизм. «Скиф» - только хардкор (18+)
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Интервью
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.