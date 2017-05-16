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Полная программа "Ночи музеев-2017" в Самаре

20 мая всем самарским музеям будет не до сна. Грядет одно из самых ожидаемых событий в культурной жизни. «Ночь музеев» охватит все арт-площадки города. Что они предложат неспящим посетителям?

Художественный музей

В этом году Художественный музей (ул. Куйбышева, 92) предлагает провести экстравагантную «Ночь». Он отказывается от привычных стандартов и объединяет классику с современным искусством. Гостей ждут выставка современной живописи «Невидимки за человечность», спектакль Самарской актерской мастерской «Доктор Чехов» «Металлолом», модный показ студии Levsha, кинозал «Тимур Новиков и К°», выступление джазовой группы «Самарский диксиленд», шаржи-портреты от Фрола Веселого, мастер-класс по фейс-арту, фотозона, очки виртуальной реальности Google Arts, конкурс «Найди картину», выставка японской графики «Пришельцы», выступление битбокс-команды Gavr & MarWin, создание граффити на заборе и поэтический сеанс с Екатериной Лидерман.

А также лекции: «Коров и Серовин»: история двух неоконченных портретов», о творчестве Малевича, «Карл Брюллов и две загадочные женщины», «Загадка Бенигны», о мистификации Востока. 6+

Литературный музей

По традиции в эту ночь Литературный музей откроет двери своей усадьбы (ул. Фрунзе, 155) для всех желающих.

Самым маленьким посетителям с 16.00 до 18.30 предложат превратить усадьбу в волшебный сад и покажут музыкальный спектакль по мотивам сказки «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Также к услугам младших гостей - звуковой мастер-класс от «Барабанов Аше» и творческие мастер-классы и игры по сказкам «Аленький цветочек», «Незнайка и Цветочный город», «Дюймовочка» и другим. 6+

Взрослая программа начнется в 19.00. Она включает выставку «Фотограмма человека» студии «Окно.SPB» и мастер-класс по созданию фотограмм, лекторий «Проект 2024», архитектурные утопии, видеоинсталляции, показ и обсуждение фильма Криса Маркера «Поез победы». В музыкальной программе «Ночи» - литературная группировка «Драм’n’Слово», дуэт Ocean Jazz Band, LeninStreetBand. 12+

Музей Модерна

В этот раз «Ночь музеев» в особняке Курлиной (ул. Фрунзе, 159) будет посвящена окружающей нас материи звука. Звуки, которые мы слышим, превращаются в музыку, меняются с течением времени и оказывают на нас различное воздействие. В эту ночь Музей Модерна представит публике свою версию истории звука от модерна до современности.

Музыкант из Санкт-Петербурга Петр Термен сыграет на музыкальном инструменте его прадеда - терменвоксе. Кроме того, в программе «Ночи» эстрадно-джазовый оркестр «Темп», группа Space Beatlos и Анастасия Сухова, играющая на плоских колоколах.

«Виктория»

В галерее «Виктория» посетителей ждут выставка современного финского искусства, интерактивная игра для детей «Кот в мешке», экскурсии по экспозиции, арт-викторины, мастер-класс по коллажу, выступление группы Frankly Speakers и танцы под хорошую музыку. На протяжении всего мероприятия будет работать поп-точка бариста-кафе. 6+

Музей им. Алабина

«Ночь» в музее им. Алабина будет посвящена 100-летию революции. В программе вечера открытие выставки «Сталь, огонь и медная пуля», концерт группы «Синестезия», мастер-класс по созданию агитплаката. На протяжении всей «Ночи» будет работать интерактив «О времени и о себе» и чайная. 18+

«Самара космическая»

Музейно-выставочный центр «Самара космическая» приглашает посетить основную экспозицию музея в неурочный час. 20 мая он будет открыт для посещения в следующие периоды: с 19.00 до 19.40, с 19.45 до 20.25, с 20.30 до 21.10, с 21.15 до 21.55. Посещение проводится на платной основе в составе групп. Предварительная запись обязательна. Записаться в группу на посещение можно по телефону 263-39-35.

Детская картинная галерея

В особняке Клодта «Ночь музеев» начнется в 12.00. В течение всего дня будет работать площадка со старинными играми: бильбоке, крокет, классики и «Брось мяч» образца 1909 года. Параллельно пройдут выставка детских работ и керамики, ремесленные мастер-классы. В саду - приключенческая игра по сказке «Конек-Горбунок»: творческие задания для детей, мастер-классы, фокусы и сказочные декорации. 0+

Взрослой аудитории сотрудники музея предложат лекцию «От нуля до 40 градусов (не по Цельсию)». На ней расскажут об истории безалкогольных и алкогольных напитков в России с древнейших времен до наших дней. 18+

Также в особняке Клодта будут работать две экспозиции. «Борис Иевлев. Просто жизнь» и выставка ко Дню славянской письменности и культуры. Последняя расскажет о двух славянских азбуках, самых известных рукописных и печатных памятниках славянской письменности, а также представит редкие книги Московского печатного двора XVII века. 6+ 
Дата: 16 мая 2017 , 12:16
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Автор текста: Маргарита Петрова
Автор фото: архив "СГ"
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