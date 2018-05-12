Подлинник первого художественного произведения Самары покажут в музее

Самарский областной художественный музей и Российская национальная библиотека представляют первое художественное произведение Самары – Самарскую рукопись 1628-1629 гг. Созданный в Самаре манускрипт является практически ровесником города и остаётся единственным дошедшим до наших дней артефактом времен первой Самарской крепости.Рукописная книга содержит около 400 миниатюр, выполненных с большим мастерством первым самарским художником, изографом Петром. Памятник хранится в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге и останется в Самаре только на время выставки.Экспозиция выставки выстраивает эпоху создания рукописи, воссоздаёт атмосферу Самарской крепости первой трети XVII в., реконструирует предметный мир и раскрывает содержание наиболее интересных и выразительных миниатюр самарского манускрипта. Древнейший культурный памятник Самары, включающий списки произведений древней церковной письменности – «Повесть о Варлааме и Иоасафе» и «Житие Нифонта Констанцского» – будет представлен зрителю в трёх форматах: подлинник рукописи, выполненные в технике акварели реплики 65 миниатюр, электронный ресурс с полным описанием всех иллюстраций.Помимо рукописи и её художественного наследия, на выставке будут показаны уникальные памятники книжной культуры, произведения иконописи и меднолитой пластики, предметы церковного быта, материалы археологических раскопок и атрибуты повседневной жизни окружавших Самарскую крепость кочевников, призванные помочь зрителю погрузиться в глубину веков Самарской истории и осознать богатство её культурной традиции.Создание в Самаре уникального иллюстрированного манускрипта в период воеводства Бориса Салтыкова, родственника первого царя из династии Романовых – Михаила Федоровича, позволяет включить культурные процессы региона в общероссийский цивилизационный контекст и видеть в Средней Волге не только зону фронтира – своеобразного пограничья между Европой и Азией, но и территорию, имевшую особые связи со столицей. Новейшие исследования рукописи и её миниатюр, а также дискуссия о местоположении первой Самарской крепости на современной карте города нашли отражение в отборе предметов и организации экспозиции. Выставка ставит вопрос о топографии первых самарских храмов, в которых могла быть создана рукопись, и показывает необходимость консервации и научного изучения территории старой Хлебной площади (бывшего завода клапанов), где, по мнению учёных, следует искать следы первых самарских храмов.Выставка «Самарские древности» объединяет фонды Российской национальной библиотеки, Самарского областного художественного музея, Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В. Алабина, Пугачёвского краеведческого музея имени К.И. Журавлёва, Краеведческого музея городского округа Сызрань, Самарской областной универсальной научной библиотеки и Центрального государственного архива Самарской области. Многие памятники культуры, представленные на выставке, хранятся в запасниках и будут показаны впервые.