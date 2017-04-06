Победители городского фотоконкурса "Самарский взгляд" получили награды

Каждый год он удивляет. Тем, как можно события со всего мира разместить в одной галерее. Как можно изменяться и оставаться прежним. Как можно объединить работы таких разных авторов со всей России. И при этом оставаться самарским.



В восьмой раз прошло награждение победителей городского открытого фотоконкурса «Самарский взгляд». Его организаторы - Самарская областная организация Союза журналистов России и администрация городского округа Самара. В этом году 156 участников представили

на суд профессионального жюри 2000 работ. В итоговую экспозицию, разместившуюся в галерее «Новое пространство», вошло 196 фотографий от 59 авторов.



Выставка интересна в первую очередь своей парадоксальностью. Например, на снимке «1 мая» Екатерины Елизаровой - фотографа «Самарской газеты» - благодаря игре с масштабом вертолеты на фоне зонтика выглядят маленькими стрекозами. В номинации «Люди и повседневная жизнь» можно неожиданно увидеть кошку с рыбкой, среди работ самарских фотографов много пейзажей самых отдаленных уголков страны. А московский автор Стоян Васев представил интересную серию «Волга. Рыбы нет» и получил за нее первое место в номинации «Природа».



Второе место получил Георгий Фролов из Самары за фотографию «На закате дней». Другой наш земляк - Сергей Сынтин - удостоился специального диплома за «Хинтерзее». Лучшей художественной фотографией признаны снимки Сергея Курочкина из серии «Среди миров», создающие магические образы из реальных явлений природы. Ледяной Байкал, сказочная полярная ночь, самарский закат цвета жидкого золота - в пространстве, где располагаются работы номинации «Природа», хочется стоять долго-долго.



Еще две номинации, всегда радовавшие интересными и яркими фотографиями, в этот раз оказались скромными. «Коммерческая фотография» осталась без лауреатов первого и второго места, а третье было присуждено Алине Серегиной из Отрадного за серию «Фигурафон». Из самарских авторов в серии «Другая реальность» только Юрий Майсевич удостоился специального диплома за серию «Выходные в Самаре», которая рассказывает о невероятных приключениях некоего анимационного персонажа и его спутника - циркового слона - на улицах Самары (их мультипликационные изображения совмещены с фотографиями улиц нашего города).



Одна из самых ярких и эмоциональных номинаций - «Спорт». Разглядывая эти снимки, чувствуешь запах бассейна и морской воды, слышишь звук рева мотоциклов, ощущаешь ледяную крошку, летящую в лицо из-под коньков хоккеистов. На них запечатлена борьба - с соперником, с погодными условиями, с самим собой. В состязании фотографов в номинациях «Спорт» и «Город, который любит футбол» обладателей первого места также не оказалось. И все же самарцы на «пьедестал» поднялись. Третье место за «футбольную» тематику получил Дмитрий Чадаев («Острый момент»), второе - за «спортивную» - Анар Мовсумов («Благословение»).



В номинации «Люди и повседневная жизнь» первое место поделили москвичи. Серия «Обитатели синего города» Сергея Пестерева привлекает внимание необычностью красок: синие стены домов делают кусочек города в Московской области похожим на солнечный Санторини. Стоян Васев стал лауреатом во второй раз благодаря снимкам под общим заголовком «В ожидании чуда» - о детях в больничных стенах. Рядом с ними размещаются работы совсем другого настроения. Серия «Первая стрижка» Александра Яковлева из Тольятти получила специальный диплом за портреты маленьких посетителей парикмахерской, полные неподдельной радости и удивления.



Зато самарцы стали триумфаторами номинации «События». Первое место заняла Ксения Симакова (серия «100 лет Марии»), второе - Андрей Киселев (фотография «На штурм»).



Уже не первый год складывается впечатление, что жюри конкурса в первую очередь отдает предпочтение работам остросоциальной тематики: нищета, старость, войны и болезни имеют больше шансов на лауреатство, чем снимки, полные гармонии и радости. Вот и на этот раз лучшей пресс-фотографией назвали серию «Черный квадрат Фиделя» Кристины Кормилицыной (г. Балашиха, Московская область). В феврале она стала призером одного из самых известных фотоконкурсов World Press Photo, заняв третье место в категории «Люди» с фотографией из этой же серии, посвященной кончине Фиделя Кастро.



Впервые в рамках конкурса вручили приз «Настроение города» от администрации Самары. Его обладателем стала самарчанка Екатерина Винокурова за серию «Женя и Маша», которая, по словам учредителей приза, передает атмосферу и колорит нашего города. Выставка «Самарский взгляд» продлится в галерее «Новое пространство» до 15 апреля, 16+.



Комментарии:



Ирина Цветкова, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ:



• Наш конкурс отличается от других тем, что в нем могут принять участие не только профессионалы, но и те, кто только начинает фотографировать. Одна из целей проекта - показать особенный характер нашего города. Сегодня у нас восьмая церемония открытия «Самарского взгляда», а впереди - бесконечность. Мы считаем этот день Днем фотографа в Самаре и во всей губернии. Наш конкурс несет добро, свет и тепло.



Елена Рыжкова, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И АНАЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:



• Обширная география - 17 регионов, более 2000 работ…Замечательно, что конкурс развивается. Мы в этом году вышли с инициативой включить в него новую номинацию - «Настроение города». Самара готовится к чемпионату 2018 года, поэтому появилась и номинация «Город, который любит футбол». А сегодня мы предложили еще одну - «Самара в лицах». Надеюсь, что в дальнейшем она закрепится, потому что настроение любого города создается через лица его жителей.



Владимир Вяткин, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ КОНКУРСА «САМАРСКИЙ ВЗГЛЯД», ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ МИА «РОССИЯ СЕГОДНЯ», ОБЛАДАТЕЛЬ ПРИЗА GOLDEN EYE И ТРЕХ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ WORLD PRESS PHOTO, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ФАКУЛЬТЕТА ЖУРНАЛИСТИКИ МГУ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ:



• Фотографии выставки отражают прежде всего жизнь, ее динамику. К сожалению, мало что меняется. Мы не можем с помощью съемки решить проблему войны и мира, но можем ее обозначить. В представленных работах, на мой взгляд, не достает образов, философичности. К сожалению, большинство из нас снимает со вчерашним и позавчерашним мышлением. Но тем не менее нам удалось открыть несколько новых имен.