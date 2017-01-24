Первобытное реалити-шоу. В театре «Витражи» состоится премьера спектакля по пьесе Александра Володина «Ящерица»
В начале марта в театре «Витражи» состоится премьера спектакля по пьесе Александра Володина «Ящерица».
Нет повести печальнее на свете… Чем повесть о любви представителей двух враждующих племен. Драматург, определивший мировоззрение целого поколения, одним из первых показавший в советской литературе живого человека, Александр Володин поместил персонажей этой пьесы в каменный век. И там, подсвеченные огнем первобытного костра, ярче проявляются качества, которые неплохо было бы увидеть нам в себе.
Директор и актриса театра «Витражи» Алла Набокова и художественный руководитель и режиссер-постановщик спектакля Станислав Горковенко рассказали о том, чем нам может быть интересна пьеса о диких племенах, написанная в 60-е годы прошлого века.
Нет повести печальнее на свете… Чем повесть о любви представителей двух враждующих племен. Драматург, определивший мировоззрение целого поколения, одним из первых показавший в советской литературе живого человека, Александр Володин поместил персонажей этой пьесы в каменный век. И там, подсвеченные огнем первобытного костра, ярче проявляются качества, которые неплохо было бы увидеть нам в себе.
Директор и актриса театра «Витражи» Алла Набокова и художественный руководитель и режиссер-постановщик спектакля Станислав Горковенко рассказали о том, чем нам может быть интересна пьеса о диких племенах, написанная в 60-е годы прошлого века.
Алла Набокова, ДИРЕКТОР И АКТРИСА ТЕАТРА «ВИТРАЖИ»:
Несмотря на то, что действие происходит в первобытно-общинном строе, пьеса о проблемах, актуальных всегда. Человеческие пороки неизбывны: зависть, лицемерие, жажда наживы и борьба за территории. И спасает всех любовь. Мы хотим поставить пьесу в жанре телевизионных реалити-шоу. Думаем, это поможет привлечь думающую и неравнодушную молодежь. Постановка будет с элементами пародии на всем известные передачи. Это позволит показать пьесу в неожиданном ракурсе.
В «Ящерице» есть акценты, характерные для времени ее написания. Александр Володин был неравнодушен к настроениям в обществе. Мы сокращали текст, убирали некоторые шутки, ставшие неактуальными.
Название спектакля - «Два дома» - имеет несколько смыслов: это и намек на пародирование шоу «Дом-2», и два племени: Зубры и Скорпионы. Мало людей, которые не смотрят телевизор. Подростки знают все популярные программы, хорошо в них ориентируются. В жанре реалити-шоу молодым зрителям будет проще воспринять текст Володина.
Станислав Горковенко, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА «ВИТРАЖИ», РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК:
Литературный материал должен вдохновить художника, который должен «заболеть» произведением. Не просто понравиться, но зацепить внутренние струны души. Больше всего в «Ящерице» меня потрясла актуальность написанного в пьесе в нашем обществе и в мире. Хочется, чтобы люди посмотрели на себя со стороны, узнали свои характеры, высказывания. Можно сказать, что это маленькая капля в море, а можно, что это семя, которое попадает в благодатную почву и дает ростки в душе человека. У нас был большой период застольных репетиций, в ходе которых рождались новые идеи. Этюдным методом мы продумывали истории персонажей: как они живут, откуда возникли, их поведенческая линия, чем будут интересны современному зрителю. Володин глубоко изучал суть персонажей - они универсальны, населяли прошлое, настоящее и будущее.
Два племени - как два зеркала. Вот почему мы назвали наш спектакль «Два дома». В пьесе показаны зеркальные отношения двух обществ: агрессия и желание власти, стремление не только подавлять своих сородичей, но и захватывать лучшие земли. Это очень злободневно. Мы много раз перечитывали текст и решили не отходить от главной мысли автора: именно любовь способна остановить кровопролитие и войну. Действие происходит в телевизионной студии, декорации - экран и телевизоры, на которые транслируется изображение. Отношения развиваются в формате современных шоу. Персонажи обсуждают происходящее, ругаются, мирятся, снова входят в конфликт. Время действия - некое информационное безвременье. Это дает некий обобщающий космос: это было, есть и будет.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Культура
24 января 2017
157
19 января 2017
264
17 января 2017
220
10 января 2017
662
24 января 2017 , 16:34
158
Сотрудники Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте задержали мужчину,...
24 января 2017 , 16:02
161
Пожар зафиксировали 23 января в 22:48 в Октябрьском районе.
24 января 2017 , 15:57
308
Инцидент произошел в Тольятти.
24 января 2017 , 15:41
157
4 и 5 февраля в торговом центре «Аврора» пройдет фестиваль «Пластилиновый...
24 января 2017 , 15:36
248
Таковы итоги социологического исследования, проведенного в аэропорту.
24 января 2017 , 14:59
118
С 25 по 29 января в ЦРК «Художественный» пройдет фестиваль «Новое немецкое...
24 января 2017 , 14:50
101
Как сделать командировки своих сотрудников комфортнее, а отчетность по ним - проще?
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
30
31
1
2
3
4
5
19 января 2017
4556
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
18 января 2017
3475
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
23 января 2017
3285
Трагедия произошла в ноябре прошлого года в родительном отделении ГБУЗ СО...
12 января 2017
2804
Инцидент произошел в одном из заведений общепита в Кировском районе Самары в ночь с 7 на...
17 января 2017
1001
Самара готовится приступить к строительству целого ряда новых школ.
11 января 2017
735
Соответствующие торги были размещены на официальном сайте госзакупок. Начальная цена...
19 января 2017
852
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному празднику - Дню российской пе...
26 декабря 2016
274
Дмитрий Кушнир в годы Великой Отечественной возглавлял Тимашевский сахарный комбинат