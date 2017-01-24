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Первобытное реалити-шоу. В театре «Витражи» состоится премьера спектакля по пьесе Александра Володина «Ящерица»

В начале марта в театре «Витражи» состоится премьера спектакля по пьесе Александра Володина «Ящерица».

Нет повести печальнее на свете… Чем повесть о любви представителей двух враждующих племен. Драматург, определивший мировоззрение целого поколения, одним из первых показавший в советской литературе живого человека, Александр Володин поместил персонажей этой пьесы в каменный век. И там, подсвеченные огнем первобытного костра, ярче проявляются качества, которые неплохо было бы увидеть нам в себе.

Директор и актриса театра «Витражи» Алла Набокова и художественный руководитель и режиссер-постановщик спектакля Станислав Горковенко рассказали о том, чем нам может быть интересна пьеса о диких племенах, написанная в 60-е годы прошлого века. 

Алла Набокова, ДИРЕКТОР И АКТРИСА ТЕАТРА «ВИТРАЖИ»:

Несмотря на то, что действие происходит в первобытно-общинном строе, пьеса о проблемах, актуальных всегда. Человеческие пороки неизбывны: зависть, лицемерие, жажда наживы и борьба за территории. И спасает всех любовь. Мы хотим поставить пьесу в жанре телевизионных реалити-шоу. Думаем, это поможет привлечь думающую и неравнодушную молодежь. Постановка будет с элементами пародии на всем известные передачи. Это позволит показать пьесу в неожиданном ракурсе.

В «Ящерице» есть акценты, характерные для времени ее написания. Александр Володин был неравнодушен к настроениям в обществе. Мы сокращали текст, убирали некоторые шутки, ставшие неактуальными.

Название спектакля - «Два дома» - имеет несколько смыслов: это и намек на пародирование шоу «Дом-2», и два племени: Зубры и Скорпионы. Мало людей, которые не смотрят телевизор. Подростки знают все популярные программы, хорошо в них ориентируются. В жанре реалити-шоу молодым зрителям будет проще воспринять текст Володина.

Станислав Горковенко, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА «ВИТРАЖИ», РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК:

Литературный материал должен вдохновить художника, который должен «заболеть» произведением. Не просто понравиться, но зацепить внутренние струны души. Больше всего в «Ящерице» меня потрясла актуальность написанного в пьесе в нашем обществе и в мире. Хочется, чтобы люди посмотрели на себя со стороны, узнали свои характеры, высказывания. Можно сказать, что это маленькая капля в море, а можно, что это семя, которое попадает в благодатную почву и дает ростки в душе человека. У нас был большой период застольных репетиций, в ходе которых рождались новые идеи. Этюдным методом мы продумывали истории персонажей: как они живут, откуда возникли, их поведенческая линия, чем будут интересны современному зрителю. Володин глубоко изучал суть персонажей - они универсальны, населяли прошлое, настоящее и будущее.

Два племени - как два зеркала. Вот почему мы назвали наш спектакль «Два дома». В пьесе показаны зеркальные отношения двух обществ: агрессия и желание власти, стремление не только подавлять своих сородичей, но и захватывать лучшие земли. Это очень злободневно. Мы много раз перечитывали текст и решили не отходить от главной мысли автора: именно любовь способна остановить кровопролитие и войну. Действие происходит в телевизионной студии, декорации - экран и телевизоры, на которые транслируется изображение. Отношения развиваются в формате современных шоу. Персонажи обсуждают происходящее, ругаются, мирятся, снова входят в конфликт. Время действия - некое информационное безвременье. Это дает некий обобщающий космос: это было, есть и будет.

Дата: 24 января 2017 , 11:24
141
Автор текста: Маргарита Петрова
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