Памяти Вячеслава Гвоздкова

Вячеслав Алексеевич Гвоздков родился 20 апреля 1947 года в городе Сливен (Болгария). В 1969-м окончил актерское отделение Саратовского театрального училища. В 1979 году - режиссерский факультет ЛГИТМиК (мастерская Г.А. Товстоногова). С 1984 по 1990 год - художественный руководитель Ташкентского русского академического театра драмы. С 1990 по 1995 год - художественный руководитель Санкт-Петербургского театра «Балтийский дом» и директор международного театрального фестиваля «Балтийский дом». С 1995 года - генеральный директор Самарского академического театра драмы имени М. Горького.

Вячеслав Гвоздков был не из тех руководителей, которые ревностно охраняют свою сцену от тени других режиссеров. Он был открыт для творческого сотрудничества. Возможно, поэтому за 22 года в самарском театре драмы появилось лишь чуть менее трех десятков его постановок. Вот некоторые из них.Это первый спектакль, который Вячеслав Алексеевич предъявил самарскому зрителю. Душераздирающая история дружбы Джорджа и Ленни не только показала совсем другой театр - от ученика великого Товстоногова, но и открыла для города талант Александра Амелина. Роль Ленни показала, что театр располагает масштабным и незаурядным артистом.Очень популярная пьеса обошла стороной редкую российскую сцену. Гость, случайно попавший в квартиру двух одиноких женщин - матери и дочери, не только вносит глоток свежего воздуха в их однообразное существование, но и «спасает» одну из них от смерти. Полные душевной теплоты и интеллигентного юмора диалоги обеспечили постановке долгую сценическую жизнь и возрождение спектакля в 2014 году.Остроумный, ироничный и тонкий поединок драматурга и цензора держал в напряжении весь зрительный зал на протяжении всего спектакля. Эта постановка помогла появиться на свет любимому самарской публикой дуэту. Циничный и грозный цензор Александра Амелина и тонкий и ранимый драматург Олега Белова заслужили любовь и восторги зрителей и стали первой ласточкой в череде многих других их успешных партнерских работ.Тему о потерянных и неустроенных людях, не таких как все, до которых никому нет дела, начатую в спектакле «О мышах и людях», Вячеслав Гвоздков продолжает в «Полковнике птице». Груз с военной формой и едой, случайно попавший в руки пациентов психиатрической клиники, превращает их в «элитное спецподразделение». Полковник в исполнении народного артиста России Владимира Борисова ведет их к свободе - к лучшей жизни. «И будьте уверены, что все у нас получится, друзья!» Смех в зале, переходящий в слезы, - высший пилотаж театральной постановки, вершина, которой Вячеслав Гвоздков достигает в этом спектакле. «Полковник птица» был номинирован на премию «Золотая Маска» в 2009 году как лучший спектакль и лучшая работа режиссера.Инсценировку знаменитого романа Кинга, написанную Александрой Гвоздковой (дочерью режиссера), Вячеслав Гвоздков перечитывал долгие годы. Историю, известную многим зрителям по классическому фильму Фрэнка Дарабонта, режиссер-постановщик увидел иначе. Его больше интересовал не долгий и трудный путь героя к свободе, а как персонаж существует в нечеловеческих условиях. Не побег из Шоушенка, а жизнь в нем. После просмотра было трудно избавиться от ощущения, что всем нам надо учиться жить в предлагаемых обстоятельствах. И, если найдутся силы, стараться сделать их чуть лучше, привлекая по возможности единомышленников.Свою последнюю премьеру Вячеслав Гвоздков выпустил на самарской сцене в декабре прошлого года. Среди поводов, сподвигнувших его выбрать этот материал, называл в том числе «долг перед нашим земляком». Не отрицая того факта, что «Касатка» не самый популярный у постановщиков текст, Вячеслав Гвоздков постарался найти в нем бессмертность классики, злободневность и изысканный юмор. - Ставить комедию - все равно что самому себе в комнате анекдоты рассказывать и смеяться, - сетовал режиссер-постановщик. - Работа идет тяжелая - это не гэговая комедия, это высокий стиль. Надо играть на подлинно драматических эмоциях, чтобы получился тонкий юмор.На март 2018-го запланирована премьера спектакля Вячеслава Гвоздкова «Старый дом» по пьесе Алексея Казанцева. Незавершенную работу закончит его друг и коллега - главный режиссер Самарского академического театра драмы имени Горького Валерий Гришко.- Самаре очень повезло, что 21 год театром руководил Вячеслав Гвоздков. Эти годы пришлись на сложный период в жизни нашего государства. Он сумел построить театр для людей: и тех, которые приходят сюда, и тех, кто здесь работает. Много времени и сил он отдавал социальной защите сотрудников. В его лице мы потеряли одного из самых крупных строителей театра. У него огромный авторитет в культурном мире - его близким и родным выражают соболезнования со всех уголков земного шара. Мы с ним знакомы 44 года - в 1974-м вместе поступили в ЛГИТМиК на курс Георгия Товстоногова. Были с ним одной группы крови - исповедовали то, что называется русский психологический театр. Все, что нам сейчас остается, - сохранить и по возможности продолжить его дело. Последний спектакль, который он должен был выпустить в марте - «Старый дом» по пьесе Алексея Казанцева, - я доведу до премьеры. Это мой долг перед ним.- - Впервые мы встретились в ЛГИТМиКе - он учился на три курса младше меня. Общаться стали, когда он набирал курс в академии Наяновой, куда меня пригласили читать историю театра и культурологию. К ученикам он относился как к своим детям: при- носил им хлеб из собственной хлебопечки - подкармливал. Он заботился о вдове Александра Амелина, его дочери и сыне. Он помог Олегу Белову после тяжелейшего инсульта вернуться на сцену и остаться любимым актером. Он пришел в театр, который был театром Монастырского. Петр Львович приучил город ходить сюда и смотреть именно такие спектакли. И Гвоздкову поначалу было очень сложно - он ведь был учеником Товстоногова. И ему удалось сохранить академический театр драмы имени Горького.- Он для меня человек, с которым пройден путь в 20 лет - это целая жизнь. Вот такая короткая и длинная жизнь. При всей его вспыльчивости он человек удивительно добрый и заботливый. Не получается сказать слово «был». После каждого спектакля, если он не присутствовал, звонил и спрашивал, как прошло, как реагировал зал. Ощущение поиска в нем не прекращалось. Ему было важно все: как живут студенты и актеры, как ты себя чувствуешь, как твои дети добрались из другого города. Он мог поругать и накричать, но при этом проявлял отеческую заботу. 80 процентов состава труппы - это его ученики. Это театр, который им создан.Он был последний романтик. Для него очень важно, чтобы в спектаклях, которые он ставил - «Побег из Шоушенка», «Полковник Птица», «Касатка», - в конце была надежда.- Всегда буду безмерно благодарен Вячеславу Алексеевичу за то, что он пригласил меня в этот театр, в этот город, за те возможности, которые он мне предоставил. Он был неординарный, экспрессивный человек. К нему относились по-разному, но абсолютно очевидно, что ушла очередная эпоха самарского театра. Его отличали феноменальная работоспособность и целеустремленность. А также желание сделать этот театр и этот мир немного лучше.- Он казался человеком, не сомневающимся ни в чем. Хотя, конечно, это была только маска - его тоже терзали сомнения. Именно с таким характером и надо руководить очень крупным театром.- Ушел из жизни выдающийся театральный режиссер, поставивший более 150 спектаклей, замечательный актер, мудрый наставник, творческий, преданный любимому делу человек, настоящий Гражданин и Патриот, искренне преданный нашей стране. С именем Вячеслава Алексеевича связана одна из самых ярких страниц в истории театрального искусства Самарской области. Его постановки по произведениям Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, целого ряда зарубежных авторов пользуются неизменным успехом у публики и не сходят со сцены в течение многих лет. Коллеги и зрители ценили его за верность избранному пути, готовность всего себя отдавать творчеству, самоотверженное служение культуре. Уход из жизни этого выдающегося человека - невосполнимая потеря не только для любителей театра, но и для всех жителей региона. Вячеслав Алексеевич оставил о себе добрую память в сердцах ценителей театрального искусства. Для нас он навсегда останется Мастером с большой буквы. Вместе с его родными, коллегами и близкими скорбим о постигшей нас утрате. Вечная память!- Уход из жизни Вячеслава Алексеевича Гвоздкова - невосполнимая утрата для нашего города. Вместе с Вячеславом Гвоздковым закончилась целая эпоха в культурной жизни Самары. Почти четверть века этот талантливый человек трудился в Самарском академическом театре драмы имени М. Горького. Именно под его руководством в театре были поставлены легендарные и полюбившиеся зрителям спектакли. Вячеслав Алексеевич был мудрым руководителем, которому удалось сформировать сильную творческую команду, прославляющую самарскую театральную школу. Горько осознавать, что Вячеслава Алексеевича с нами больше нет. Родные, друзья, коллеги и многие самарцы запомнят его как человека, преданного любимому делу, талантливого режиссера и выдающегося деятеля культуры. Светлая память о нем будет вечно жить в наших сердцах. Скорбим вместе с родными и близкими.- Уход Вячеслава Алексеевича Гвоздкова, столь неожиданный и преждевременный, - это страшное потрясение для всех нас, это наша общая беда. Он был одним из самых авторитетных и известных театральных руководителей России. Вячеслав Гвоздков работал во многих театрах страны, поставил огромное число прекрасных спектаклей, но последние годы он работал с вами, возглавляя самарский драматический театр. И его работа в Самаре, как мне кажется, наполняла культурную жизнь города особенным содержанием. Это было важно, что здесь работает такого уровня режиссер, ученик Г.А. Товстоногова, преданный и верный своему Учителю. Он был нашим другом, другом театрального Союза, отзывался на все просьбы и никогда не скрывал, как важно для него ощущать себя членом большой театральной семьи России. В буклете Союза театральных деятелей России опубликован его небольшой текст, в котором есть фраза: «Единственная организация, которая объединяет российские театры, это наш театральный Союз». И он был из тех серьезных ключевых фигур российской театральной культуры, которые определяли ее развитие. Он был большим тружеником, прожил сложную, но, как мне кажется, счастливую жизнь, потому что беззаветно любил свое дело. Это очень горько, что он так рано ушел, очень горько терять своих коллег. Светлая ему память. Имя Вячеслава Гвоздкова сохранится в истории российского театра.