Открылась выставка детских рисунков на тему футбола
Подготовка к созданию полотен началась с изучения правил футбола. Во что одеваются игроки? Как они двигаются? Только освоив теорию, учащиеся мастерских Детской картинной галереи приступили к работе. Но в экспозиции представлены результаты не только их труда.
Областной конкурс лучших детских рисунков «Футбол? Футбол. Футбол!» в галерее начали готовить еще в декабре прошлого года. Проходил он с 22 января до 22 мая 2018-го. За это время в особняк Клодта заявки прислали около 700 человек, 221 работа прошла в основной конкурс. Возраст участников варьируется от пяти до 17 лет.
- Мы планировали провести только городской конкурс, но к нему присоединились ребята из Тольятти, Новокуйбышевска, поселка Новосемейкино и даже из Санкт-Петербурга, - рассказала музейный педагог Екатерина Мараховская. - Ребят мы не ограничивали ничем. Самое важное - это должна быть самостоятельная детская работа, без участия педагога на любом из этапов. Потому что главное для нас - открыть талант маленького творца, его самобытность.
Из-за несоблюдения такого требования большая часть работ не прошла на следующий этап. Это коснулось тех рисунков маленьких ребят, где была видна взрослая рука. Также отсеяли многочисленные изображения Забиваки. Несмотря на то, что талисман ЧМ очень милый, это уже кем-то ранее созданный образ.
Поскольку в основном здании Дома Клодта разместилась выставка лучших детских рисунков галереи за 30 лет, экспозицию «Футбол? Футбол. Футбол!» разделили на две части. 35 рисунков и скульптурных работ расположили в каретнике особняка и около 40 - в ТК «Амбар».
При отборе члены жюри старались найти в материале не шаблонные ассоциации, а эмоциональное восприятие. И судя по экспозиции, фантазии детей нет границ. Герои полотен играют в футбол в космосе и на стадионе (в том числе на «Самара Арене»). Они одерживают победы на мировых первенствах и в дворовой игре. К одному художнику даже во сне приходит фея, вручающая мяч. Одна из главных задач конкурса в том, чтобы ребята почувствовали себя частью крупных мировых процессов. Здесь может быть важен не столько футбол, сколько объединение людей, их общение.
- Детскую картинную галерею посещает большое количество гостей чемпионата, которые приходят с огромным интересом, - отметила Екатерина Мараховская. - Не во всех странах дети массово рисуют. Во многих европейских государствах нет детских художественных школ. Поэтому наша система внешкольного обучения, дошкольного развития их очень увлекает.
На церемонии открытия победителям конкурса торжественно вручили настоящие футбольные мячи с автографами игроков команды «Крылья Советов».
Выставка открыта в Детской картинной галерее с 20 июня до 20 августа по адресу: ул. Куйбышева, 139Б (каретник). (0+)
Областной конкурс лучших детских рисунков «Футбол? Футбол. Футбол!» в галерее начали готовить еще в декабре прошлого года. Проходил он с 22 января до 22 мая 2018-го. За это время в особняк Клодта заявки прислали около 700 человек, 221 работа прошла в основной конкурс. Возраст участников варьируется от пяти до 17 лет.
- Мы планировали провести только городской конкурс, но к нему присоединились ребята из Тольятти, Новокуйбышевска, поселка Новосемейкино и даже из Санкт-Петербурга, - рассказала музейный педагог Екатерина Мараховская. - Ребят мы не ограничивали ничем. Самое важное - это должна быть самостоятельная детская работа, без участия педагога на любом из этапов. Потому что главное для нас - открыть талант маленького творца, его самобытность.
Из-за несоблюдения такого требования большая часть работ не прошла на следующий этап. Это коснулось тех рисунков маленьких ребят, где была видна взрослая рука. Также отсеяли многочисленные изображения Забиваки. Несмотря на то, что талисман ЧМ очень милый, это уже кем-то ранее созданный образ.
Поскольку в основном здании Дома Клодта разместилась выставка лучших детских рисунков галереи за 30 лет, экспозицию «Футбол? Футбол. Футбол!» разделили на две части. 35 рисунков и скульптурных работ расположили в каретнике особняка и около 40 - в ТК «Амбар».
При отборе члены жюри старались найти в материале не шаблонные ассоциации, а эмоциональное восприятие. И судя по экспозиции, фантазии детей нет границ. Герои полотен играют в футбол в космосе и на стадионе (в том числе на «Самара Арене»). Они одерживают победы на мировых первенствах и в дворовой игре. К одному художнику даже во сне приходит фея, вручающая мяч. Одна из главных задач конкурса в том, чтобы ребята почувствовали себя частью крупных мировых процессов. Здесь может быть важен не столько футбол, сколько объединение людей, их общение.
- Детскую картинную галерею посещает большое количество гостей чемпионата, которые приходят с огромным интересом, - отметила Екатерина Мараховская. - Не во всех странах дети массово рисуют. Во многих европейских государствах нет детских художественных школ. Поэтому наша система внешкольного обучения, дошкольного развития их очень увлекает.
На церемонии открытия победителям конкурса торжественно вручили настоящие футбольные мячи с автографами игроков команды «Крылья Советов».
Выставка открыта в Детской картинной галерее с 20 июня до 20 августа по адресу: ул. Куйбышева, 139Б (каретник). (0+)
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