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Главная/Культура/

Открылась областная выставка мастеров декоративного творчества

В программе - ежедневные бесплатные мастер-классы для всех желающих.

В музее Алабина развернута экспозиция, которую обычно с нетерпением ожидают многие поклонники качественного «хэнд-мэйда». Это отчетная, по итогам года, выставка мастеров декоративно-прикладного творчества, изобразительного искусства и традиционных ремесел со всей губернии. Она проходит в рамках фестиваля «Рожденные в сердце России» уже в пятый раз. И в этом году оказалась особенно урожайной на оригинальный эксклюзив, выполненный на самом высоком уровне.

Выставка вернулась к прежнему формату. Экспозиционные уголки теперь не авторские, как в прошлом году, а каждый городской район Самары и муниципалитет губернии показывает работы лучших своих мастеров, собрав ценности воедино.
В первый же день экспонаты начали оценивать члены экспертного совета, чтобы выявить лучших мастеров губернии. Председатель совета заслуженный художник России Иван Мельников отметил, что экспозиция этого года оказалась наиболее удачной.

- Нет повторов прежних лет. Много интересного. Виден профессиональный рост в живописных работах, изготовлении игрушки, резьбе по дереву, - сказал Иван Мельников.

На работу экспертов отведена неделя. Итоги будут объявлены в субботу. Выставка работает до воскресенья. (0+)

Каждый день на выставке проходят бесплатные мастер-классы для всех желающих.

Среда, 28 февраля, 14:00 научимся заправлять ткацкий станок, в 16:00 – плести изделия из лозы.

Четверг ,1 марта, с 14:00 под руководством мастера делаем традиционную народную куклу. С 16:00 учимся изготавливать набойку для ткани. С 18:00 создаем пасхальный соломенный фонарик.

Пятница, 2 марта, в 14:00 занимаемся валянием из шерсти. С 16:00 - художественной обработкой кожи.

В субботу, 3 марта, с 10:00, 14:00 и 16:00 - мастер-классы по изготовлению традиционной народной, игровой куклы и глиняной игрушки.

В воскресенье, 4 марта, в 10:00 вас ждет мастер-гончар, в 12:00 - мастерица самарского гипюра.
 
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Дата: 28 февраля 2018 , 13:52
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Автор текста: Марина Гринева
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