Открылась областная выставка мастеров декоративного творчества

В музее Алабина развернута экспозиция, которую обычно с нетерпением ожидают многие поклонники качественного «хэнд-мэйда». Это отчетная, по итогам года, выставка мастеров декоративно-прикладного творчества, изобразительного искусства и традиционных ремесел со всей губернии. Она проходит в рамках фестиваля «Рожденные в сердце России» уже в пятый раз. И в этом году оказалась особенно урожайной на оригинальный эксклюзив, выполненный на самом высоком уровне.Выставка вернулась к прежнему формату. Экспозиционные уголки теперь не авторские, как в прошлом году, а каждый городской район Самары и муниципалитет губернии показывает работы лучших своих мастеров, собрав ценности воедино.В первый же день экспонаты начали оценивать члены экспертного совета, чтобы выявить лучших мастеров губернии. Председатель совета заслуженный художник России Иван Мельников отметил, что экспозиция этого года оказалась наиболее удачной.- Нет повторов прежних лет. Много интересного. Виден профессиональный рост в живописных работах, изготовлении игрушки, резьбе по дереву, - сказал Иван Мельников.На работу экспертов отведена неделя. Итоги будут объявлены в субботу. Выставка работает до воскресенья. (0+)Каждый день на выставке проходят бесплатные мастер-классы для всех желающих.Среда, 28 февраля, 14:00 научимся заправлять ткацкий станок, в 16:00 – плести изделия из лозы.Четверг ,1 марта, с 14:00 под руководством мастера делаем традиционную народную куклу. С 16:00 учимся изготавливать набойку для ткани. С 18:00 создаем пасхальный соломенный фонарик.Пятница, 2 марта, в 14:00 занимаемся валянием из шерсти. С 16:00 - художественной обработкой кожи.В субботу, 3 марта, с 10:00, 14:00 и 16:00 - мастер-классы по изготовлению традиционной народной, игровой куклы и глиняной игрушки.В воскресенье, 4 марта, в 10:00 вас ждет мастер-гончар, в 12:00 - мастерица самарского гипюра.