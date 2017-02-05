Один из залов Художественного музея отдан под необычный международный проект
Известный самарский фотограф Олег Давыдов при содействии Почетного консула Италии господина Джангуидо Бреддо провел съемки в одной из северных провинций Италии - в Пьяченце.
Проект CINEMATO ностальгичен. Он воссоздает атмосферу известных итальянских фильмов, не копируя их напрямую. Мир итальянского послевоенного кино нашел горячий отклик в сердцах россиян старшего поколения. Его авторы повествовали об ужасах войны, о страданиях простых людей, о чувствах между мужчиной и женщиной, расцветающих на фоне нищеты и разрухи. И, конечно, в центре каждой картины была судьба женщины. Образы сильных, чувственных итальянок, обладающих роскошной природной красотой, запечатлелись в памяти советских людей. Воскресить эти воспоминания захотел Олег Давыдов.
- CINEMATO - слово выдуманное, его нет в итальянском языке. Условный перевод: приглашение в кино, - поясняет фотохудожник.
Он говорит, что этот проект можно смело назвать посвящением великим актрисам - Софи Лорен, Джине Лоллобриджиде, Анне Маньяни, Клаудии Кардинале, Лауре Моранте, Монике Белуччи и другим. Но для реализации задумки требовалось еще и найти в Самаре тот типаж женщины, который запечатлели итальянские режиссеры. В очередной раз поражаешься, насколько разнообразны по красоте жительницы нашего города. Вот и Аля Алферова, которая несет в себе гены разных народов Поволжья, оказалась удивительно похожа на молодую Софи Лорен. Девушка с увлечением приняла участие в съемках постановочных фотографий.
- Мы узнали настоящую Италию, те тонкие моменты, которые ускользают от внимания туристов, - делится впечатлениями Аля Алферова. - В Пьяченце сохранились действительно старинные уголки. Не случайно там любили бывать Федерико Феллини и Анна Маньяни. Местные жители помнят их. Поэтому с удовольствием включались в процесс наших съемок, участвовали в формировании и моего образа. Например, на рынке одна из торговавших там итальянок сняла свой фартук и попросила меня надеть его для большей правдоподобности.
Актрисы фильмов итальянского неореализма потрясают своей естественностью и грацией, которая проявляется даже в повседневной, тяжелой работе. Вот и Аля запечатлена за сбором винограда, за стиркой белья, во время отдыха у сеновала старинной фермы, в виде торговки овощами на рынке. А вот девушка в образе горожанки в непринужденной обстановке - за чашкой кофе, на велосипедной прогулке, за одеванием у зеркала. Черно-белые фотографии, развешанные по стенам, образуют непрерывную ленту какого-то нового фильма с узнаваемыми кадрами.
- Принимали нас очень хорошо, - рассказывает Олег Давыдов. - Съемки длились всего четыре дня, но их качество обеспечивали 12 человек, участвовавших и помогавших в съемках с итальянской стороны. Все, что нам нужно, предоставлялось мгновенно - старинный велосипед, ретромотоцикл, подобный тому, что уносил влюбленных в «Римских каникулах»…
За процессом съемок жители Пьяченцы следили с большим вниманием. Газета «Либерта» писала: «...Итак, вчера утром на рынке площади Дуомо мы могли наблюдать настоящее чудо трансформации, картинку, будто взятую из старинного дневника, увиденную глазами русского фотографа Олега Давыдова. Одетый в беретку, как главный герой «свингующего Лондона», Давыдов с присущей ему деликатностью и профессионализмом воссоздал сцену на рынке... Красавица с обложки - Аля Алферова в платке, завязанном под подбородок, находится среди капусты и других овощей, как самая обычная фермерша, подобно Анне Маньяни в фильме «Мама Рома» Пазолини».
Фотограф говорит, что проект не закрыт, он может иметь продолжение. А эта выставка продлится только до 12 февраля. 0+
Проект CINEMATO ностальгичен. Он воссоздает атмосферу известных итальянских фильмов, не копируя их напрямую. Мир итальянского послевоенного кино нашел горячий отклик в сердцах россиян старшего поколения. Его авторы повествовали об ужасах войны, о страданиях простых людей, о чувствах между мужчиной и женщиной, расцветающих на фоне нищеты и разрухи. И, конечно, в центре каждой картины была судьба женщины. Образы сильных, чувственных итальянок, обладающих роскошной природной красотой, запечатлелись в памяти советских людей. Воскресить эти воспоминания захотел Олег Давыдов.
- CINEMATO - слово выдуманное, его нет в итальянском языке. Условный перевод: приглашение в кино, - поясняет фотохудожник.
Он говорит, что этот проект можно смело назвать посвящением великим актрисам - Софи Лорен, Джине Лоллобриджиде, Анне Маньяни, Клаудии Кардинале, Лауре Моранте, Монике Белуччи и другим. Но для реализации задумки требовалось еще и найти в Самаре тот типаж женщины, который запечатлели итальянские режиссеры. В очередной раз поражаешься, насколько разнообразны по красоте жительницы нашего города. Вот и Аля Алферова, которая несет в себе гены разных народов Поволжья, оказалась удивительно похожа на молодую Софи Лорен. Девушка с увлечением приняла участие в съемках постановочных фотографий.
- Мы узнали настоящую Италию, те тонкие моменты, которые ускользают от внимания туристов, - делится впечатлениями Аля Алферова. - В Пьяченце сохранились действительно старинные уголки. Не случайно там любили бывать Федерико Феллини и Анна Маньяни. Местные жители помнят их. Поэтому с удовольствием включались в процесс наших съемок, участвовали в формировании и моего образа. Например, на рынке одна из торговавших там итальянок сняла свой фартук и попросила меня надеть его для большей правдоподобности.
Актрисы фильмов итальянского неореализма потрясают своей естественностью и грацией, которая проявляется даже в повседневной, тяжелой работе. Вот и Аля запечатлена за сбором винограда, за стиркой белья, во время отдыха у сеновала старинной фермы, в виде торговки овощами на рынке. А вот девушка в образе горожанки в непринужденной обстановке - за чашкой кофе, на велосипедной прогулке, за одеванием у зеркала. Черно-белые фотографии, развешанные по стенам, образуют непрерывную ленту какого-то нового фильма с узнаваемыми кадрами.
- Принимали нас очень хорошо, - рассказывает Олег Давыдов. - Съемки длились всего четыре дня, но их качество обеспечивали 12 человек, участвовавших и помогавших в съемках с итальянской стороны. Все, что нам нужно, предоставлялось мгновенно - старинный велосипед, ретромотоцикл, подобный тому, что уносил влюбленных в «Римских каникулах»…
За процессом съемок жители Пьяченцы следили с большим вниманием. Газета «Либерта» писала: «...Итак, вчера утром на рынке площади Дуомо мы могли наблюдать настоящее чудо трансформации, картинку, будто взятую из старинного дневника, увиденную глазами русского фотографа Олега Давыдова. Одетый в беретку, как главный герой «свингующего Лондона», Давыдов с присущей ему деликатностью и профессионализмом воссоздал сцену на рынке... Красавица с обложки - Аля Алферова в платке, завязанном под подбородок, находится среди капусты и других овощей, как самая обычная фермерша, подобно Анне Маньяни в фильме «Мама Рома» Пазолини».
Фотограф говорит, что проект не закрыт, он может иметь продолжение. А эта выставка продлится только до 12 февраля. 0+
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