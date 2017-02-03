О ливерной колбасе, партии и самоубийстве. В театре «Актерский дом» поставили пьесу Эрдмана

- Десять лет - возраст, казалось бы, несерьезный, но уже можно понять, складывается история или нет. У нас самая большая труппа в мире. Все 14 театров губернии потенциально поставляют нам актеров, - поделился председатель Самарского отделения Союза театральных деятелей России, секретарь СТД РФ, заслуженный артист России.Главной отличительной чертой театра, помимо гигантской труппы, можно назвать постоянное стремление к эксперименту. Нет, эпатажными перформансами или провокационной «новой драмой» площадка не увлекается, отдавая предпочтение классике. А вот дорогу молодым дает. «Актерский дом» - одна из немногих возможностей для выпускников режиссерского отделения Самарского государственного института культуры попробовать свои силы в настоящем театре: поставить для подлинного зрителя с профессиональными актерами.Выпускник мастерской Александра Золотухина Леонтий Бородулин представил на суд публики уже третий спектакль. Милая детская притча «У ковчега в восемь» и история болезни «Записки сумасшедшего» прочно обосновались в репертуаре театра. И вот Бородулин взялся за «Самоубийцу».Советский Гоголь (с великим писателем XIX века Николая Эрдмана сравнил Станиславский) создал пьесу в 1928 году, а первая постановка состоялась в 1969-м. Из чего можно сделать вывод, что союзное правительство критику в свой адрес по достоинству не оценило. Но оппозицию к власти нельзя назвать смысловым центром произведения.По словам Владимира Гальченко, текст «Самоубийцы» немного видоизменили - убрали политическую составляющую - и получилась «пьеса про нас». Герой, не вовремя спросивший у жены ливерной колбасы, в силу обстоятельств оказывается вовлечен в нелепый круговорот событий, в котором его планомерно толкают на самоубийство. Это не история о партии, это история о глупости, обывательщине, эгоизме и несуразности хитросплетений судьбы.На черном заднике белой краской нарисованы двери коммунальной квартиры, а также фикус - универсальная примета мещанства. Помимо стульев (настоящих и нарисованных) и ящика, заменяющего гроб, - это все декорации. Минимализм оставляет простор для бесконечного взаимодействия многочисленных персонажей в исполнении актеров театров «Камерная сцена», «Самарская площадь», драмы им. Горького и студентов института культуры.Леонтий Бородулин не уходит в фарсовое решение постановки, хотя многие герои существуют явно не в рамках психологического театра: Альмира Кудряшова в роли Клеопатры Максимовны пищит, словно надышалась гелием, Евгения Аржаева рубит революционным шагом пространство сцены в образе Раисы Филипповны и добавляет много клоунской краски в роль тещи главного героя. Но та же Альмира Кудряшова, представляя другого персонажа, жену Подсекальникова, работает в иной манере - более реалистической. Ее же придерживается Игорь Белоцерковский - Подсекальников.Для этого молодого актера театра «Самарская площадь» - первая заглавная роль. Постановщик дал текст почти без сокращений, что предполагает огромный объем работы для исполнителя, включая несколько пространных монологов. Видно, что Игорь Белоцерковский прорабатывал их подробно и тщательно, и, возможно, со временем, когда «эффект первого спектакля» останется далеко позади, пространство роли наполнится соразмерной ее масштабу энергетикой.Значительную часть собравшихся в зале составили школьники. А это значит, что у них появилась возможность познакомиться с текстом великого русского сатирика ХХ века, о котором, к сожалению, знает далеко не все население нашей необъятной родины.