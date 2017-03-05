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Новая экспозиция в Музее модерна позволяет погрузиться в атмосферу 1917 года

Нам с каждым годом все сложнее представить себе ситуацию, которая сложилась в России в то время. Авторы инсталляции, занявшей несколько комнат в подвальном помещении Дома Курлиной, в котором, кстати, в 1918 году держали арестованных и где проходили расстрелы, предлагают нам погрузиться в революционную эпоху.

Это происходит через отрывки подлинных документов, через цитаты свидетелей, через фотографии 1917 года, через фрагменты аудиозаписей речей политиков того периода.

Поражает беспечность Николая II, который не реагирует на телеграммы председателя Государственной думы Михаила Родзянко о протестных настроениях в столице и свысока повелевает своему народу прекратить волнения.

Также в 1914 году он отверг предостережения одного из самых блестящих своих вельмож Петра Дурново, который отговаривал государя от вступления в войну. Придя к власти, большевики нашли этот меморандум члена Государственного совета при разборе бумаг императора. В своей записке Дурново точно предсказал состав двух основных коалиций в надвигавшейся мировой войне и указал, что России достанется главная тяжесть войны и «роль тарана, пробивающего самую толщу немецкой обороны», отметив при этом «недостаточность наших военных запасов», породившую «снарядный голод» 1914 - 1915 годов и будущую блокаду Балтийского и Черного морей. В случае поражения России в войне, которую Петр Дурново представляет как тяжелую, он предрекал стране впадение «в беспросветную анархию, исход которой трудно предвидеть». Автор записки скептически относился к парламентской оппозиции, считая ее интеллигентской по своему составу и оторванной от народа, и предсказывал, что в случае революции она быстро потеряет контроль над ситуацией. Неизвестно даже, прочитал ли беспечный государь это суровое предостережение.

Итак, царь смеется над предостережениями: «Опять этот толстяк Родзянко написал разный вздор, на который даже не буду отвечать!» - записывает он, возвратившись с прогулки на свежем воздухе. А в это время народ стоит в очередях перед продуктовыми магазинами, собирается в толпы, взволнованный известиями с фронта, провожает на вокзале новобранцев и выгружает прибывшие с театра военных действий гробы. Достоверности и объема этим фотографиям придает просвечивающая через них каменная кладка подвала.

Постепенно углубляясь в лабиринт из плакатов, знамен и лозунгов, ощущая под ногами шелест листовок, призывающих к свержению самодержавия, современный посетитель начинает физически чувствовать атмосферу той далекой эпохи, тревоги и сомнения, возмущение и страх, которые все больше охватывали народ, изверившийся во властях и брошенный в пучину страшной войны.

И как итог - слова историка о том, что старый режим настолько прогнил и обветшал, что рухнул сразу же, при первом порыве ветра, как яблоко с ветки.

И все же выставка «Взрыв» посвящена не взгляду историков на те события, а чувствам их свидетелей, то есть наших с вами прабабушек и прадедушек. Уникальность экспозиции заключается еще и в том, что она будет проходить в течение всего 2017 года, изменяя свое содержание, синхронизируясь с событиями 1917-го, меняя свое архитектурное решение, занимая все большее выставочное пространство и вбирая в себя новые экспонаты и идейные пласты. В октябре выставка распространится на весь подвал Музея модерна и включит в себя полную экспозицию, посвященную революционным событиям. Таким образом, снова и снова возвращаясь сюда, самарцы смогут осмыслить все, что происходило сто лет назад. 12+
Дата: 5 марта 2017 , 12:03
54
Автор текста: Татьяна Гриднева
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