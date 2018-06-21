Над самарскими зрителями поставят эксперимент, сыграв классику в темноте
В понедельник, 15 октября, на сцене Самарского академического театра оперы и балета (пл. Куйбышева, 1) состоится уникальное шоу «Классика в темноте» (0+), о классической музыке и ее восприятии с эффектом полного погружения и интерактива.
Это будет грандиозный эксперимент, частью которого станет каждый зритель. Цель его - погружение зрителя в мир звуков, перезагрузка восприятия окружающего мира, описание и сопоставление таких понятий как музыка и шум, разговор и тишина, пустота и любовь.
Мы живем в мире звуков. Невидимая материя пронизывает все вокруг нас и даже внутри. Современная жизнь обрушивается на нас шквалом звуковой информации: звонят телефоны, гудят машины, музыка стала фоном практически любого действия, будь то работа или общение. За всем этим шумом, мы перестаем уметь слушать и слышать не только других, но и самих себя.
Музыкальная программа в исполнении Synergy Orchestra поразит яркостью и виртуозностью не только любителей разной музыки, но и опытных гурманов классики. В программу войдут произведения А.Пярта, М.Равеля, А.Вивальди, А.Глазунова, Р.Щедрина, Д.Шостаковича, С.Барбера и др. Synergy Orchestra - независимый оркестр, в котором молодые музыканты рвут струны, смычки и стереотипы о скрипачах. Они умеют управляться с классикой, но не ограничиваются только ей. Synergy Orchestra также экспериментируют, исполняя собственные аранжировки музыки из кино, новые джазовые стандарты и произведения молодых композиторов.
Это будет грандиозный эксперимент, частью которого станет каждый зритель. Цель его - погружение зрителя в мир звуков, перезагрузка восприятия окружающего мира, описание и сопоставление таких понятий как музыка и шум, разговор и тишина, пустота и любовь.
Мы живем в мире звуков. Невидимая материя пронизывает все вокруг нас и даже внутри. Современная жизнь обрушивается на нас шквалом звуковой информации: звонят телефоны, гудят машины, музыка стала фоном практически любого действия, будь то работа или общение. За всем этим шумом, мы перестаем уметь слушать и слышать не только других, но и самих себя.
Музыкальная программа в исполнении Synergy Orchestra поразит яркостью и виртуозностью не только любителей разной музыки, но и опытных гурманов классики. В программу войдут произведения А.Пярта, М.Равеля, А.Вивальди, А.Глазунова, Р.Щедрина, Д.Шостаковича, С.Барбера и др. Synergy Orchestra - независимый оркестр, в котором молодые музыканты рвут струны, смычки и стереотипы о скрипачах. Они умеют управляться с классикой, но не ограничиваются только ей. Synergy Orchestra также экспериментируют, исполняя собственные аранжировки музыки из кино, новые джазовые стандарты и произведения молодых композиторов.
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