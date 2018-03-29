На творческом вечере Василия Чернова на сцену выйдут артисты двух театров и студенты

В программе вечера «Трудно первые 70 лет. Потом все идет на лад…» (6+) - выступления его коллег по театру «СамАрт» Марии Феофановой, Алексея Меженного, Марии Щетининой, Алексея Кондрашева и артистки новокуйбышевского театра «Грань» Любови Тювилиной. Также на сцену поднимутся студенты Самарского государственного института культуры. Ведущий вечера - Александр Мальцев.