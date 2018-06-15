Музыканты из США и Бразилии устроят самарцам праздник

Кэтрин Рассел - один из самых заметных джазовых голосов Америки сегодня. Она имеет множество наград, в том числе две премии Grammy, одна из которых - за участие в записи саундтрека к телевизионной драме телеканала HBO «Подпольная Империя» в 2012 году. А в 2017 г. в номинации «Лучший джазовый вокальный альбом» была отмечена ее последняя пластинка Harlem on My Mind.В программе вечера: стандарты Ирвина Берлина, Билли Холлидей, Фэтса Уоллера и других классиков начала XX века.5 июля, в четверг, в 19:00 филармония приглашает на «Один вечер в Рио-де-Жанейро» (12+) в компании квартета Жоандера Сантоса.Жоандер Сантос - один из самых ярких музыкантов Бразилии. Любят его и в России. В 2016-м он побывал в 15 городах нашей страны, а в марте 2017 года он был в известных джазовых клубах: у Андрея Макаревича в Москве, в Государственной филармонии в Иванове и JFC в Санкт-Петербурге.Квартет Жоандера Сантоса покоряет изысканными мелодиями, фееричными джазовыми импровизациями и утонченным вокальным исполнением. Характерной чертой стиля группы, как и в свое время у отцов-основателей босса-новы, является комбинация мягкого мужского голоса (пьесы исполняются на португальском и английском), поддерживаемого аккомпанементом гитары, барабанов и тромбона.В программе: бразильский джаз, ритмы самбы и лирика босса-новы, авторские композиции в стиле contemporary jazz.Концерты Самарской филармонии стали частью культурной программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Всем футбольным болельщикам при приобретении билетов на концерты филармонии в июне и июле предоставляется скидка 10% от цены билета. Нужно обратиться в кассы филармонии по адресу ул. Фрунзе, 141 и при покупке билета предъявить Паспорт болельщика (FAN ID) FIFA 2018.