Музыкальную историю Самары расскажут в библиотеке

12 марта в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет первый концерт музыкально-просветительского проекта «Музыкальные истории. Самара» (6+). Начало - в 18:00.



«Музыкальные истории. Самара» - это концерт, где лауреаты всероссийских и международных конкурсов исполнят знаменитые романсы под аккомпанемент старинного рояля из особняка Александры Курлиной. Известные музыкальные произведения прозвучат на фоне увлекательного рассказа о жизни дореволюционной Самары XIX-начала XX веков. Слушатели совершат настоящее путешествие во времени, погрузятся в атмосферу давно ушедшей эпохи и познакомятся со знаковыми фигурами того времени.



Тема первого концерта связана с выдающимися личностями в истории Самарской губернии и России: композитором Александром Алябьевым, губернатором Константином Гротом и автором романса «На сопках Манчжурии» Ильей Шатровым. Ведущая концертной программы Марина Монастырская расскажет гостям библиотеки историю о приезде в губернию известного композитора и музыканта Александра Алябьева и его близкой дружбе с помещиком Дмитрием Азарьевичем Путиловым. Дружеский союз перерос в творческий - стихи Путилова легли в основу известных романсов Алябьева. Большое внимание на музыкальном вечере будет уделено губернатору Константину Гроту и его вкладу в развитие Самары, его просветительской деятельности. Слушатели узнают историю создания известного вальса «На сопках Манчжурии» Ильи Шатрова, который впервые был исполнен в Струковском саду в 1908.



В программе прозвучат произведения Александра Алябьева, Александра Варламова, Александра Гурилёва, Михаила Глинки в исполнении артистов: Юлии Марковой (меццо-сопрано), Дили Шагеевой (сопрано), Антона Кузенок (тенор), Георгия Шагалова (бас), Ольги Дарвиной (фортепиано).



Цена билета на концерт – 300 рублей. Приобрести их можно в отделе искусств СОУНБ (проспект Ленина, 14А, 2-й этаж).