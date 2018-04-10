10 апреля 2018 года,
18:35
$ 58.57    71.88   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Культура/

Музей Рязанова в Самаре готовится к открытию

Этой весной в нашем городе состоится торжественное открытие музея Эльдара Рязанова. Он будет располагаться в здании по адресу улица Фрунзе, 120.

Первый этаж займет мемориально-историческая зона. Она призвана рассказать посетителям о том времени, которое будущий великий режиссер провел в Куйбышеве, а также о его возвращении в Самару спустя десятилетия. Второй этаж будет посвящен творчеству Эльдара Александровича. А на третьем откроют мультимедийное пространство, там будут показывать его фильмы.

Основу экспозиции составят вещи, непосредственно связанные с известным режиссером, переданные в дар его вдовой Эммой Абайдуллиной, родственниками и друзьями Рязанова, а также московским клубом «Эльдар».

Первое, что будут видеть посетители при входе, - силуэт фигуры мальчика. Композиция призвана напомнить гостям, что они находятся в стенах первого дома Эльдара Александровича, где он жил в годы своего детства, где много читал и играл.

Заместитель директора по научно-исследовательской работе Самарского литературно-мемориального музея имени М. Горького Глеб Чечевин подробнее рассказал о двух экспозициях, которые уже приняли реальные очертания.

«Куйбышев - запасная столица»

Поскольку Эльдар Рязанов жил в Куйбышеве, будучи ребенком, сотрудники музея поставили себе задачу рассказать про тыловое детство. В экспозиции представлены детские игрушки: фабричные и сделанные вручную самими школьниками и их родителями. Один из самых ярких предметов - украшение новогодней ели - звезда из проволоки. Альбом куйбышевской школьницы, который она вела в 1943 - 1945 годах, позволяет познакомиться с записями ее одноклассников, рисунками, «секретиками» в уголках листов, которыми увлекались дети в то время. Он представлен на выставке «вживую», также его можно полистать в электронном виде - отсканирована каждая страница.

Чуть левее расположено повседневное платье горожанки, изготовленное из марли - самого распространенного материала времен войны. Москвичи приезжали в эвакуацию в довольно легкой одежде - в качестве примера можно увидеть демисезонное пальто, в котором столичные дамы занимались тяжелой работой для помощи фронту.

Эльдар Александрович вспоминал о своих походах на спектакли Большого театра, который работал в Куйбышеве в годы войны. В зале представлены предметы реквизита, например японский веер, и программа спектаклей. Она позволяет узнать, что москвичи показывали в нашем городе. Планируется, что здесь будут демонстрировать уникальную кинохронику, предоставленную федеральными архивами. Один из фрагментов - репетиция оперы «Вильгельм Телль», премьера которой состоялась в Куйбышеве.

Центральное место в зале занимают чемоданы. По воспоминаниям очевидцев, в дни эвакуации Казанский вокзал был завален ими до потолка, люди массово ехали в тыл, в наш город. Содержимое одного из чемоданов вполне могло бы принадлежать отчиму Эльдара Александровича, инженеру по металлоконструкциям для авиационных цехов: специализированная литература, очки, канцелярские принадлежности. Внутри другого - багаж журналиста: фотоаппарат, русско-немецкий словарик, а также дневниковые записи корреспондента из фондов Самарского литературного му- зея.

Мемориальная комната семьи Эльдара Александровича

В помещении, где располагается мемориальная комната, жила семья Эльдара Рязанова. Один из самых ценных экспонатов - упаковочная коробка фирмы Luterma дореволюционного выпуска. С ней бабушка великого режиссера переехала в наш город в 1910-е годы.

Жизнерадостный мальчик смотрит на посетителей своими большими, полными живого любопытства глазами с фотографии, стоящей на столе его отчима. Рядом - стакан для письменных приборов 1927 года с праздничной символикой к 10-летию революции и атрибут любого советского школьника - чернильница-непроливайка.

По воспоминаниям Эльдара Александровича, именно в Куйбышеве у него проснулся интерес к литературе - в частности, к приключенческой. Подлинные книги того времени стоят на этажерке.

Одно из ярких воспоминаний Рязанова - шкаф, который разгораживал площадь небольшой комнаты, в которой проживали четверо: по нормам на одного человека в 1941 году было положено не более пяти метров. Аутентичный предмет мебели расположили слева от входа.

Эльдар Александрович заходил в свою бывшую квартиру полвека спустя - в 1995 году. Он позвонил в дверь, ему открыли - там проживал студент, который пустил его внутрь. Так режиссер последний раз побывал в этих стенах. Теперь здесь будет увековечена память Эльдара Рязанова - на долгие годы.

Комментарии:

Татьяна Шестопалова, РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ:

• Кажется, легко рассказать об Эльдаре Александровиче - мы знаем о нем практически все, помним наизусть цитаты из популярных фильмов великого режиссера. Но он нам интересен не только этим. Рязанов - философ, мыслитель, поэт, журналист. Собрать экспонаты, которые сопрягаются с его жизнью, большой труд. Огромный вклад внесла вдова режиссера - Эмма Абайдуллина. Мы постараемся максимально полно рассказать о его творчестве. Над проектом работают сотрудники литературного музея, архитекторы, дизайнеры.

Людмила Савченко, ДИРЕКТОР САМАРСКОГО ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНОГО МУЗЕЯ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО:

• У нас очень сложная задача - мы создаем музей с нуля. В течение двух лет была проведена большая исследовательская работа. В зале «Куйбышев - запасная столица» будет интересный объект - каталожный ящик воспоминаний. Там соберут аудиозаписи рассказов о военном времени жителей нашего города, людей, которые были здесь в эвакуации. Будет звучать голос Левитана, мы подберем визуальный ряд - например, стену украсит радио-тарелка, которая висела в каждом доме. Постараемся через предметы, документы, звуки добиться осо- бого эмоционального фона. Также мы работаем над еще одной экспозицией, посвященной возвращению режиссера в наш город. Оно проходило в несколько этапов. Например, в 1977 году в нашем театре драмы была поставлена пьеса Рязанова «Притворщики». У нас есть замечательный артефакт - афиша с подписями всех актеров и режиссера, с пожеланиями для Эльдара Александровича.
Фотогалерея
Фото 130426Фото 130427Фото 130428Фото 130429Фото 130430Фото 130431
Дата: 10 апреля 2018 , 10:41
164
Автор текста: Маргарита Петрова
Автор фото: Екатерина Елизарова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Культура
Музей Рязанова в Самаре готовится к открытию
10 апреля 2018
164
Музей Рязанова в Самаре готовится к открытию
Стартовал совместный проект «Самарской газеты» и «Самараинтур» - городское приключение по Самаре
9 апреля 2018
252
Стартовал совместный проект «Самарской газеты» и «Самараинтур» - городское приключение по Самаре
В Самаре открывается выставка автора иллюстраций для учебников
5 апреля 2018
470
В Самаре открывается выставка автора иллюстраций для учебников
Конфликт поколений в старом доме. В самарском театре драмы представили спектакль по пьесе Алексея Казанцева
5 апреля 2018
556
Конфликт поколений в старом доме. В самарском театре драмы представили спектакль по пьесе Алексея Казанцева
Основатель театра «Доктор Чехов» Алла Коровкина о премьерах и гастролях в США
3 апреля 2018
450
Основатель театра «Доктор Чехов» Алла Коровкина о премьерах и гастролях в США
На творческом вечере Василия Чернова на сцену выйдут артисты двух театров и студенты
29 марта 2018
613
1
На творческом вечере Василия Чернова на сцену выйдут артисты двух театров и студенты
Лучшим спектаклем 2017 года стала постановка театра «Грань»
29 марта 2018
562
Лучшим спектаклем 2017 года стала постановка театра «Грань»
no photo
27 марта 2018
502
Самарцы смогут бесплатно посмотреть фильмы с Джеком Николсоном и Антонио Бандерасом
Музей Рязанова и камерный концертный зал. Какие проекты в сфере культуры появятся в этом году в Самаре
25 марта 2018
737
Музей Рязанова и камерный концертный зал. Какие проекты в сфере культуры появятся в этом году в Самаре
Лента новостей
10 апреля 2018 , 17:16
101
Фасад кинотеатра «Художественный» обновят
К инотеатр на  улице Куйбышева, 103 , находится в здании - объекте культурного...
10 апреля 2018 , 17:00
102
В Самаре пройдет фестиваль доброго кино
В субботу, 14 апреля, в 14.00 в кинотеатре ТК «Амбар» (Южное шоссе, 5) состоится...
10 апреля 2018 , 16:14
120
На железнодорожном вокзале Самары появится Волк Забивака
Фигура Официального Талисмана ЧМ-2018 сделана из армированного стеклопластика. 
10 апреля 2018 , 15:44
123
В самарских колониях начали производить светоотражающие жилеты
Согласно новым поправкам в ПДД, с 18 марта водители обязаны надевать такую одежду при остановке...
10 апреля 2018 , 14:17
225
В Самаре увеличат количество автобусов на маршрутах №№1 и 50
Жители жалуются на то, что на линии работает мало машин.
7 апреля 2018 , 13:57
34
В Самаре реализуется все больше проектов по патриотическому воспитанию
В городской думе состоялось заседание координационного совета по патриотическому воспитанию. 
7 апреля 2018 , 13:53
40
В Самаре прошел фестиваль студенческого творчества
Фестиваль студенческого творчества «Веснушка-2018», о котором уже писала...
5 апреля 2018 , 13:48
42
Самарские школьники могут принять участие в уникальной акции «Мы - граждане России»
Патриотическое воспитание и поддержка нового поколения - одно из приоритетных направлений...
10 апреля 2018 , 13:45
208
Дмитрий Азаров отклонил решение губдумы о смягчении закона для мелких "разливаек"
Согласно поправкам, заведения общепита могли продавать алкоголь на розлив на первых этажах жилых...
10 апреля 2018 , 13:32
584
В этом году в Самарской области начнут строить восемь новых школ
Они в сумме смогут принять более восьми тысяч учеников. 
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Самаре в этом году отремонтируют около 40 участков дорог. Список
20 марта 2018
3326
1
В Самаре в этом году отремонтируют около 40 участков дорог. Список
Ремонт пройдет в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные...
15 марта 2018
1999
В Самарской области достроят кардиологический центр
Об этом сообщил врио губернатора Дмитрий Азаров во время прямого эфира на телеканале...
В Самаре появились места памяти жертв трагедии в Кемерово
27 марта 2018
1869
В Самаре появились места памяти жертв трагедии в Кемерово
Жители оставляют на улицах игрушки и цветы в память о детях, погибших при пожаре в ТЦ...
28 марта 2018
1862
В Самаре перекрыто движение по Ново-Садовой из-за бесхозной сумки
Подозрительный предмет обнаружен в районе бывшего ДК «Современник».  
В Самарской области столкнулись четыре машины, погиб мужчина
19 марта 2018
1680
В Самарской области столкнулись четыре машины, погиб мужчина
Авария произошла в понедельник, 19 марта, в 10:20 в Красноярском районе.
В апреле изменится расписание движения электричек из Самары до Жигулевского Моря
26 марта 2018
790
В апреле изменится расписание движения электричек из Самары до Жигулевского Моря
С 1 апреля поезд № 6302/6301 по рабочим дням будет ходить от станции Пятилетка (отпр. 4.50) до...
В Самаре в 2018 году картами отремонтируют 38 участков дорог. Список улиц
2 апреля 2018
621
1
В Самаре в 2018 году картами отремонтируют 38 участков дорог. Список улиц
Работы выполнят компании «НПФ «XXI век» и «Автодоринжиниринг».
В Самаре на Волге под лёд провалилась лошадь
12 марта 2018
404
В Самаре на Волге под лёд провалилась лошадь
Инцидент произошел в субботу, 10 марта, около 14:30 на Вилоновском спуске.
Самарским бюджетникам поднимут минимальную зарплату
12 марта 2018
589
Самарским бюджетникам поднимут минимальную зарплату
В понедельник, 12 марта, комитет по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной...
Из-за утечки на Московском шоссе отключили воду в нескольких домах
12 марта 2018
521
Из-за утечки на Московском шоссе отключили воду в нескольких домах
На пересечении улицы Потапова и Московского шоссе прорвало трубу.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.