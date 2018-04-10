Музей Рязанова в Самаре готовится к открытию

Этой весной в нашем городе состоится торжественное открытие музея Эльдара Рязанова. Он будет располагаться в здании по адресу улица Фрунзе, 120.



Первый этаж займет мемориально-историческая зона. Она призвана рассказать посетителям о том времени, которое будущий великий режиссер провел в Куйбышеве, а также о его возвращении в Самару спустя десятилетия. Второй этаж будет посвящен творчеству Эльдара Александровича. А на третьем откроют мультимедийное пространство, там будут показывать его фильмы.



Основу экспозиции составят вещи, непосредственно связанные с известным режиссером, переданные в дар его вдовой Эммой Абайдуллиной, родственниками и друзьями Рязанова, а также московским клубом «Эльдар».



Первое, что будут видеть посетители при входе, - силуэт фигуры мальчика. Композиция призвана напомнить гостям, что они находятся в стенах первого дома Эльдара Александровича, где он жил в годы своего детства, где много читал и играл.



Заместитель директора по научно-исследовательской работе Самарского литературно-мемориального музея имени М. Горького Глеб Чечевин подробнее рассказал о двух экспозициях, которые уже приняли реальные очертания.



«Куйбышев - запасная столица»



Поскольку Эльдар Рязанов жил в Куйбышеве, будучи ребенком, сотрудники музея поставили себе задачу рассказать про тыловое детство. В экспозиции представлены детские игрушки: фабричные и сделанные вручную самими школьниками и их родителями. Один из самых ярких предметов - украшение новогодней ели - звезда из проволоки. Альбом куйбышевской школьницы, который она вела в 1943 - 1945 годах, позволяет познакомиться с записями ее одноклассников, рисунками, «секретиками» в уголках листов, которыми увлекались дети в то время. Он представлен на выставке «вживую», также его можно полистать в электронном виде - отсканирована каждая страница.



Чуть левее расположено повседневное платье горожанки, изготовленное из марли - самого распространенного материала времен войны. Москвичи приезжали в эвакуацию в довольно легкой одежде - в качестве примера можно увидеть демисезонное пальто, в котором столичные дамы занимались тяжелой работой для помощи фронту.



Эльдар Александрович вспоминал о своих походах на спектакли Большого театра, который работал в Куйбышеве в годы войны. В зале представлены предметы реквизита, например японский веер, и программа спектаклей. Она позволяет узнать, что москвичи показывали в нашем городе. Планируется, что здесь будут демонстрировать уникальную кинохронику, предоставленную федеральными архивами. Один из фрагментов - репетиция оперы «Вильгельм Телль», премьера которой состоялась в Куйбышеве.



Центральное место в зале занимают чемоданы. По воспоминаниям очевидцев, в дни эвакуации Казанский вокзал был завален ими до потолка, люди массово ехали в тыл, в наш город. Содержимое одного из чемоданов вполне могло бы принадлежать отчиму Эльдара Александровича, инженеру по металлоконструкциям для авиационных цехов: специализированная литература, очки, канцелярские принадлежности. Внутри другого - багаж журналиста: фотоаппарат, русско-немецкий словарик, а также дневниковые записи корреспондента из фондов Самарского литературного му- зея.



Мемориальная комната семьи Эльдара Александровича



В помещении, где располагается мемориальная комната, жила семья Эльдара Рязанова. Один из самых ценных экспонатов - упаковочная коробка фирмы Luterma дореволюционного выпуска. С ней бабушка великого режиссера переехала в наш город в 1910-е годы.



Жизнерадостный мальчик смотрит на посетителей своими большими, полными живого любопытства глазами с фотографии, стоящей на столе его отчима. Рядом - стакан для письменных приборов 1927 года с праздничной символикой к 10-летию революции и атрибут любого советского школьника - чернильница-непроливайка.



По воспоминаниям Эльдара Александровича, именно в Куйбышеве у него проснулся интерес к литературе - в частности, к приключенческой. Подлинные книги того времени стоят на этажерке.



Одно из ярких воспоминаний Рязанова - шкаф, который разгораживал площадь небольшой комнаты, в которой проживали четверо: по нормам на одного человека в 1941 году было положено не более пяти метров. Аутентичный предмет мебели расположили слева от входа.



Эльдар Александрович заходил в свою бывшую квартиру полвека спустя - в 1995 году. Он позвонил в дверь, ему открыли - там проживал студент, который пустил его внутрь. Так режиссер последний раз побывал в этих стенах. Теперь здесь будет увековечена память Эльдара Рязанова - на долгие годы.



Комментарии:



Татьяна Шестопалова, РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ:



• Кажется, легко рассказать об Эльдаре Александровиче - мы знаем о нем практически все, помним наизусть цитаты из популярных фильмов великого режиссера. Но он нам интересен не только этим. Рязанов - философ, мыслитель, поэт, журналист. Собрать экспонаты, которые сопрягаются с его жизнью, большой труд. Огромный вклад внесла вдова режиссера - Эмма Абайдуллина. Мы постараемся максимально полно рассказать о его творчестве. Над проектом работают сотрудники литературного музея, архитекторы, дизайнеры.



Людмила Савченко, ДИРЕКТОР САМАРСКОГО ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНОГО МУЗЕЯ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО:



• У нас очень сложная задача - мы создаем музей с нуля. В течение двух лет была проведена большая исследовательская работа. В зале «Куйбышев - запасная столица» будет интересный объект - каталожный ящик воспоминаний. Там соберут аудиозаписи рассказов о военном времени жителей нашего города, людей, которые были здесь в эвакуации. Будет звучать голос Левитана, мы подберем визуальный ряд - например, стену украсит радио-тарелка, которая висела в каждом доме. Постараемся через предметы, документы, звуки добиться осо- бого эмоционального фона. Также мы работаем над еще одной экспозицией, посвященной возвращению режиссера в наш город. Оно проходило в несколько этапов. Например, в 1977 году в нашем театре драмы была поставлена пьеса Рязанова «Притворщики». У нас есть замечательный артефакт - афиша с подписями всех актеров и режиссера, с пожеланиями для Эльдара Александровича.