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Музей Рязанова и камерный концертный зал. Какие проекты в сфере культуры появятся в этом году в Самаре

Развитие культуры - это не отвлеченное понятие. Это ежедневный труд по сохранению существующих творческих площадок, а также по созданию новых. В Самаре одновременно развиваются сотни проектов в области культуры. В этом году горожан ждет много важных и интересных событий.

Наш Рязанов
Уже этой весной в Самаре откроется первый этаж музея Эльдара Рязанова на улице Фрунзе, 120.

- Над проектом работают сотрудники литературного музея, архитекторы, дизайнеры. Собрать экспонаты, которые сопрягаются с жизнью Эльдара Александровича, - большой труд. Огромный вклад внесла вдова режиссера Эмма Абайдуллина, - отметила руководитель профильного департамента мэрии Татьяна Шестопалова. - Мы знаем наизусть фильмы Эльдара Александровича, можем разговаривать цитатами из них. Но он интересен не только работой в кино. Рязанов - философ, мыслитель, поэт, журналист. Мы постараемся максимально полно рассказать о его творчестве. На первом этаже здания разместят мемориально-историческую зону, призванную рассказать посетителям о том времени, которое будущий режиссер провел в нашем городе, а также о его возвращении спустя десятилетия. Второй этаж будет посвящен творчеству Рязанова. А на третьем откроют мультимедийное пространство, там будут проходить просмотры.

- У нас очень сложная задача - мы создаем музей с нуля, - рассказала директор литературно- мемориального музея имени Горького Людмила Савченко. - За два года была проведена большая исследовательская работа. Музей Рязанова будет обладать самой значительной документальной базой по теме «Куйбышев - запасная столица». Мемориальную комнату Эльдара Александровича мы восстановили в ее первоначальных границах и наполнили вещами, которые были в то время, когда он здесь жил. Сейчас мы работаем над помещением, которое условно назвали «Возвращение», она посвящена взаимоотношениям Самары и Рязанова в последние годы его жизни.

Музей даст возможность увидеть подлинные вещи в уютной комнате семьи Рязанова, полистать на виртуальном экране страницы настоящего дневника-альбома, который вела куйбышевская девочка, ответить на звонки старых телефонов, позволяющих погрузиться в атмосферу фильмов Эльдара Александровича и услышать голос любимых с детства киноперсонажей. Посетители также смогут узнать историю самого дома штабс- капитана Залесова, где располагается музей.

Шесть десятилетий музыкальных уроков
В этом году 60 лет исполняется детской музыкальной школе №7. Она открылась в мае 1958 года в Советском районе, на трудовой Безымянке. На протяжении всех лет работы школа продолжает хранить академические традиции исполнительства классической музыки. Здесь учат играть на музыкальных инструментах и постигать вокальное искусство под руководством коллектива опытных педагогов, который возглавляет Виктор Иванов. Ребята развивают и воспитывают художественное музыкальное мышление, изучают творения лучших композиторов мира.

Сейчас в школе 71 сотрудник, 470 учащихся. За шесть десятилетий «седьмая» выпустила более 3250 воспитанников. Школа гордится ими, а для многих музыка стала призванием и профессией. В родные стены вернулись преподавать 12 человек. За продуктивную просветительскую деятельность и творческие достижения учащиеся и преподаватели школы отмечены многочисленными наградами - от районных до российских.

«Поехали!»
Один из самых ярких символов нашего города - ракета-носитель «Союз», украшающая фасад музея «Самара космическая». К лету она получит долгожданное украшение - архитектурную подсветку. Перед специалистами стоит задача нарисовать светом взлет ракеты.

- Планируется, что подсветка станет светодинамической, а световой эффект дополнит аудиодорожка с легендарной фразой первого космонавта Земли Юрия Гагарина: «Поехали!», - рассказала директор музея Елена Кузина.

Еще одной новинкой музей порадует летом: для посетителей будет создана виртуальная площадка достижений советской и российской космонавтики «Космос рядом». С помощью технологий виртуальной реальности посетители и смогут почувствовать все прелести и сложности работы в открытом космосе, стать полноценными участниками экипажа орбитальной станции и прогуляться по залам виртуального музея космической техники на Луне.

Кроме того, идет работа по наполнению пространства около музея.

Обновлённый «Нефтяник»
Осенью состоится долгожданное событие для жителей Куйбышевского района: после масштабного ремонта откроется Дворец культуры «Нефтяник».

- До ремонта в «Нефтянике» было 24 творческих объединения, а станет не менее 30, - рассказывает заместитель директора ДК Ирина Бехтерева. - Мы предложим жителям района новые творческие направления и формы проведения досуга.

В обновленном Дворце культуры будут заниматься воспитанники детской музыкальной школы имени Чайковского, молодежь сможет посещать студии хип-хопа и брейк-данса. Планируют создать кукольный театр, где ребята сами будут изготавливать куклы и ставить спектакли. При народном ансамбле русской песни «Забавушка» будет создан этнографический уголок с элементами русского быта.

Не забудут и старшее поколение. С обновленных уличных балконов зазвучит живая музыка, жители смогут посещать танцевальные и музыкальные вечера, вместе петь под баян, слушать эстрадные композиции.

У родителей, ожидающих своих детей с занятий, появится возможность интересно провести время в зоне свободного досугового общения.
Там можно будет поиграть в шашки и шахматы, воспользоваться буккроссингом и wi-fi, увидеть фотогалерею, которую будут постоянно обновлять и в создании которой смогут принять участие все желающие.

Парад концертов
В апреле исполняется 85 лет одной из старейших музыкальных школ Самары - детской музыкальной школе №1 имени Шостаковича. Коллектив отмечает этот солидный юбилей «Парадом концертов». Он стартовал 28 февраля концертом-презентацией «Три взгляда на музыку венских классиков», где были исполнены произведения Гайдна, Моцарта, Бетховена. Изюминкой мероприятия, по словам директора Ларисы Шкурко, стал видеофильм, созданный ученицей школы и получивший Гран-при на международном конкурсе в Екатеринбурге.

10 апреля пройдет педагогический концерт «Посвящение», объединяющий тему юбилея школы и Дня космонавтики. В нем примут участие дети от 6 до 18 лет, а почетными приглашенными гостями станут ветераны войны и труда Самарского района. 13 апреля состоится концерт «Мастера и дети», на котором прозвучат произведения самарских композиторов и учащихся школы.

Кроме того, 50 юных артистов старшего хора школы примут участие в проекте «Открытые миры» - в областной библиотеке будет проходить презентация авторского сборника Елены Маргиной и Вячеслава Шевердина.

Кульминацией праздничных торжеств станет отчетный праздничный концерт «Нерасторжима связь времен», который состоится 20 апреля.

«Трубач выдувает медь»
Осенью в Самаре появится еще одна музыкальная площадка - городской камерный концертный зал на улице Куйбышева, 68/70. Хозяевами этого камерного пространства - на 150 мест - станут артисты муниципального духового оркестра.

- Мы уже опробовали зал, - сообщил художественный руководитель и главный дирижер оркестра, заслуженный артист Самарской области Марк Коган. - Сцена хорошая, глубокая, оркестр отлично прослушивался и не покрывал пространство грохочущим звуком.
Уже известно, какие программы составят афишу камерного зала. Это будут концерты муниципального духового оркестра с солистами-духовиками и вокалистами. Также музыканты планируют проводить ежегодный студенческий молодежный бал, новогодние балы, джаз-концерты и многое другое.

- Такая музыка повышает музыкальный уровень и слушателей, и исполнителей, - отметил Коган. - Концертный зал даст нам возможность показать духовые инструменты во всем блеске, привлечь внимание молодежи к духовой музыке, а также обогатить городскую афишу.
Дата: 25 марта 2018 , 20:56
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Автор текста: Маргарита Петрова, Светлана Келасьева
Автор фото: Екатерина Елизарова
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