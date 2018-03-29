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Лучшим спектаклем 2017 года стала постановка театра «Грань»

Театральная жизнь Самары сегодня проникнута ожиданием. Мы ждем открытия новых зданий «СамАрта» и театра кукол, создания муниципального молодежного театра, назначения нового руководителя Самарского академического театра драмы. И, конечно, надеемся на дальнейшее развитие сферы культуры.

А в это время, накануне Дня театра, в самарском Доме актера состоялось подведение итогов конкурса «Самарская театральная муза». Главная областная премия в области сценического искусства присуждается ежегодно по результатам голосования профессионального жюри. В его состав входят ведущие критики, актеры и режиссеры губернии. Конкурс проводит отделение Союза театральных деятелей России совместно с областным министерством культуры.

В этом году жюри возглавил заслуженный артист РФ Юрий Долгих. Он поблагодарил своих коллег за труд по оценке работ:

- Жюри было очень мобильным, понимающим, внимательно относящимся к каждому. Провели огромную работу - номинировано было 20 спектаклей, во многих театрах мы смотрели их по два-три раза, с разными составами.

За «Лучшую работу солистки балета» награды получили сразу две исполнительницы партии Эсмеральды в Самарском академическом театре оперы и балета - Вероника Землякова и Ксения Овчинникова. Статуэтки удостоился также Сергей Гаген за партию Гренгуара в этом же балете.

Другой спектакль театра - музыкальная комедия «Волшебная лампа Аладдина» также собрал букет наград (Антон Кузенок за партию Аладдина, Наталья Дикусарова за роль Синьоры и артисты хора «За создание атмосферы и восточного колорита»).

В Самарском театре кукол был отмечен молодой артист Сергей Борзяков за роль Распэ в спектакле «Честное имя барона Мюнхгаузена». Еще одна молодая актриса, Алена Шевцова, удостоилась награды за роль Кати в спектакле «Жанна» Самарского академического театра драмы. А ее коллега из «СамАрта» Алексей Кондрашев получил статуэтку за лучшую роль Мас Мон в постановке «Пер Гюнт».

Спектакль театра «Самарская площадь» в постановке Евгения Дробышева «Правда - хорошо, а счастье лучше» был отмечен в двух номинациях и получил награды за лучшую женскую и мужскую роли второго плана (Виктория Просвирина и Михаил Акаемов).

Лучшим спектаклем 2017 года был назван «Театр теней Офелии» новокуйбышевского театра «Грань» Дениса Бокурадзе. Эта же постановка удостоилась спецпремии жюри за лучший актерский ансамбль.

- Сейчас в театре кукол отходят от традиции «прятать исполнителя», а мы, драматические артисты, наоборот, решили спрятаться, - рассказал Денис Бокурадзе. - И потом, когда на поклон выходят один за другим восемь актеров, зрители начинают понимать, как все это было сделано.

Финальной точкой вечера стало вручение награды «За вклад в развитие театрального искусства Самарской области» одному из самых любимых актеров нашего города - заслуженному артисту РФ Ивану Морозову.

- 58 лет назад состоялся мой дебют, - сказал он со сцены. - И вот все эти годы я хожу одной и той же дорогой. И хочу ходить еще долго.

Комментарии:

Елена Лапушкина, глава Самары:

• Я убеждена, что без театра в мире было бы меньше ярких красок, радости и осмысленности. Спасибо вам за верное служение искусству, за то, что делитесь богатством своей души и дарите радость общения с прекрасным.

Сергей Филиппов, врио министра культуры Самарской области:

• Все собравшиеся принадлежат к неповторимому виду искусства - театру, который сегодня представляет собой самый живой и востребованный жанр. В наш виртуальный век все можно увидеть в интернете, но никакой экран не передаст дух взаимоотношений актеров на сцене.

Виктор Сазонов, председатель Самарской губернской Думы:

• В течение 24 лет этот конкурс каждый год выявляет все новые таланты, новых звезд театрального искусства. Это дает возможность для дальнейшего профессионального роста каждого артиста.

Алексей Дегтев, председатель Самарской городской Думы:

• Когда говорят о Самаре театральной, перечисляют творческие объединения, понимаешь, что нам действительно есть чем гордиться. Но, на мой взгляд, в первую очередь нужно помнить о зрителях. Зрителях, которых вы заставляете любить, страдать, думать, плакать и смеяться.
Дата: 29 марта 2018 , 12:40
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Автор текста: Маргарита Петрова
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