Лучшим спектаклем 2017 года стала постановка театра «Грань»
Театральная жизнь Самары сегодня проникнута ожиданием. Мы ждем открытия новых зданий «СамАрта» и театра кукол, создания муниципального молодежного театра, назначения нового руководителя Самарского академического театра драмы. И, конечно, надеемся на дальнейшее развитие сферы культуры.
А в это время, накануне Дня театра, в самарском Доме актера состоялось подведение итогов конкурса «Самарская театральная муза». Главная областная премия в области сценического искусства присуждается ежегодно по результатам голосования профессионального жюри. В его состав входят ведущие критики, актеры и режиссеры губернии. Конкурс проводит отделение Союза театральных деятелей России совместно с областным министерством культуры.
В этом году жюри возглавил заслуженный артист РФ Юрий Долгих. Он поблагодарил своих коллег за труд по оценке работ:
- Жюри было очень мобильным, понимающим, внимательно относящимся к каждому. Провели огромную работу - номинировано было 20 спектаклей, во многих театрах мы смотрели их по два-три раза, с разными составами.
За «Лучшую работу солистки балета» награды получили сразу две исполнительницы партии Эсмеральды в Самарском академическом театре оперы и балета - Вероника Землякова и Ксения Овчинникова. Статуэтки удостоился также Сергей Гаген за партию Гренгуара в этом же балете.
Другой спектакль театра - музыкальная комедия «Волшебная лампа Аладдина» также собрал букет наград (Антон Кузенок за партию Аладдина, Наталья Дикусарова за роль Синьоры и артисты хора «За создание атмосферы и восточного колорита»).
В Самарском театре кукол был отмечен молодой артист Сергей Борзяков за роль Распэ в спектакле «Честное имя барона Мюнхгаузена». Еще одна молодая актриса, Алена Шевцова, удостоилась награды за роль Кати в спектакле «Жанна» Самарского академического театра драмы. А ее коллега из «СамАрта» Алексей Кондрашев получил статуэтку за лучшую роль Мас Мон в постановке «Пер Гюнт».
Спектакль театра «Самарская площадь» в постановке Евгения Дробышева «Правда - хорошо, а счастье лучше» был отмечен в двух номинациях и получил награды за лучшую женскую и мужскую роли второго плана (Виктория Просвирина и Михаил Акаемов).
Лучшим спектаклем 2017 года был назван «Театр теней Офелии» новокуйбышевского театра «Грань» Дениса Бокурадзе. Эта же постановка удостоилась спецпремии жюри за лучший актерский ансамбль.
- Сейчас в театре кукол отходят от традиции «прятать исполнителя», а мы, драматические артисты, наоборот, решили спрятаться, - рассказал Денис Бокурадзе. - И потом, когда на поклон выходят один за другим восемь актеров, зрители начинают понимать, как все это было сделано.
Финальной точкой вечера стало вручение награды «За вклад в развитие театрального искусства Самарской области» одному из самых любимых актеров нашего города - заслуженному артисту РФ Ивану Морозову.
- 58 лет назад состоялся мой дебют, - сказал он со сцены. - И вот все эти годы я хожу одной и той же дорогой. И хочу ходить еще долго.
Комментарии:
Елена Лапушкина, глава Самары:
• Я убеждена, что без театра в мире было бы меньше ярких красок, радости и осмысленности. Спасибо вам за верное служение искусству, за то, что делитесь богатством своей души и дарите радость общения с прекрасным.
Сергей Филиппов, врио министра культуры Самарской области:
• Все собравшиеся принадлежат к неповторимому виду искусства - театру, который сегодня представляет собой самый живой и востребованный жанр. В наш виртуальный век все можно увидеть в интернете, но никакой экран не передаст дух взаимоотношений актеров на сцене.
Виктор Сазонов, председатель Самарской губернской Думы:
• В течение 24 лет этот конкурс каждый год выявляет все новые таланты, новых звезд театрального искусства. Это дает возможность для дальнейшего профессионального роста каждого артиста.
Алексей Дегтев, председатель Самарской городской Думы:
• Когда говорят о Самаре театральной, перечисляют творческие объединения, понимаешь, что нам действительно есть чем гордиться. Но, на мой взгляд, в первую очередь нужно помнить о зрителях. Зрителях, которых вы заставляете любить, страдать, думать, плакать и смеяться.
А в это время, накануне Дня театра, в самарском Доме актера состоялось подведение итогов конкурса «Самарская театральная муза». Главная областная премия в области сценического искусства присуждается ежегодно по результатам голосования профессионального жюри. В его состав входят ведущие критики, актеры и режиссеры губернии. Конкурс проводит отделение Союза театральных деятелей России совместно с областным министерством культуры.
В этом году жюри возглавил заслуженный артист РФ Юрий Долгих. Он поблагодарил своих коллег за труд по оценке работ:
- Жюри было очень мобильным, понимающим, внимательно относящимся к каждому. Провели огромную работу - номинировано было 20 спектаклей, во многих театрах мы смотрели их по два-три раза, с разными составами.
За «Лучшую работу солистки балета» награды получили сразу две исполнительницы партии Эсмеральды в Самарском академическом театре оперы и балета - Вероника Землякова и Ксения Овчинникова. Статуэтки удостоился также Сергей Гаген за партию Гренгуара в этом же балете.
Другой спектакль театра - музыкальная комедия «Волшебная лампа Аладдина» также собрал букет наград (Антон Кузенок за партию Аладдина, Наталья Дикусарова за роль Синьоры и артисты хора «За создание атмосферы и восточного колорита»).
В Самарском театре кукол был отмечен молодой артист Сергей Борзяков за роль Распэ в спектакле «Честное имя барона Мюнхгаузена». Еще одна молодая актриса, Алена Шевцова, удостоилась награды за роль Кати в спектакле «Жанна» Самарского академического театра драмы. А ее коллега из «СамАрта» Алексей Кондрашев получил статуэтку за лучшую роль Мас Мон в постановке «Пер Гюнт».
Спектакль театра «Самарская площадь» в постановке Евгения Дробышева «Правда - хорошо, а счастье лучше» был отмечен в двух номинациях и получил награды за лучшую женскую и мужскую роли второго плана (Виктория Просвирина и Михаил Акаемов).
Лучшим спектаклем 2017 года был назван «Театр теней Офелии» новокуйбышевского театра «Грань» Дениса Бокурадзе. Эта же постановка удостоилась спецпремии жюри за лучший актерский ансамбль.
- Сейчас в театре кукол отходят от традиции «прятать исполнителя», а мы, драматические артисты, наоборот, решили спрятаться, - рассказал Денис Бокурадзе. - И потом, когда на поклон выходят один за другим восемь актеров, зрители начинают понимать, как все это было сделано.
Финальной точкой вечера стало вручение награды «За вклад в развитие театрального искусства Самарской области» одному из самых любимых актеров нашего города - заслуженному артисту РФ Ивану Морозову.
- 58 лет назад состоялся мой дебют, - сказал он со сцены. - И вот все эти годы я хожу одной и той же дорогой. И хочу ходить еще долго.
Комментарии:
Елена Лапушкина, глава Самары:
• Я убеждена, что без театра в мире было бы меньше ярких красок, радости и осмысленности. Спасибо вам за верное служение искусству, за то, что делитесь богатством своей души и дарите радость общения с прекрасным.
Сергей Филиппов, врио министра культуры Самарской области:
• Все собравшиеся принадлежат к неповторимому виду искусства - театру, который сегодня представляет собой самый живой и востребованный жанр. В наш виртуальный век все можно увидеть в интернете, но никакой экран не передаст дух взаимоотношений актеров на сцене.
Виктор Сазонов, председатель Самарской губернской Думы:
• В течение 24 лет этот конкурс каждый год выявляет все новые таланты, новых звезд театрального искусства. Это дает возможность для дальнейшего профессионального роста каждого артиста.
Алексей Дегтев, председатель Самарской городской Думы:
• Когда говорят о Самаре театральной, перечисляют творческие объединения, понимаешь, что нам действительно есть чем гордиться. Но, на мой взгляд, в первую очередь нужно помнить о зрителях. Зрителях, которых вы заставляете любить, страдать, думать, плакать и смеяться.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Культура
29 марта 2018
206
22 марта 2018
823
1
29 марта 2018 , 17:36
182
В четверг, 29 марта, в Самарской городской думе состоялось пленарное заседание, на котором были...
29 марта 2018 , 16:52
171
Первым фильмом программы станет комедия «Закону тут не место».
29 марта 2018 , 16:37
187
Ранее планировалось, что он появится в районе четвертой очереди набережной у Ладьи.
29 марта 2018 , 15:31
475
В четверг, 29 марта, в «МегаСити» с проверкой нагрянули представители прокуратуры...
29 марта 2018 , 14:37
279
Жители Самары определили территории, которые будут благоустроены в городе в первую очередь....
29 марта 2018 , 14:25
204
В Самаре продолжают ремонт четвертой очереди набережной.
29 марта 2018 , 20:17
148
В понедельник, 2 апреля, в 19:00 в Доме актера (улица Вилоновская, 24) состоится творческий...
29 марта 2018 , 14:13
691
Предприятие могло перерабатывать до трех тысяч тонн нефти ежемесячно.
29 марта 2018 , 14:07
193
В честь 150-летия писателя мы начинаем проект «Наученные Горьким»: будем в течение...
29 марта 2018 , 14:06
225
Е го построят на месте снесенного бассейна «Чайка».
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
6 марта 2018
3333
1
В среду, 7 марта, наш город посетит президент России
4 марта 2018
2753
В последний день зимы приют «Хати» отметил свое шестилетие. За эти годы...
20 марта 2018
2697
1
Ремонт пройдет в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные...
8 марта 2018
2451
14-летних девочек последний раз видели в Октябрьском районе города.
5 марта 2018
2135
Во вторник, 6 марта, останется ровно 100 дней до старта Чемпионата мира по футболу.
26 марта 2018
398
С 1 апреля поезд № 6302/6301 по рабочим дням будет ходить от станции Пятилетка (отпр. 4.50) до...
5 марта 2018
1347
Инцидент произошел в воскресенье, 4 марта.
5 марта 2018
1051
Аналитическое агентство "ТурСтат" определило самые популярные для путешествий у...
5 марта 2018
791
Она появится, если власти найдут средства для финансирования проекта.
5 марта 2018
1882
Авария произошла в воскресенье, 4 марта, в 14:50 на 1098 километре дороги М-5 «Урал».