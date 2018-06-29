Литературный музей приглашает в путешествие по мотивам книги Ричарда Скарри

Гости усадьбы Алексея Толстого узнают о приключениях лучшего детектива Европы Снифа, африканского фотографа Огурчика, медвежонка Ап-чхи из Гонконга и многих других. Эти небольшие зарисовки из жизни зверей со всего мира познакомят юных читателей с культурой разных стран. Возраст: 4+ Предварительная запись по телефону 332-11-22.