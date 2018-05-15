Куда пойти на «Ночь музеев» в Самаре

19 мая Самара присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев». На этот раз тема - «Шедевры запасников». В ближайшую субботу городские выставки, галереи, арт-центры и библиотеки не просто продлят свой режим работы до позднего вечера, но и удивят посетителей необычными перформансами, новыми экспозициями и оригинальными флешмобами. Куда отправляться на мастер-класс по городецкой росписи, а где бесплатно покажут самые пугающие черно-белые фильмы, рассказали участники пресс-конференции, прошедшей накануне в «СГ».



Историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина



В субботу музей продлит режим своей работы до 22 часов. Гости смогут не только осмотреть основную экспозицию, но и побывать на одной из трех экскурсий на крыше музея. Записаться стоит заранее, поскольку количество мест ограничено (12+). Интересно будет и в филиалах. В доме-музее Ленина, например, покажут «Обыкновенные шедевры» (12+). Там на базе выставки «Жила-была сказка» будет организована встреча-ревалоризация.



- Ревалоризация - это процесс переосмысления ценности того или иного объекта. Посетители смогут попасть на один из трех сеансов встречи, предварительная запись на которые уже ведется. Сеансы начинаются в 18, 19 и 20 часов. Стоимость - 100 рублей, - рассказала заведующая отделом маркетинга музея имени Алабина Надежда Овсянникова.



В доме-музее Фрунзе в субботу покажут документальное кино об известном революционере, проведут экскурсии и предоставят возможность сфотографироваться в обстановке времен Гражданской войны и расшифровать послание, переданное азбукой Морзе. Вход - 150 рублей, льготный - 100 рублей (6+).



Музей модерна



В Музее модерна «Ночь» будут проводить уже в шестой раз и по традиции не обойдутся без экспериментов. Посетители смогут не просто увидеть, но и создать экспозицию под названием «Прикосновенный запас».



- Мы попросим наших посетителей принести любую вещь, которую они хотят поместить в эту экспозицию. Предмет из домашней коллекции, вещь с улицы или из магазина, может быть, гости сами что-то сделают. Мы установим специальные конструкции во дворе, которые постепенно будут заполняться этими вещами, создавая такой демократический музей под открытым небом, - рассказал старший научный сотрудник музея Илья Саморуков. - Идея о том, что каждый человек - художник, в современную эпоху уже устарела. Сегодня каждый человек - куратор. Он занимается тем, что отбирает материалы, музыку, фильмы. Он постоянно делает выбор среди перенасыщенного поля информации. Этот механизм распространяется и на нашу инсталляцию. Художественный акт, акт творчества заключается в выборе той вещи, которую именно ты хочешь показать и поставить в число экспонатов.



Кроме того, можно будет увидеть новую выставку «У истоков модерна», на которой представлены работы Врубеля, Коровина и других известных художников. В подвале особняка Курлиной будет работать выставка «Изъятие», посвященная столетию реформы русской орфографии. За музыкальное сопровождение вечера будут отвечать молодые инди-группы. Промо-группа «Цех» обеспечит площадку не только качественным электронным звуком, но и организует световые инсталляции на пяти проекторах. За вход посетителям необходимо будет заплатить 250 рублей (16+).



Литературный музей



В усадьбе Алексея Толстого в субботу пройдут мероприятия как для маленьких посетителей, так и для взрослых. В 15 часов стартует «Неночь музеев» (6+). Юных гостей и их родителей приглашают окунуться в атмосферу «Волшебника Изумрудного города», порассуждать на темы доброты, храбрости и мудрости, найти своего Гудвина и принять участие в мастер-классах.



- За три часа дети и родители вместе попробуют собрать эту сказку посредством различных творческих мастерских. Есть план построить даже мини-город на территории усадьбы. Будет работать театральная мастерская, устроим музыкальный концерт, с помощью которого попробуем оживить детские песни, знакомые и забытые мелодии мультфильмов зазвучат по-новому, - рассказала заведующая отделом по работе с посетителями Самарского литмузея Яна Берман.



С 19 до 23 часов открывается уже вечерняя часть (16+). Можно будет посмотреть основную экспозицию о жизни и творчестве Алексея Толстого, а также понаблюдать за «Метаморфозами» - проектом, посвященным жизни усадьбы в городском пространстве. Насладиться световыми инсталляциями, послушать инди-исполнителей и поучаствовать в мастер-классах гостям предстоит во дворе писательского дома. Вход - 250 рублей, семейный билет - 500 рублей.



По предварительной записи будут проводить экскурсии и в новом Музее Эльдара Рязанова. Те, кто не успеет записаться, смогут прийти в музей уже в воскресенье - с 20 мая экспозиция заработает в штатном режиме.



Музейно-выставочный центр «Самара Космическая»



Знакомить посетителей с космосом планируют не через технические артефакты, а посредством музыки. «Озвучивать» экспозицию в субботний вечер будет ансамбль русских народных инструментов «Волга-FolkBand» под управлением Дмитрия Буцыкова. Окунуться в мир музыкальных грез и фантазий на космическую тему гости смогут в 18, 19 и 20 часов. Цена билета - 400 рублей (16+).



Детская картинная галерея



Гости попадут на выставку-путешествие по мотивам «Маленького принца». В этом году исполняется 75 лет с момента первой публикации произведения Антуана де Сент-Экзюпери. Маленькие гости особняка Клодта смогут понаблюдать за песочной анимацией, принять участие в мастер-классах по резьбе по дереву, городецкой росписи, кубовой на бойке, ткачеству. Запись на мастер-классы необходима в том числе для того, чтобы ребенок попал в группу, соответствующую его возрасту. С часу дня уроки французского начнут представители «Альянс Франсез».



Дневная программа начинается с полудня (6+), сеансы стартуют каждый час вплоть до 18.00. Для гостей постарше сотрудники галереи организуют пешеходную экскурсию, посвященную истории четырех самарских площадей (12+). Участники пройдут от Воскресенской до площади Славы.



Проведут в усадьбе Клодта и лекцию о том, за что стоит любить детский рисунок. Ее прочитает директор учреждения Нина Иевлева. Она расскажет о том, чем ценен детский рисунок, почему он считается искусством и что в нем находят коллекционеры. Основная выставка «Художник в городе» (6+), на которой представлены самарские пейзажи, будет работать бесплатно.



Самарская публичная библиотека



Участникам обещают кинокошмары. Старт мероприятия запланирован на 17.00 (12+). Гости смогут принять участие в мастер-классе по киногриму и сложному техническому костюму. Посетители увидят мертвого рыцаря и костюм главного монстра по мотивам фильма «Лабиринт фавна».



Отметят в этот день в библиотеке и новоселье. На ее площадку переезжает областная федерация игры в го. Начало этой части мероприятия в 15.00.



В 19 часов (16+) прочитают лекцию о жанре кинохоррора с показом фрагментов редких черно-белых фильмов начала прошлого века. Чуть позже гости смогут увидеть еще один редкий образец немого кино - получасовой немецкий черно-белый фильм по мотивам произведений Эдгара По. Озвучивать ужастики будет музыкальная группа «Контора Кука», которая затем даст живой концерт. Вход свободный.