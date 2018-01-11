Какие театральные премьеры ждут самарцев в 2018 году

«Старший сын» в «Грани»



15 февраля в новокуйбышевском театре-студии «Грань» состоится премьера спектакля «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова. Постановка приурочена к двойному юбилею. В августе 2017 года исполнилось 80 лет со дня рождения Александра Вампилова. У самого произведения в 2018-м также круглая дата - 50 лет с момента написания.



«Старший сын» - наиболее известная пьеса Александра Вампилова. История начинается с легкой интриги, когда двое запоздавших приятелей - Бусыгин и Сильва - обманом попадают в семью Сарафановых. В комедии речь идет о вечных ценностях, о любви, всепрощении и душевном родстве.



Первая постановка пьесы состоялась на сцене Иркутского драматического театра в ноябре 1969 года. В подготовке спектакля участвовал сам Вампилов. Пьеса обошла сцены многих городов нашей страны, неоднократно ставилась в других странах. В 1976 году режиссер Виталий Мельников снял на «Ленфильме» двухсерийный фильм с Евгением Леоновым и Николаем Караченцовым в главных ролях.



В спектакле «Старший сын» театра-студии «Грань» заняты артисты Аркадий Ахметов, Даниил Богомолов, Юлия Бокурадзе, Екатерина Кажаева, Алина Опарина (Костюк), Арсений Плаксин, Сергей Поздняков, Кирилл Стерликов, Любовь Тювилина, Василий Яров. Режиссура и сценография - Денис Бокурадзе. Художник по костюмам - лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Елена Соловьева. Художник по свету - заслуженный работник культуры РФ Евгений Ганзбург (Санкт-Петербург). Композитор -Арсений Плаксин. В спектакле звучат песни российского автора-исполнителя, актера Московского театра на Таганке Василия Уриевского (Москва).



Весенний «Лев зимой»



В марте Самарский академический театр драмы имени Горького планирует выпустить спектакль «Лев зимой» в постановке Валерия Гришко. Он приурочен к юбилею народного артиста РФ Владимира Борисова.



- Мы долго искали материал, хотели взять комедию, поскольку юбилей предполагает праздник, но все-таки остановились на пьесе Джеймса Голдмена, - отметил генеральный директор театра, заслуженный деятель искусств РФ Вячеслав Гвоздков. - Он нравится и режиссеру, и актерам - там мощная интрига. В паре с Владимиром Борисовым будет играть народная артистка РФ Жанна Романенко. Я к этой пьесе всегда относился с осторожностью - она очень хитрая. С одной стороны, серьезная, а с другой - есть в ней нечто бродвейское, «фанерный Шекспир». Но тем не менее она предполагает успех и внимание зрителей. Спектакль будет красивый, костюмный, над ним работает художник Владимир Фирер.



«Кармен» в оперном



В середине апреля 2018 года в театре оперы и балета состоится премьера оперы Жоржа Бизе «Кармен». Режиссер-постановщик спектакля Георгий Исаакян рассказал о концепции спектакля:



- Для меня это будет уже четвертая версия «Кармен». Три предыдущих не повторяли друг друга. И я рад, что художник этого спектакля - Елена Васильевна Соловьева, которая долгое время была моим соратником в Пермском академическом театре оперы и балета.



На самом деле «Кармен» - это название с секретом, произведение часто считают испанским, на самом же деле оно французское. Причем дважды. Потому что и Мериме, и Бизе вообще-то французы. Испания была для них культурной мистификацией. Несмотря на то, что страны граничат между собой, не было ничего более противоречащего друг другу, чем их культуры. По стилистике, костюмам, атмосфере это будет Испания перед гражданской войной.



Мы не делаем узнаваемую Кармен, трясущую цветком с первого такта, как все молодые певицы на прослушиваниях. Отправной посылкой в нашей постановке станут, как и в повести Мериме, воспоминания Хозе в камере смертников. Эту мысль мы делаем основной для нашей истории.



Собственно говоря, все решение спектакля родилось из размышлений про сцену хабанеры Кармен. Мне всегда казалось, что Кармен вроде бы для всех, но на самом деле всегда одна и сама для себя. И мы придумали историю, что есть такая комната, в ней по периметру окошечки, в которые подглядывают вожделеющие мужчины. Но при этом Кармен поет на самом деле сама для себя.



В каком-то смысле это немножечко кино. Каждый диалог, каждый дуэт, каждое соло - это крупные планы, «наезд камеры» на человека, его подробное изучение.



Зрители найдут здесь и отсылки к болеро, к Пикассо, к кубизму - к ярким цветовым пятнам, которые мы используем в декорациях. Таким образом, Испания все равно проникает в спектакль, но идет очень изысканно-культурным путем. И в этом смысле соединение XIX и XXI веков у нас все-таки наличествует.



«Маугли» в «СамАрте»



В конце сезона 2017-2018 годов (весной) театр юного зрителя «СамАрт» планирует выпустить «Маугли» по произведению Редьярда Киплинга для аудитории старше 12 лет. Режиссеры-постановщики - Павел Самохвалов и Татьяна Наумова.



- У них сложился интересный творческий тандем, - подчеркнул художественный руководитель театра Павел Маркелов. - У нас в репертуаре есть их «Сказки Пушкина», к Новому году они создали «Конька-Горбунка». «Маугли» будет большой работой, преимущественно пластической. Павел - прекрасный хореограф, с которым мы давно сотрудничаем, - сам предложил это название как исследование человеческой природы в животном и животной природы в человеке. В этой теме прячется бездна.