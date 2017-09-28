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Как в Самаре проходит фестиваль «Волга театральная»

Плавное течение «Волги театральной» продолжается. III межрегиональный фестиваль ежедневно собирает полные залы по всей Самаре. Вчера, впервые за всю историю форума, он стал выездным - обладатель «Золотой маски» «Король Лир» показан в новокуйбышевском театре-студии «Грань».

Другие наши ближайшие соседи - тольяттинский ТЮЗ «Дилижанс» - представили пьесу «Король забавляется». Постановка художественного руководителя театра Виктора Мартынова. Спектакль с не вполне точным жанровым определением (несколько раз упоминалось слово «мюзикл», но не очень уверенно) представляет собой соединение одноименной пьесы Виктора Гюго и оперы Джузеппе Верди «Риголетто». История уродливого шута, чья любовь к дочери была растоптана каблуком придворных интриг, и сластолюбивого порочного короля, избежавшего наказания, нарисована крупными яркими мазками. Рамы картин, которые делают персонажей, помещенных в них, похожими на игральные карты, шутовские наряды придворных, кичащихся своим благородным происхождением перед паяцем, травестийный облик короля, подчеркивающий отсутствие у него мужских качеств, за исключением гипертрофированного либидо, - все это привлекает внимание в первые минуты просмотра. Но затем становится очевидной визуальная однозначность образов - все оценки розданы постановщиком заранее. Аляповатая по форме и развратная по сути придворная жизнь, стилизованная в спектакле под современный ночной клуб, контрастно противопоставлена тихому уютному гнездышку в серых тонах, которое Риголетто свил для своей обожаемой Бланш.

Несмотря на сложность поставленной задачи - искренне, без фальши и ложного пафоса передать эмоции чистой и непорочной девочки, переживающей первую любовь, муки ревности, невыносимое страдание от предательства и страх самопожертвования, молодая актриса справляется с ней блестяще. К этому можно прибавить еще и ее прекрасные вокальные данные, которыми в этом мюзикле могут похвастаться, к сожалению, не все. Дуэт шута и его дочери в исполнении Константина Федосеева и Аси Гафаровой оставляет ощущение подлинности чувств даже после окончания спектакля.

В следующий день фестиваля была показана работа диаметрально противоположная по гамме. Спектакль «Карл и Анна» Русского драматического театра «Мастеровые» из Набережных Челнов решен практически монохромно. Серо-черная гамма в спектакле петербургского постановщика Дениса Хусниярова не только создает атмосферу послевоенного времени, но и помогает не отвлекать внимание от ярких актерских работ. В ее дом возвращается человек, которого она не узнает. Кто это? Муж, самозванец или любовь всей ее жизни? Неспешная и тягучая история о том, как найти и отстоять свое счастье в любых обстоятельствах.

Медитативный ритм спектакля из Набережных Челнов на следующий день сменился бешеной гонкой от Ульяновска. Вместо запланированной «Капитанской дочки» в связи с болезнью артиста была показана «Чайка». Ульяновский драматический театр имени Гончарова - один из старейших в России - в этом году открыл 232-й сезон.

- 25 лет труппой руководил народный артист России Юрий Копылов, - рассказала директор театра Наталья Никонорова. - Он всегда делал ставку на высокую драматургию. Мы следуем его заветам и не проигрываем, поскольку классика всегда современна. Ее ставят у нас в театре по-разному. Сегодня мы рискуем. Премьера «Чайки» состоялась две недели назад. Ставил ее молодой фантазийный режиссер Искандэр Сакаев.

Риск в данном случае был огромным. Дело не только в фантазийности режиссера и необкатанности постановки, а в том, что в зале ввиду замены спектакля оказались дети на несколько лет младше того возраста, которому это произведение может быть интересно. Если не принимать во внимание тот факт, что гул в зале удачно гармонировал с ульями на сцене, то станет понятно, насколько сложно происходящее воспринималось зрителями.

Но дело здесь не только в несоответствии возраста или незнании пьесы. Сценический текст в принципе складывался с огромным трудом. Прорваться к замыслу режиссера сквозь постоянную беготню, бросание кубиков и крики представлялось задачей непосильной. Постановщик решает «Чайку» через максимальную театральность. Психологизмом наделен только один образ - Тригорин в исполнении Николая Авдеева, который существует как-то поодаль и в общей вакханалии участия не принимает. Но во второй части он становится наиболее развязным персонажем, что особенно выделяется на фоне затянутых в тугие узлы волос (в противовес растрепанным в первом действии) и черно-белых строгих нарядов героев, которые теперь, чинно сложив руки, сидят на его трудах (кубах, представляющих связки
книг Тригорина).

Наиболее ясное авторское высказывание - раздвоенный образ Нины Заречной. Потрепанная жизнью и представляющая собой жалкое зрелище Нина-актриса, Нина-чайка (Нина-наркоманка?) из конца чеховской пьесы открывает спектакль. Все происходящее затем на сцене - это ее воспоминания об ушедшей юности и неслучившейся любви. Именно она в финале спектакля приходит к Константину, но общается он не с ней, а со своим идеалом - Ниной, невинной восторженной девушкой. Утраченные иллюзии… По обе стороны рампы.

А сегодня на сцене Самарского театра имени Горького Пермский театр юного зрителя покажет спектакль «Продавец дождя» по мотивам одноименной пьесы Ричарда Нэша, ставшей основой известного бродвейского мюзикла.
Дата: 28 сентября 2017 , 13:32
119
Автор текста: Маргарита Петрова
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