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Как прошел "Пластилиновый дождь"

Уличное искусство настолько полюбилось самарцам, что ежегодно проводимого летнего фестиваля «Пластилиновый дождь» нам уже мало.

Поэтому организаторы расширили рамки смотра. И уже второй год подряд приглашают жителей и гостей города на зимний «Пластилиновый дождь». В нынешнем полюбоваться на мимов и клоунов, посмотреть увлекательные шоу и поучаствовать в мастер-классах можно было 23 и 24 февраля.

Главное отличие зимнего фестиваля от летнего состоит в том, что проходит он не под открытым небом в Струковском саду, а на просторных площадках ТЦ «Аврора молл». В праздник невольно оказываются вовлечены все посетители, поскольку равнодушно пройти мимо живых скульптур, сувенирной аллеи или фестивальных площадок, на которых разворачиваются увлекательные действия, невозможно.

Наибольшее число зрителей традиционно собирает главная фестивальная сцена, где, сменяя друг друга, выступают творческие коллективы самых разнообразных жанров. Театр Studiya33 из Санкт-Петербурга представил спектакль «Сны Инфанты» - театрально-цирковое шоу с участием ходулистов, гимнастов и акробатов. Главная героиня путешествует в огромном мыльном пузыре, учится летать, умудряется подружиться с огромными монстрами, победить Черную Королеву и даже достать с неба звезду, чтобы загадать желание. Помогает ей во всем этом Белый Кролик.  

Театр в гриме De Bufo из Уфы привез спектакль «Клюква», поставленный в стиле рубрики «Деревня дураков» некогда популярного журнала видеокомиксов «Каламбур». Главный герой клоунады пытается разобраться в особенностях русской души. Перед зрителями проходит вереница абсурдных сцен и комических персонажей - три девицы, гадающие на суженого, мужик, выпивающий на пару с медведем... Вывод: понять умом русскую душу невозможно, ее можно только ощутить - как вкус клюквенного морса.

Организатор фестиваля - театр «Пластилиновый дождь» показал два спектакля, уже хорошо известных самарскому зрителю: «Обряд» и «Чикез ля Фрикез».

Немало было и хореографических коллективов, также представляющих разные жанры. Студенты Самарского областного училища культуры и искусств показали спектакль «Катя. Военные истории». Ансамбль народного танца Самарского государственного института культуры «Волжские узоры» выступил с программой «Танцы России». А танцевальный проект PLЯSKI продемонстрировал перформанс «По губам».

Пожалуй, интереснее всего на «Пластилиновом дожде» было детям. Для них работала специально отведенная площадка. Здесь были организованы анимационные программы от праздничного агентства «Феерия», можно было увидеть эстрадно-цирковое шоу «Арлекино» от продюсерского центра «Экзотика», поучаствовать в театрализованной игровой программе «Соверши чудо» от творческого объединения «Шут», побывать в «Стране Буль-Буль» вместе с организацией праздников «Мечтатели». Театр праздника «Дети солнца» показал кукольный спектакль «Как лиса медведя обманывала», а «Театр очень юного зрителя» - «Зимнюю сказку».

Ребята также увидели шоу «Пузыринские». Мыльные шарики, прыгающие в воздухе или наполненные дымом, складывались в причудливые фигуры и летали как привидения. А гигантские пузыри превращались в шлейфы и космические скафандры.

Еще одно яркое представление - научное шоу Федора Химика. Малышам самим предлагали поучаствовать в некоторых зрелищных экспериментах.

В то же время на малой сцене были организованы мастер-классы для «учеников» всех возрастов. Там можно было, например, освоить азы игры на африканских барабанах - такую возможность предоставил коллектив «Барабаны Аше». Каждый, кто решил попробовать свои силы на этом поприще, теперь знает, что дум-дум-дум-те-ка-дум-дум-дум-те-ка-дум - это не просто набор непонятных слов, а самая настоящая музыкальная композиция. Освоив азы, можно было перейти к хореографическим и попробовать подвигаться в африканском ритме. Под руководством Максима Карсакова дети и взрослые разучили весьма непростой зажигательный танец «Ку-Ку». А потом все вместе исполнили его под барабанные ритмы.

Поучиться современным танцам можно было на мастер-классах от педагогов студии DNC и детского коллектива «PROдвижение».

Также на протяжении двух дней работала музыкальная площадка, на которой выступили такие известные самарские исполнители, как «Два льва», «Дайте Грэмми», «Дрова», «Монокль», «Тушь», Steam Brothers, Vertigo Duet, «Славин», Jazzy Sways и другие. 

Фотоотчет с мероприятия можно посмотреть здесь.
Дата: 27 февраля 2018 , 10:36
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Автор текста: Светлана Келасьева
Автор фото: Владимир Пермяков
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