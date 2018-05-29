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Из репертуара «СамАрта» ушел Palimpseston

Спектакли снимают из репертуара по разным причинам. Иногда это связано с отсутствием зрительского интереса. Иногда - с уходом артистов. Чаще всего это происходит тихо и незаметно. Но иногда прощание становится торжественным и трогательным актом.

«Palimpseston, или Одно вращение спектакля вокруг своей оси» впервые появился на сцене театра «СамАрт» в феврале 2007 года. Начинающий режиссер Константин Богомолов, к тому времени еще не обросший скандальной славой в театрах МХТ имени Чехова и «Табакерка», задумал в Самаре постановку с необычным названием. Palimpseston - слово греческого происхождения. Палимпсестами называли пергамент, на котором, соскоблив старый текст, писали новый в целях экономии писчего материала.

Пластический спектакль без слов, где главными выразительными средствами являются движения и мимика актеров - Ольги Агаповой и Алексея Меженного, а также музыка, рассказывает три истории о взаимоотношениях женщины и мужчины. Универсальность языка невербального общения позволила Palimpseston стать участником многих международных фестивалей. Артисты играли его в Эстонии, Болгарии, Хорватии и Корее. На гастроли в Японию самартовцы были приглашены с этим спектаклем трижды.

И вот на прошлой неделе пришло время проститься с постановкой. И вспомнить, как создавался спектакль.

- Мы сочиняли его все вместе - у нас не было ни пьесы, ни материала, - рассказала исполнительница одной из двух имеющихся в постановке ролей Ольга Агапова. - Придумывали «из космоса». Режиссер Константин Богомолов приносил рис, и мы думали: что он может выражать? Слезы, мужское семя… Мука - это что? Седина, например. У режиссера были ощущения того, каким должен быть спектакль. У него была музыка, были определенные предметы. Это «ранний Богомолов» - импрессионист. Он просто творил, никому ничего не доказывая. Мы насочиняли часа на три. А потом отобрали три рассказа, перетекающих один в другой. Истории взаимоотношений мужчины и женщины: молодой пары, матери и сына, пожилой пары. Творили легко и весело.

Комментарии:

Ольга Агапова, актриса театра «СамАрт», заслуженная артистка РФ:

• С годами нарабатывался филигранный навык партнерства. Это взаимосвязь, когда ты видишь абсолютно все эмоции партнера, когда только выходишь на сцену. Умение общаться без слов приходило с годами.

Спектакль очень крепко стоит в пазах, здесь нет возможности для импровизации. Каждая история цельная, законченная. Не нужно придумывать ничего лишнего, чтобы себя развлекать, это никогда не скучно играть. Он очень короткий - всего час, в нем нет места для энергетического спада. Постепенно набирает обороты, раскручивается. Приходит из ниоткуда и уходит в никуда - одно вращение. Palimpseston рос вместе с нами. С годами мы постарели, а он набрал в своем качестве. Мы прощаемся весело. Но, конечно, жаль, когда целый пласт жизни уходит - это грустно. Но необходимо. Уйти в расцвете сил, чтобы тебя запомнили красивым и молодым, а не развалюхой, на которую зрителю будет неловко смотреть. Он навсегда останется в наших сердцах. Кроме того, он есть в записи.

Алексей Меженный, актер театра «СамАрт»:

• Хороший спектакль с годами как хороший коньяк настаивается, в него приходит другое содержание. Часто бывает, что актеру не хватает жизненного опыта. Джульетту должна играть молодая девушка, но ей зачастую недостает наполненности. Так же и с нашим спектаклем - если бы нам, двадцатилетним, наш сегодняшний опыт - было бы самое то…

Одна из актерских традиций Ольги Агаповой - после гастрольного спектакля Palimpseston скормить остатки реквизита (три свежих батона) местным пернатым. За 11 лет спектакля ей довелось покормить и эстонских, японских, корейских, хорватских, болгарских птичек.
Дата: 29 мая 2018 , 15:10
132
Автор текста: Маргарита Петрова
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