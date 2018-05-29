Из репертуара «СамАрта» ушел Palimpseston
Спектакли снимают из репертуара по разным причинам. Иногда это связано с отсутствием зрительского интереса. Иногда - с уходом артистов. Чаще всего это происходит тихо и незаметно. Но иногда прощание становится торжественным и трогательным актом.
«Palimpseston, или Одно вращение спектакля вокруг своей оси» впервые появился на сцене театра «СамАрт» в феврале 2007 года. Начинающий режиссер Константин Богомолов, к тому времени еще не обросший скандальной славой в театрах МХТ имени Чехова и «Табакерка», задумал в Самаре постановку с необычным названием. Palimpseston - слово греческого происхождения. Палимпсестами называли пергамент, на котором, соскоблив старый текст, писали новый в целях экономии писчего материала.
Пластический спектакль без слов, где главными выразительными средствами являются движения и мимика актеров - Ольги Агаповой и Алексея Меженного, а также музыка, рассказывает три истории о взаимоотношениях женщины и мужчины. Универсальность языка невербального общения позволила Palimpseston стать участником многих международных фестивалей. Артисты играли его в Эстонии, Болгарии, Хорватии и Корее. На гастроли в Японию самартовцы были приглашены с этим спектаклем трижды.
И вот на прошлой неделе пришло время проститься с постановкой. И вспомнить, как создавался спектакль.
- Мы сочиняли его все вместе - у нас не было ни пьесы, ни материала, - рассказала исполнительница одной из двух имеющихся в постановке ролей Ольга Агапова. - Придумывали «из космоса». Режиссер Константин Богомолов приносил рис, и мы думали: что он может выражать? Слезы, мужское семя… Мука - это что? Седина, например. У режиссера были ощущения того, каким должен быть спектакль. У него была музыка, были определенные предметы. Это «ранний Богомолов» - импрессионист. Он просто творил, никому ничего не доказывая. Мы насочиняли часа на три. А потом отобрали три рассказа, перетекающих один в другой. Истории взаимоотношений мужчины и женщины: молодой пары, матери и сына, пожилой пары. Творили легко и весело.
Комментарии:
Ольга Агапова, актриса театра «СамАрт», заслуженная артистка РФ:
• С годами нарабатывался филигранный навык партнерства. Это взаимосвязь, когда ты видишь абсолютно все эмоции партнера, когда только выходишь на сцену. Умение общаться без слов приходило с годами.
Спектакль очень крепко стоит в пазах, здесь нет возможности для импровизации. Каждая история цельная, законченная. Не нужно придумывать ничего лишнего, чтобы себя развлекать, это никогда не скучно играть. Он очень короткий - всего час, в нем нет места для энергетического спада. Постепенно набирает обороты, раскручивается. Приходит из ниоткуда и уходит в никуда - одно вращение. Palimpseston рос вместе с нами. С годами мы постарели, а он набрал в своем качестве. Мы прощаемся весело. Но, конечно, жаль, когда целый пласт жизни уходит - это грустно. Но необходимо. Уйти в расцвете сил, чтобы тебя запомнили красивым и молодым, а не развалюхой, на которую зрителю будет неловко смотреть. Он навсегда останется в наших сердцах. Кроме того, он есть в записи.
Алексей Меженный, актер театра «СамАрт»:
• Хороший спектакль с годами как хороший коньяк настаивается, в него приходит другое содержание. Часто бывает, что актеру не хватает жизненного опыта. Джульетту должна играть молодая девушка, но ей зачастую недостает наполненности. Так же и с нашим спектаклем - если бы нам, двадцатилетним, наш сегодняшний опыт - было бы самое то…
Одна из актерских традиций Ольги Агаповой - после гастрольного спектакля Palimpseston скормить остатки реквизита (три свежих батона) местным пернатым. За 11 лет спектакля ей довелось покормить и эстонских, японских, корейских, хорватских, болгарских птичек.
«Palimpseston, или Одно вращение спектакля вокруг своей оси» впервые появился на сцене театра «СамАрт» в феврале 2007 года. Начинающий режиссер Константин Богомолов, к тому времени еще не обросший скандальной славой в театрах МХТ имени Чехова и «Табакерка», задумал в Самаре постановку с необычным названием. Palimpseston - слово греческого происхождения. Палимпсестами называли пергамент, на котором, соскоблив старый текст, писали новый в целях экономии писчего материала.
Пластический спектакль без слов, где главными выразительными средствами являются движения и мимика актеров - Ольги Агаповой и Алексея Меженного, а также музыка, рассказывает три истории о взаимоотношениях женщины и мужчины. Универсальность языка невербального общения позволила Palimpseston стать участником многих международных фестивалей. Артисты играли его в Эстонии, Болгарии, Хорватии и Корее. На гастроли в Японию самартовцы были приглашены с этим спектаклем трижды.
И вот на прошлой неделе пришло время проститься с постановкой. И вспомнить, как создавался спектакль.
- Мы сочиняли его все вместе - у нас не было ни пьесы, ни материала, - рассказала исполнительница одной из двух имеющихся в постановке ролей Ольга Агапова. - Придумывали «из космоса». Режиссер Константин Богомолов приносил рис, и мы думали: что он может выражать? Слезы, мужское семя… Мука - это что? Седина, например. У режиссера были ощущения того, каким должен быть спектакль. У него была музыка, были определенные предметы. Это «ранний Богомолов» - импрессионист. Он просто творил, никому ничего не доказывая. Мы насочиняли часа на три. А потом отобрали три рассказа, перетекающих один в другой. Истории взаимоотношений мужчины и женщины: молодой пары, матери и сына, пожилой пары. Творили легко и весело.
Комментарии:
Ольга Агапова, актриса театра «СамАрт», заслуженная артистка РФ:
• С годами нарабатывался филигранный навык партнерства. Это взаимосвязь, когда ты видишь абсолютно все эмоции партнера, когда только выходишь на сцену. Умение общаться без слов приходило с годами.
Спектакль очень крепко стоит в пазах, здесь нет возможности для импровизации. Каждая история цельная, законченная. Не нужно придумывать ничего лишнего, чтобы себя развлекать, это никогда не скучно играть. Он очень короткий - всего час, в нем нет места для энергетического спада. Постепенно набирает обороты, раскручивается. Приходит из ниоткуда и уходит в никуда - одно вращение. Palimpseston рос вместе с нами. С годами мы постарели, а он набрал в своем качестве. Мы прощаемся весело. Но, конечно, жаль, когда целый пласт жизни уходит - это грустно. Но необходимо. Уйти в расцвете сил, чтобы тебя запомнили красивым и молодым, а не развалюхой, на которую зрителю будет неловко смотреть. Он навсегда останется в наших сердцах. Кроме того, он есть в записи.
Алексей Меженный, актер театра «СамАрт»:
• Хороший спектакль с годами как хороший коньяк настаивается, в него приходит другое содержание. Часто бывает, что актеру не хватает жизненного опыта. Джульетту должна играть молодая девушка, но ей зачастую недостает наполненности. Так же и с нашим спектаклем - если бы нам, двадцатилетним, наш сегодняшний опыт - было бы самое то…
Одна из актерских традиций Ольги Агаповой - после гастрольного спектакля Palimpseston скормить остатки реквизита (три свежих батона) местным пернатым. За 11 лет спектакля ей довелось покормить и эстонских, японских, корейских, хорватских, болгарских птичек.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Культура
29 мая 2018
132
22 мая 2018
361
18 мая 2018
404
15 мая 2018
773
14 мая 2018
358
29 мая 2018 , 17:11
104
С 25 мая по 25 июля текущего года срок обращения для постановки на учет по месту пребывания...
29 мая 2018 , 16:19
101
Сбербанк и Google при поддержке правительства Самарской области запустили федеральную программу...
29 мая 2018 , 15:57
557
Во время ЧМ-2018 здесь будут жить сборные Коста-Рики, Уругвая, Дании и Сенегала.
29 мая 2018 , 15:10
132
Спектакли снимают из репертуара по разным причинам. Иногда это связано с отсутствием...
29 мая 2018 , 15:06
148
В этот день состоится заседание Самарской губернской думы.
29 мая 2018 , 14:40
170
26 мая в России отмечается День предпринимателя. В пресс-центре «Самарской газеты»...
29 мая 2018 , 14:17
137
Турнир по американскому футболу, гребля на байдарках и метание ножей. Как пройдет в Самаре летний спортивный сезон
Какие спортивные соревнования пройдут в столице губернии в ближайшие три месяца, где будут...
29 мая 2018 , 13:57
183
Такое решение депутаты приняли во вторник, 29 мая, на пленарном заседании Самарской губернской...
29 мая 2018 , 13:17
183
Поправки в выборное законодательство были приняты на 26-м заседании Самарской губернской думы во...
29 мая 2018 , 13:30
333
В ближайшее время после реконструкции откроется обновленная четвертая очередь набережной. Она...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
2 мая 2018
4790
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
16 мая 2018
4138
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ.
8 мая 2018
3751
Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Самаре...
6 мая 2018
3508
2
В воскресенье, 6 мая, в 17:00 состоится второй тестовый матч. «Крылья...
11 мая 2018
3307
Речь идет про участок от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
2 мая 2018
4790
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
30 апреля 2018
2438
Длина самарской набережной около пяти километров.
1 мая 2018
2557
1
Вторая очередь набережной между бассейном «ЦСКА ВВС» и заводом...
30 апреля 2018
1995
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
1 мая 2018
1942
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...