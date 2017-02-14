Художественный музей отметил свое 80-летие

Директор Галина Рябчук рассказала собравшимся о том, сколько настойчивости и усилий приложила общественность Самары для того, чтобы в 1937 году в нашем городе наконец открылся художественный музей. Она перечислила всех энтузиастов и меценатов, которые еще 120 лет назад заложили основу коллекции произведений искусства. Начиная от Петра Алабина и Константина Головкина до самарских купцов-меценатов и художников. Все они вложили собственные средства в создание фондов, развернули большую деятельность по сбору уникальных экспонатов.Она также рассказала о поколениях хранителей этих сокровищ. О работниках музея, которые не только сберегли первоначальную коллекцию, но и значительно расширили ее. Систематизировали и открыли для самарского зрителя много нового, связанного с каждым из ее экспонатов.На экране проходили кадры из жизни музея. Зал оживлялся, увидев знакомые лица. В первую очередь легендарных директоров Владимира Володина и Аннэты Басс, художников Юрия Филиппова, Станислава Федорова, Рудольфа Баранова.Галина Рябчук, конечно же, подчеркнула: без постоянных посетителей музея, самарцев, преданных искусству, невозможно было бы его постоянное развитие.Заместитель министра культуры Самарской области Ирина Калягина зачитала обращение губернатора Николая Меркушкина, в котором тот поблагодарил коллектив за многолетний и благородный труд. К поздравлениям присоединилась и администрация Самары. Первый вице- мэр Самары Владимир Сластенин подчеркнул, что Самарский художественный музей занимается важным делом - культурным воспитанием, занимая при этом одно из первых мест среди всех провинциальных музеев России по посещаемости.Затем прошло награждение лучших работников. Грамоты, благодарственные письма, цветы.Старейший сотрудник музея, заместитель директора Татьяна Петрова рассказала о выпуске юбилейного путеводителя. Над ним с энтузиазмом работали и хранители фондов, и искусствоведы. Это три объединенные одной обложкой книги, подробно повествующие о самых важных разделах коллекции: русской живописи XVIII - начала XX века, русском авангарде и искусстве Востока. Путеводитель прекрасно иллюстрирован и оформлен.Музейщики рассказали также о перспективах музея, которые связаны в первую очередь с открытием после реставрации знаменитого дома с атлантами. В его стенах будет организована постоянная выставка работ одного из самых значимых самарских художников Валентина Пурыгина.Представитель Русского музея Марина Красовитова сообщила о планах долгосрочного сотрудничества петербуржцев с Самарским художественным музеем.После торжественного собрания состоялось открытие выставки оригинальной отечественной графики из собрания музея под названием «Грани ХХ века». Когда она закроется, будут показаны работы советского периода из фондов, в том числе и трактующие тему Октябрьской революции. Запланированы экспозиции из центральных музеев: Московский дом фотографии представит выставку «Лиля Брик. Несостоявшееся путешествие», РОСИЗО - живописные «семейные ценности», Академия акварели и изящных искусств имени Сергея Андрияки - акварели Александра Волкова. Ждем работы ярчайшего представителя русского авангарда Павла Филонова из собрания Государственного Русского музея.Состоятся юбилейные выставки известных самарских художников Станислава Федорова и Юрия Филиппова.