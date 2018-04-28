Горький, Гоголь и Тургенев. Дневник фестиваля «Волжские театральные сезоны»

Форум учрежден правительством Самарской области и Союзом театральных деятелей РФ.Фестиваль открыла «Эсмеральда» Самарского академического театра оперы и балета, премьера этой постановки состоялась в декабре прошлого года. На второй день Самарский театр кукол показал спектакль «Честное имя Барона Мюнхгаузена» санкт-петербургского режиссера Светланы Дорожко. А театр из самого западного региона фестиваля - Белгорода представил свою версию пьесы Максима Горького «Зыковы». Это произведение великого писателя было очень популярно в советское время, одноименный спектакль шел и в Куйбышевском театре. Московский режиссер - народный артист России Борис Морозов - глубоко и точно проработал историю отца и сына Зыковых для постановки в Белгородском государственном академическом драматическом театре имени Щепкина. Зыков-старший (народный артист РФ Виталий Стариков), вначале предстающий грозным дельцом, напролом идущим к своей цели, постепенно преображается сперва в трепетного влюбленного, потом в опустившегося и опустошенного старика с разбитым сердцем. Образ его сына благодаря тонкой психологической игре Ильи Васильева добавляет глубины литературному персонажу - это не слабый и ленивый бездельник, а тонкая романтическая душа, склонная как к созиданию (трогательные стихи и песни), так и к разрушению (патетическое прочтение стихотворения «Буревестник», дающее намек на революционное движение). Зрители смогли насладиться не только актерской игрой, но и звучащим текстом Горького, который артисты преподносили бережно и с любовью.Третий день прошел под знаком мрачного, сложного, интеллектуального театра. На сцене театра оперы и балета Омский музыкальный театр представил балет «Идиот» на музыку Чайковского. В театре «СамАрт» зрители увидели кукольный спектакль «Превращение». Неуютная атмосфера, созданная на сцене режиссером Александром Бороком и художником Виктором Никоненко, дополняется музыкой Андрея Заноги: звуки фортепиано накрапывают с методичностью китайской пытки каплей воды.Денис Хуснияров, режиссер «Шинели», показанной в театре драмы, знаком самарскому зрителю по спектаклю «Карл и Анна», получившему Гран-при в прошлом году на фестивале «Волга театральная» (Русский драматический театр «Мастеровые», Набережные Челны). Тогда ставка была сделана на медленный ритм и почти полное отсутствие сценических эффектов. В результате в центре внимания оказывались отношения между персонажами. «Шинель» Челябинского государственного академического театра драмы имени Орлова в этом отношении - его полная противоположность. Постановщик большое внимание уделяет внешней стороне, провоцируя зрителей на разгадывание визуальных ребусов. Весь центр сцены занимает водоем, в котором плавают галоши. Это и чернильница, в которой под гигантским пером-парусником совершает радостное путешествие Башмачкин (Михаил Гребень), и болото, на котором воздвигнут Санкт-Петербург, и мистический пруд, в котором обращается в панночку мать главного героя. Персонажи и тексты разных произведений Гоголя, а также Блока, Белого и Булгакова перемешаны в пьесе Аси Волошиной как в бредовом сне. Распознавание цитат и отсылок усложнено нарочитой беглостью речи актеров. Тем ярче на этом фоне звучат осмысленные фразы, Башмачкин составляет их из названия букв, которым поклоняется, и твердит как спасительную мантру, ведущую его сквозь мрак, холод и губительный морок Петербурга: «Живите, мыслите, слово, твердо».Четвертый день фестиваля прошел под эмблемой романтических отношений. Башкирский театр оперы и балета представил балет Меликова «Легенда о любви». А Курский государственный драматический театр имени Пушкина на сцене театра драмы показал спектакль «Месяц в деревне» по одноименной пьесе Тургенева. На прошлый фестиваль коллектив привозил «Горе от ума», получившее шесть призов, в том числе за лучшую режиссерскую работу в драматическом театре. Народный артист РФ Юрий Бурэ поразил самарских зрителей финалом, в котором Чацкий застрелился. В этот раз без сюрпризов тоже не обошлось: история трагической страсти, затянувшей в гибельный водоворот супружескую пару, их воспитанницу, учителя их сына и друга семьи, завершается несколькими комедийными репризами. Центральным ядром сцен становится муж в исполнении заслуженного артиста России Александра Швачунова, который легко переходит от тонкого лиризма к юмору.В оставшиеся дни фестиваля самарских зрителей ждут оперы «Волшебная флейта» (12+) и «Дон Жуан» (12+), спектакли «История лошади» (16+) и «В день свадьбы» (16+). А завершится фестиваль «Ямой» (16+) Московского театра на Малой Бронной. Подведение итогов состоится 30 апреля в Самарском академическом театре драмы имени Горького.