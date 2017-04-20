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Генеральному директору театра драмы Вячеславу Гвоздкову исполнилось 70 лет

На репетиции он много курит. Дым тонкими струйками уходит вверх. Часто кричит на артистов. Боятся ли они его? Сомневаюсь. Скорее всего, понимают, что ругань его больше показная и гнев уходит вверх вместе с дымом. Достается не только артистам. Попробуйте рядом с ним произнести слова: «Показали спектакль». И он, не стесняясь в выражениях, расскажет вам, что именно показывают. Бородатый и грозный хозяин театра драмы. Таким видят его зрители. А каким видят Вячеслава Гвоздкова его коллеги и актеры труппы? 

«Душа у него очень нежная»

Валерий Гришко, ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР САМАРСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ ИМ. ГОРЬКОГО:

- Знаю Гвоздкова больше 40 лет. Мы поступили учиться к Товстоногову в 1974 году. Он сразу после выпуска стал главным режиссером и почти всю жизнь работает «руководителем театра».

Я много встречал на своем веку разных руководителей театра, главное его отличие от них - отсутствие ревности к коллегам, которые работают рядом. Как он сам говорит: «Главное требование - чтобы поставили спектакль лучше, чем я».

Мне кажется, за сорок лет он почти не изменился: как был термоядерный Гвоздков, так и остался. Может быть, даже стал еще более заряженным... Мы по темпераменту абсолютно противоположные люди. Актерам с ним трудно. Не думаю, что он самый удобный для них режиссер. Но комфорт - это не то, что должно сопутствовать творчеству.

Заглушить в нем термоядерную реакцию могут только нестандартное поведение актера и юмор. И потом за долгие годы общения его манера репетировать уже стала привычной для артистов. Может быть, уже и комфортной. Несмотря на его внешнюю грубость, душа у него очень нежная. Он очень заботится об артистах, о людях, которые работают рядом. Если у тебя что-то болит - поднимет на ноги всех и поможет.

«Сначала мы пугались» Олег Белов, ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РФ, АКТЕР САМАРСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ ИМ. ГОРЬКОГО:

- Встреча наша состоялась на историческом собрании в 1995 году, когда Вячеслава Гвоздкова представили труппе как нового художественного руководителя.

Он произвел впечатление молодого и энергичного реформатора, который толково рассказал нам о своих планах. С годами он стал более сомневающимся.

Я не попал в его первый спектакль «О мышах и людях» и наблюдал со стороны. Первый наш совместный спектакль - «Человек, Животное, Добродетель» Пиранделло. Он меня сразу подкупил тем, что обратил внимание на одну мою особенность. До этого только мой педагог, Олег Михайлович Свиридов, говорил, что у меня есть лицевой зажим, который проявляется на сцене. Но он-то общался со мной много лет и знал меня от макушки до пяток! А Вячеслав Алексеевич, почти не зная меня, заметил это!

Наши отношения складывались не сразу. Сначала он не давал мне ролей, объясняя это тем, что в театре иногда приходится ждать своей минуты. А как ждать? Молодость же уходит! И только спустя какое-то время я понял, что если бы этого не было, я бы не стал тем артистом, которым стал. Профессиональный голод толкнул меня на то, чтобы сделать первую самостоятельную работу - «До третьих петухов» по Шукшину.

Он очень импульсивный и эмоциональный. Все время говорит: «Не надо мне играть результат» - и при этом все время хочет, чтобы ему сразу все выдали! Теперь, зная эту его особенность, мы говорим ему: «Подождите, это еще первая репетиция». На что он делает круглые глаза, как ребенок, и говорит: «Ребят, ну а как?» А сначала мы пугались. Вечный наш спор с Вячеславом Алексеевичем. У него все актеры расставлены «по полочкам»: этот характерный артист, этот герой и т.д. Мне иногда не нужно даже ходить на спектакль, стоит посмотреть распределение ролей, и я знаю, кто как будет играть. Доказываю ему, что надо иногда пробовать артистов в другом амплуа.

С его человеческими качествами я впервые познакомился, когда узнал о том, что он платит зарплату Антонине Федоровне Дерябиной - нашей «маме Тоне». Когда она пришла к нему, чтобы отказаться от нее: «Я же играю всего в одном спектакле! Один раз в два месяца», он ей ответил: «За то, что вы 70 лет посвятили этому театру, я буду вам платить, даже если вы ни одного спектакля играть не будете».

«Он не боится экспериментировать» Елена Лазарева, ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РФ, АКТРИСА САМАРСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ ИМ. ГОРЬКОГО:

- Первый раз я увидела Вячеслава Алексеевича, когда мы играли спектакль «Сниму квартиру в Париже». В партере сидел мужчина с бородой в бордовой рубашке, очень похожий на Вахтанга Кикабидзе. Мне сказали, что это новый руководитель театра. Наши отношения с новым главным складывались непросто, после ухода Петра Львовича Монастырского был не самый легкий период для театра, для многих актеров и для нового режиссера. За два десятилетия совместной работы с Вячеславом Алексеевичем мы прошли долгий путь творческого и человеческого взаимного понимания.

Как с режиссером я познакомилась с ним давно. В Киеве в 1984 году гастролировали куйбышевский и ташкентский театры драмы. Мы смотрели работы наших коллег. Спектакль Гвоздкова «Полет над гнездом кукушки» стал для меня настоящим потрясением. Театр был забит. Такое количество зрителей я видела только на «Мастере и Маргарите» Юрия Любимова. Люди сидели в проходах прямо на полу, зал не мог вместить желающих. Какой способ существования артистов! Как все продумано! Мне хотелось прыгнуть с балкона и удушить исполнительницу роли главной злодейки - Людмилу Грязнову. Охватило полное ощущение подлинности. Я увидела совсем другой театр.

Вячеслав Алексеевич человек очень импульсивный. И в то же время последовательный и целеустремленный. Когда он первый раз не поступил на курс Товстоногова, то ждал следующего набора и изучил огромное количество литературы, чтобы соответствовать эталону студента этого Мастера.

Он не боится экспериментировать. Дает возможность молодым режиссерам попробовать себя в разных проектах. Благодаря ему некоторые актеры нашего театра испытали свои силы в театральной педагогике. Вместе с ним уже в третий раз мы выпустим набор молодых актеров.
Многие из них уже стали любимы самарским зрителем.
Дата: 20 апреля 2017 , 11:19
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Автор текста: записала Маргарита Петрова
Автор фото: Владимир Пермяков
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