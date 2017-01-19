Галерея "Виктория" в январе: лекторий, презентация и беседы о чтении
Галерея «Виктория», являясь одним из очагов современного изобразительного искусства в Самаре, регулярно популяризирует различные направления в культуре. Январь не станет исключением.
Лекционный проект «15х4»
«15х4» - это новый формат научно-популярных лекториев, где каждое мероприятие - это четыре лекции по 15 минут на различные темы от разных спикеров. 20 января в «Виктории» кандидат химических наук Владимир Платонов расскажет про хроматографию, руководитель отдела локализации компании AllCorrect Анастасия Косарева - про локализацию игр, инженер Александр Сергеев - про геоинформатику, а руководитель лаборатории «Айнанэ» Александр Максимов - про креативное мышление.
Вход свободный.
Презентация книги «Пространства взгляда»
21 января в 17.00 арт-критик Константин Зацепин представит свою книгу «Пространства взгляда». Автор - кандидат филологических наук, член Ассоциации искусствоведов, куратор, арт-критик, автор публикаций в «Художественном журнале» и «Новом литературном обозрении», составитель-редактор сборника «Анатомия художественной среды».
В книге «Пространства взгляда» исследуется внутренняя архитектоника произведения (внешняя форма строения и взаимосвязи его частей) современного искусства на материале работ российских и зарубежных художников последних 15 лет.
Вход свободный.
Проект «Круг общения»
Стоящих книг очень много, а времени читать у современного горожанина почти нет. В «Виктории» решили пойти навстречу всем занятым, но жаждущим знаний и рассказать о лучших изданиях об искусстве, литературе, культуре и философии. В качестве спикеров пригласят самых интересных людей города, каждый из которых в течение 20 минут расскажет о какой-либо важной для себя книге, которую он хотел бы посоветовать. 28 января выступят генеральный директор продюсерского центра «Марлен» Алексей Прокаев, руководитель Школы живого рисования Анастасия Иванникова и писатель Андрей Олех.
Вход свободный.
Лекционный проект «15х4»
«15х4» - это новый формат научно-популярных лекториев, где каждое мероприятие - это четыре лекции по 15 минут на различные темы от разных спикеров. 20 января в «Виктории» кандидат химических наук Владимир Платонов расскажет про хроматографию, руководитель отдела локализации компании AllCorrect Анастасия Косарева - про локализацию игр, инженер Александр Сергеев - про геоинформатику, а руководитель лаборатории «Айнанэ» Александр Максимов - про креативное мышление.
Вход свободный.
Презентация книги «Пространства взгляда»
21 января в 17.00 арт-критик Константин Зацепин представит свою книгу «Пространства взгляда». Автор - кандидат филологических наук, член Ассоциации искусствоведов, куратор, арт-критик, автор публикаций в «Художественном журнале» и «Новом литературном обозрении», составитель-редактор сборника «Анатомия художественной среды».
В книге «Пространства взгляда» исследуется внутренняя архитектоника произведения (внешняя форма строения и взаимосвязи его частей) современного искусства на материале работ российских и зарубежных художников последних 15 лет.
Вход свободный.
Проект «Круг общения»
Стоящих книг очень много, а времени читать у современного горожанина почти нет. В «Виктории» решили пойти навстречу всем занятым, но жаждущим знаний и рассказать о лучших изданиях об искусстве, литературе, культуре и философии. В качестве спикеров пригласят самых интересных людей города, каждый из которых в течение 20 минут расскажет о какой-либо важной для себя книге, которую он хотел бы посоветовать. 28 января выступят генеральный директор продюсерского центра «Марлен» Алексей Прокаев, руководитель Школы живого рисования Анастасия Иванникова и писатель Андрей Олех.
Вход свободный.
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