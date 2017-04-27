Фройляйн Офелия и её метаморфозы. В Самарском театре «Грань» показали необычный спектакль
Начинается спектакль «Театр теней Офелии» с того, что оживает статуя. Василий Яров, загримированный под бронзовую скульптуру, очень талантливо воплощает ее недвижимость. Поэтому первая же метаморфоза впечатляет. Потом их будет масса.
Это сюрреализм снов? Волшебство сказки? Измененная реальность детства? Магия театра? Наверное, все сразу. Все бесконечно превращается во что-то иное, перемещается между тремя экранами. Мультипликация сменяется видеопроекцией, кукольный театр (за него отвечают Даниил Богомолов, Екатерина Кажаева, Александра Божнева, Аркадий Ахметов) - пластическим (Сергей Поздняков и Кирилл Стерликов), прозаическое повествование - стихотворным. Чтобы стать полноценным участником процесса, вам следует отключиться от внешнего мира и полностью отдаться на волю сценического действа.
Одно из самых затягивающих чудес спектакля - игра с масштабом. Вот девочка в исполнении Любови Тювилиной вертит в руках стеклышко, подносит его к глазу, превращая весь мир в огромный калейдоскоп силой воображения. А вот героиня становится крохотной куколкой, размером не больше пальца, и перед зрителями разворачивается маленький немецкий городок. Рождественская сказка, воплощенная в макете, полном уютных подробностей. Сердце его - старый театр. В нем работала суфлером фройляйн Офелия. Когда его существованию пришел конец, призвание само нашло ее в виде теней, которых она укрывала в своем чемодане.
Офелия из «девочки-с-пальчик» превращается в старушку размером с ребенка, которую бережно носит на руках актриса. Кого представляет Любовь Тювилина? Часть личности Офелии? Ее кукловода? Бога? Здесь все зыбко. Ничему нельзя дать точного определения. Этот мир, созданный режиссерами Денисом Бокурадзе и Артемом Филипповским, художником Алисой Якиманской, художником по свету Евгением Ганзбургом и композитором Арсением Плаксиным, волнуется и меняется, как поверхность воды в ветреный день.
Сюжет о театре теней Офелии, написанный немецким писателем Михаэлем Энде, прост и укладывается в два предложения. Офелия собирает оставшиеся без хозяев тени и создает с ними театр. И потом к ней приходит самая неизбежная и мрачная из всех темных фигур, которая наведается в конечном итоге к каждому из нас. Но после просмотра вы в первую очередь запомните не фабулу. А дрожащую стайку рыб, перемещающуюся по трем экранам, огромного кита, медленно проплывающего вслед за ними, лестницу на луну, уютные огни маленького городка и стихи:
Подставь ладонь под снегопад,
Под искры, под кристаллы.
Они мгновенно закипят,
Как плавкие металлы.
Слова Давида Самойлова - эпиграф и рефрен спектакля. Чудеса возможны не только на сцене театра. Они наполняют всю нашу жизнь. И мы можем увидеть их, стоит только снять маскирующую их пленку обыденности и переключить тумблер рациональности на свободу воображения.
Это сюрреализм снов? Волшебство сказки? Измененная реальность детства? Магия театра? Наверное, все сразу. Все бесконечно превращается во что-то иное, перемещается между тремя экранами. Мультипликация сменяется видеопроекцией, кукольный театр (за него отвечают Даниил Богомолов, Екатерина Кажаева, Александра Божнева, Аркадий Ахметов) - пластическим (Сергей Поздняков и Кирилл Стерликов), прозаическое повествование - стихотворным. Чтобы стать полноценным участником процесса, вам следует отключиться от внешнего мира и полностью отдаться на волю сценического действа.
Одно из самых затягивающих чудес спектакля - игра с масштабом. Вот девочка в исполнении Любови Тювилиной вертит в руках стеклышко, подносит его к глазу, превращая весь мир в огромный калейдоскоп силой воображения. А вот героиня становится крохотной куколкой, размером не больше пальца, и перед зрителями разворачивается маленький немецкий городок. Рождественская сказка, воплощенная в макете, полном уютных подробностей. Сердце его - старый театр. В нем работала суфлером фройляйн Офелия. Когда его существованию пришел конец, призвание само нашло ее в виде теней, которых она укрывала в своем чемодане.
Офелия из «девочки-с-пальчик» превращается в старушку размером с ребенка, которую бережно носит на руках актриса. Кого представляет Любовь Тювилина? Часть личности Офелии? Ее кукловода? Бога? Здесь все зыбко. Ничему нельзя дать точного определения. Этот мир, созданный режиссерами Денисом Бокурадзе и Артемом Филипповским, художником Алисой Якиманской, художником по свету Евгением Ганзбургом и композитором Арсением Плаксиным, волнуется и меняется, как поверхность воды в ветреный день.
Сюжет о театре теней Офелии, написанный немецким писателем Михаэлем Энде, прост и укладывается в два предложения. Офелия собирает оставшиеся без хозяев тени и создает с ними театр. И потом к ней приходит самая неизбежная и мрачная из всех темных фигур, которая наведается в конечном итоге к каждому из нас. Но после просмотра вы в первую очередь запомните не фабулу. А дрожащую стайку рыб, перемещающуюся по трем экранам, огромного кита, медленно проплывающего вслед за ними, лестницу на луну, уютные огни маленького городка и стихи:
Подставь ладонь под снегопад,
Под искры, под кристаллы.
Они мгновенно закипят,
Как плавкие металлы.
Слова Давида Самойлова - эпиграф и рефрен спектакля. Чудеса возможны не только на сцене театра. Они наполняют всю нашу жизнь. И мы можем увидеть их, стоит только снять маскирующую их пленку обыденности и переключить тумблер рациональности на свободу воображения.
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