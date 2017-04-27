Фройляйн Офелия и её метаморфозы. В Самарском театре «Грань» показали необычный спектакль

Это сюрреализм снов? Волшебство сказки? Измененная реальность детства? Магия театра? Наверное, все сразу. Все бесконечно превращается во что-то иное, перемещается между тремя экранами. Мультипликация сменяется видеопроекцией, кукольный театр (за него отвечают Даниил Богомолов, Екатерина Кажаева, Александра Божнева, Аркадий Ахметов) - пластическим (Сергей Поздняков и Кирилл Стерликов), прозаическое повествование - стихотворным. Чтобы стать полноценным участником процесса, вам следует отключиться от внешнего мира и полностью отдаться на волю сценического действа.Одно из самых затягивающих чудес спектакля - игра с масштабом. Вот девочка в исполнении Любови Тювилиной вертит в руках стеклышко, подносит его к глазу, превращая весь мир в огромный калейдоскоп силой воображения. А вот героиня становится крохотной куколкой, размером не больше пальца, и перед зрителями разворачивается маленький немецкий городок. Рождественская сказка, воплощенная в макете, полном уютных подробностей. Сердце его - старый театр. В нем работала суфлером фройляйн Офелия. Когда его существованию пришел конец, призвание само нашло ее в виде теней, которых она укрывала в своем чемодане.Офелия из «девочки-с-пальчик» превращается в старушку размером с ребенка, которую бережно носит на руках актриса. Кого представляет Любовь Тювилина? Часть личности Офелии? Ее кукловода? Бога? Здесь все зыбко. Ничему нельзя дать точного определения. Этот мир, созданный режиссерами Денисом Бокурадзе и Артемом Филипповским, художником Алисой Якиманской, художником по свету Евгением Ганзбургом и композитором Арсением Плаксиным, волнуется и меняется, как поверхность воды в ветреный день.Сюжет о театре теней Офелии, написанный немецким писателем Михаэлем Энде, прост и укладывается в два предложения. Офелия собирает оставшиеся без хозяев тени и создает с ними театр. И потом к ней приходит самая неизбежная и мрачная из всех темных фигур, которая наведается в конечном итоге к каждому из нас. Но после просмотра вы в первую очередь запомните не фабулу. А дрожащую стайку рыб, перемещающуюся по трем экранам, огромного кита, медленно проплывающего вслед за ними, лестницу на луну, уютные огни маленького городка и стихи:Подставь ладонь под снегопад,Под искры, под кристаллы.Они мгновенно закипят,Как плавкие металлы.Слова Давида Самойлова - эпиграф и рефрен спектакля. Чудеса возможны не только на сцене театра. Они наполняют всю нашу жизнь. И мы можем увидеть их, стоит только снять маскирующую их пленку обыденности и переключить тумблер рациональности на свободу воображения.