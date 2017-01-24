Что мы увидим и услышим на фестивале «Пластилиновый дождь»?
4 и 5 февраля в торговом центре «Аврора» пройдет фестиваль «Пластилиновый дождь», организованный одноименным театром. Начало в 14:00.
По словам программного директора Анастасии Шадриной, идея зимнего фестиваля витала в воздухе уже третий год.
- Зимой тоже хочется чего-то интересного, яркого и необычного. Но, к сожалению, у нас не было возможности, потому что нужны были специальные костюмы для холодов, зрителям и артистам пришлось бы долгое время находиться в снегу… В этом году торговый центр «Аврора» предоставил свою территорию для проведения фестиваля, поэтому мы решились на такой эксперимент. Нас поддержали коллеги из Самары и других городов России: театры, танцевальные и музыкальные коллективы. Некоторым, к сожалению, пришлось отказать, например, в помещении нельзя проводить огненные шоу.
Театры-участники зимнего «Пластилинового дождя»:
- Театр «Заслуженные мимы России» из Санкт-Петербурга привезет два спектакля: детский сказ «Про печного зайца» и интерактивный перформанс для взрослой аудитории «Гадалки».
- Уличный театр из Москвы Pololo покажет спектакль «Сны Икара» - смесь клоунады и пантомимы. Другой столичный коллектив - арт-хистори «Амиго» - представит шоу на ходулях с элементами жонгляжа «Однажды в Венеции».
- Театр «Эрмитаж» из Тулы, который проводит фестиваль уличного искусства в своем городе. Они привезут веселое представление Mama Mia. Еще один участник - московский клоун Коха - выступит со спектаклем «Клоун-сапиенс».
- Молодой проект - самостоятельный театр «КлАуны». Гости фестиваля увидят шоу мыльных пузырей Beautiful art и многое другое.
- Самарский театр танца Эльвиры Первовой «СКРИМ», традиционный участник танцевального направления - PLЯSKI - выступит с новым спектаклем «Вкусные истории».
Организаторы подготовили программу и для самых маленьких. Например, Театр очень юного зрителя подготовил необыкновенный спектакль под названием «Зимняя Сказка» для детей от полугода до восьми лет. Они смогут увидеть представления о явлениях природы, жизни, чудесах и волшебстве, понятные малышам.
Участники музыкальной площадки (неполный список):
- Этно-бэнд ILI DO - это слияние традиций африканской музыки с широтой русской души.
- Самарская команда «Дзен Сити». Они имеют свой стиль, иронично называя его «репост-рок».
- «Самый Лучший Кавер Бэнд» - это высокопрофессиональный коллектив, исполняющий всем известные хиты современной поп-музыки в собственных неповторимых аранжировках.
- Avenue Beat представляет инструментальные кавер-версии мировых хитов в стилях jazz, funk, bossa nova, latina, reggae, pop, classics.
- SHAKE UP продемонстрируют разноцветное безумие, стильные американские ретро-автомобили, граффити на стенах переходов, заводные танцы и, конечно же, афро. Все это атрибуты музыки, которая заставит гостей фестиваля притопывать, прихлопывать и приплясывать.
По традиции будут работать ресторанная и базарная аллеи с вкусной едой и изделиями ручной работы и мастерские, где все желающие под руководством кураторов смогут сделать себе аксессуары в стиле стим-панк.
Также гостей фестиваля ждут инсталляции, фотозоны, мастер-классы, выставки и многое другое. Вход на фестиваль свободный, возрастных ограничений нет.
По словам программного директора Анастасии Шадриной, идея зимнего фестиваля витала в воздухе уже третий год.
- Зимой тоже хочется чего-то интересного, яркого и необычного. Но, к сожалению, у нас не было возможности, потому что нужны были специальные костюмы для холодов, зрителям и артистам пришлось бы долгое время находиться в снегу… В этом году торговый центр «Аврора» предоставил свою территорию для проведения фестиваля, поэтому мы решились на такой эксперимент. Нас поддержали коллеги из Самары и других городов России: театры, танцевальные и музыкальные коллективы. Некоторым, к сожалению, пришлось отказать, например, в помещении нельзя проводить огненные шоу.
Театры-участники зимнего «Пластилинового дождя»:
- Театр «Заслуженные мимы России» из Санкт-Петербурга привезет два спектакля: детский сказ «Про печного зайца» и интерактивный перформанс для взрослой аудитории «Гадалки».
- Уличный театр из Москвы Pololo покажет спектакль «Сны Икара» - смесь клоунады и пантомимы. Другой столичный коллектив - арт-хистори «Амиго» - представит шоу на ходулях с элементами жонгляжа «Однажды в Венеции».
- Театр «Эрмитаж» из Тулы, который проводит фестиваль уличного искусства в своем городе. Они привезут веселое представление Mama Mia. Еще один участник - московский клоун Коха - выступит со спектаклем «Клоун-сапиенс».
- Молодой проект - самостоятельный театр «КлАуны». Гости фестиваля увидят шоу мыльных пузырей Beautiful art и многое другое.
- Самарский театр танца Эльвиры Первовой «СКРИМ», традиционный участник танцевального направления - PLЯSKI - выступит с новым спектаклем «Вкусные истории».
Организаторы подготовили программу и для самых маленьких. Например, Театр очень юного зрителя подготовил необыкновенный спектакль под названием «Зимняя Сказка» для детей от полугода до восьми лет. Они смогут увидеть представления о явлениях природы, жизни, чудесах и волшебстве, понятные малышам.
Участники музыкальной площадки (неполный список):
- Этно-бэнд ILI DO - это слияние традиций африканской музыки с широтой русской души.
- Самарская команда «Дзен Сити». Они имеют свой стиль, иронично называя его «репост-рок».
- «Самый Лучший Кавер Бэнд» - это высокопрофессиональный коллектив, исполняющий всем известные хиты современной поп-музыки в собственных неповторимых аранжировках.
- Avenue Beat представляет инструментальные кавер-версии мировых хитов в стилях jazz, funk, bossa nova, latina, reggae, pop, classics.
- SHAKE UP продемонстрируют разноцветное безумие, стильные американские ретро-автомобили, граффити на стенах переходов, заводные танцы и, конечно же, афро. Все это атрибуты музыки, которая заставит гостей фестиваля притопывать, прихлопывать и приплясывать.
По традиции будут работать ресторанная и базарная аллеи с вкусной едой и изделиями ручной работы и мастерские, где все желающие под руководством кураторов смогут сделать себе аксессуары в стиле стим-панк.
Также гостей фестиваля ждут инсталляции, фотозоны, мастер-классы, выставки и многое другое. Вход на фестиваль свободный, возрастных ограничений нет.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Культура
24 января 2017
157
19 января 2017
264
17 января 2017
220
10 января 2017
662
24 января 2017 , 16:34
157
Сотрудники Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте задержали мужчину,...
24 января 2017 , 16:02
160
Пожар зафиксировали 23 января в 22:48 в Октябрьском районе.
24 января 2017 , 15:57
307
Инцидент произошел в Тольятти.
24 января 2017 , 15:41
157
4 и 5 февраля в торговом центре «Аврора» пройдет фестиваль «Пластилиновый...
24 января 2017 , 15:36
247
Таковы итоги социологического исследования, проведенного в аэропорту.
24 января 2017 , 14:59
117
С 25 по 29 января в ЦРК «Художественный» пройдет фестиваль «Новое немецкое...
24 января 2017 , 14:50
100
Как сделать командировки своих сотрудников комфортнее, а отчетность по ним - проще?
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
30
31
1
2
3
4
5
19 января 2017
4556
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
18 января 2017
3475
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
23 января 2017
3285
Трагедия произошла в ноябре прошлого года в родительном отделении ГБУЗ СО...
12 января 2017
2804
Инцидент произошел в одном из заведений общепита в Кировском районе Самары в ночь с 7 на...
17 января 2017
1001
Самара готовится приступить к строительству целого ряда новых школ.
11 января 2017
735
Соответствующие торги были размещены на официальном сайте госзакупок. Начальная цена...
19 января 2017
852
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному празднику - Дню российской пе...
26 декабря 2016
274
Дмитрий Кушнир в годы Великой Отечественной возглавлял Тимашевский сахарный комбинат