Что мы увидим и услышим на фестивале «Пластилиновый дождь»?

По словам программного директора Анастасии Шадриной, идея зимнего фестиваля витала в воздухе уже третий год.- Зимой тоже хочется чего-то интересного, яркого и необычного. Но, к сожалению, у нас не было возможности, потому что нужны были специальные костюмы для холодов, зрителям и артистам пришлось бы долгое время находиться в снегу… В этом году торговый центр «Аврора» предоставил свою территорию для проведения фестиваля, поэтому мы решились на такой эксперимент. Нас поддержали коллеги из Самары и других городов России: театры, танцевальные и музыкальные коллективы. Некоторым, к сожалению, пришлось отказать, например, в помещении нельзя проводить огненные шоу.Театры-участники зимнего «Пластилинового дождя»:- Театр «Заслуженные мимы России» из Санкт-Петербурга привезет два спектакля: детский сказ «Про печного зайца» и интерактивный перформанс для взрослой аудитории «Гадалки».- Уличный театр из Москвы Pololo покажет спектакль «Сны Икара» - смесь клоунады и пантомимы. Другой столичный коллектив - арт-хистори «Амиго» - представит шоу на ходулях с элементами жонгляжа «Однажды в Венеции».- Театр «Эрмитаж» из Тулы, который проводит фестиваль уличного искусства в своем городе. Они привезут веселое представление Mama Mia. Еще один участник - московский клоун Коха - выступит со спектаклем «Клоун-сапиенс».- Молодой проект - самостоятельный театр «КлАуны». Гости фестиваля увидят шоу мыльных пузырей Beautiful art и многое другое.- Самарский театр танца Эльвиры Первовой «СКРИМ», традиционный участник танцевального направления - PLЯSKI - выступит с новым спектаклем «Вкусные истории».Организаторы подготовили программу и для самых маленьких. Например, Театр очень юного зрителя подготовил необыкновенный спектакль под названием «Зимняя Сказка» для детей от полугода до восьми лет. Они смогут увидеть представления о явлениях природы, жизни, чудесах и волшебстве, понятные малышам.Участники музыкальной площадки (неполный список):- Этно-бэнд ILI DO - это слияние традиций африканской музыки с широтой русской души.- Самарская команда «Дзен Сити». Они имеют свой стиль, иронично называя его «репост-рок».- «Самый Лучший Кавер Бэнд» - это высокопрофессиональный коллектив, исполняющий всем известные хиты современной поп-музыки в собственных неповторимых аранжировках.- Avenue Beat представляет инструментальные кавер-версии мировых хитов в стилях jazz, funk, bossa nova, latina, reggae, pop, classics.- SHAKE UP продемонстрируют разноцветное безумие, стильные американские ретро-автомобили, граффити на стенах переходов, заводные танцы и, конечно же, афро. Все это атрибуты музыки, которая заставит гостей фестиваля притопывать, прихлопывать и приплясывать.По традиции будут работать ресторанная и базарная аллеи с вкусной едой и изделиями ручной работы и мастерские, где все желающие под руководством кураторов смогут сделать себе аксессуары в стиле стим-панк.Также гостей фестиваля ждут инсталляции, фотозоны, мастер-классы, выставки и многое другое. Вход на фестиваль свободный, возрастных ограничений нет.