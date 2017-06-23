Актеры Самарского театра драмы снялись с фантастическом триллере с элементами черного юмора
Берегись, Голливуд! На пятки тебе наступает Самара. В январе этого года в районе Крутых Ключей прошли съемки фильма «Представь, что ты машинист».
Режиссер Теймураз Эсадзе («Две зимы и три лета», «Время для двоих» и др.) за пять дней работы с актерами Самарского академического театра драмы снял 22-минутный фантастический триллер с элементами черного юмора.
Премьерный показ прошел 19 июня в ЦРК «Художественный». В центре сюжета - молодой писатель, попавший в капкан творческого кризиса. Он «стучится» пером в бумагу, пытаясь попасть в мир своего криминального романа и понять, что же произойдет дальше. В итоге это ему удается в прямом смысле слова: сбитый машиной автор становится на место главного героя своего произведения. И теперь ему предстоит пробиться обратно. Фантазия? Сон? Мистификация? Редкий зритель сможет найти ответы на вопросы с первого просмотра.
- История фантасмагорическая, в какой-то степени гоголевская, кафкианская, - рассказывает Теймураз Эсадзе. - С учетом того что картина идет 20 минут, действие очень концентрированно. В ней нет случайных вещей - если человек смотрит невнимательно, обязательно что-то пропустит. Это загадка в чистом виде.
Сценарий фильма был отобран в рамках конкурса, который самарская киностудия «Три Товарища» провела в Год российского кинематографа. Текст Степана Чернецкого и Ивана Чанова - авторов из Владивостока, проживающих в Китае, режиссер доработал.
Главные роли в фильме исполнили актеры Самарского академического театра драмы им. М. Горького: Денис Евневич, Владимир Сапрыкин, Максим Горюшкин, Нина Лоленко и Наталья Ионова.
Почти все они дебютанты в кино. Но режиссер не придал этому никакого значения:
- При огромном количестве театральных вузов ВГИК у нас только один. Большинство актеров не имеют специального образования в плане кино. Это деление условно. Кроме того, мне было интересно, как быстро человек, не имеющий опыта киносъемок, сможет привыкнуть к работе в спартанских условиях. Я доволен этим экспериментом.
Денис Евневич в документальном фильме, посвященном процессу съемок, делился только положительными эмоциями и рассказывал о работе с юмором:
- Я уже третий день кайфую. Все улыбаются. Вчера был вообще классный день - полчаса поспал в коме. Захрапел в одном из кадров. Сегодня будем снимать поездку на машине - погонять не на своем автомобиле здорово.
После премьеры фильм будет представлен к участию на различных отечественных и международных кинофестивалях. Режиссер выразил надежду, что на самарском телевидении найдется возможность показать его. А также выразил согласие продолжить работу с самарской съемочной группой, с которой ему было очень комфортно.
- Все эти люди, которых я видел впервые в жизни, стали для меня идеальной командой. Причем речь идет не только о членах съемочной группы, но и о волонтерах. Снимали в январе - в тяжелейших холодных условиях, еще и по ночам. Большое спасибо всем, включая администрацию, которая организовала съемки сложных объектов.
Комментарий
Теймураз Эсадзе, режиссер:
- Проект родился в голове Валерия Гришко (главный режиссер Самарского академического театра драмы. - Прим. авт.). Мы с ним работали над картиной «Две зимы, три лета» по Абрамову, и он задал вопрос: «Ты не хотел бы поработать с нашими актерами?» Я согласился. Почему бы не сделать картину с людьми, которые не замылены кинематографом и сериалами? С чистого листа. Потом возникла рабочая группа, сценарий. Приехав в Самару, я посмотрел несколько спектаклей, подобрал актеров.
Когда мы монтировали и озвучивали картину на «Мосфильме», люди, которые периодически заходили в комнату, останавливались, смотрели на экран, и я видел онемение. От достоверности и степени отдачи, с которой люди произносили достаточно спокойный текст. Они делали это очень достоверно и по- настоящему от себя. Здесь нужны школа, внутренний стержень, высокая актерская культура. Они работают в европейских традициях.
Режиссер Теймураз Эсадзе («Две зимы и три лета», «Время для двоих» и др.) за пять дней работы с актерами Самарского академического театра драмы снял 22-минутный фантастический триллер с элементами черного юмора.
Премьерный показ прошел 19 июня в ЦРК «Художественный». В центре сюжета - молодой писатель, попавший в капкан творческого кризиса. Он «стучится» пером в бумагу, пытаясь попасть в мир своего криминального романа и понять, что же произойдет дальше. В итоге это ему удается в прямом смысле слова: сбитый машиной автор становится на место главного героя своего произведения. И теперь ему предстоит пробиться обратно. Фантазия? Сон? Мистификация? Редкий зритель сможет найти ответы на вопросы с первого просмотра.
- История фантасмагорическая, в какой-то степени гоголевская, кафкианская, - рассказывает Теймураз Эсадзе. - С учетом того что картина идет 20 минут, действие очень концентрированно. В ней нет случайных вещей - если человек смотрит невнимательно, обязательно что-то пропустит. Это загадка в чистом виде.
Сценарий фильма был отобран в рамках конкурса, который самарская киностудия «Три Товарища» провела в Год российского кинематографа. Текст Степана Чернецкого и Ивана Чанова - авторов из Владивостока, проживающих в Китае, режиссер доработал.
Главные роли в фильме исполнили актеры Самарского академического театра драмы им. М. Горького: Денис Евневич, Владимир Сапрыкин, Максим Горюшкин, Нина Лоленко и Наталья Ионова.
Почти все они дебютанты в кино. Но режиссер не придал этому никакого значения:
- При огромном количестве театральных вузов ВГИК у нас только один. Большинство актеров не имеют специального образования в плане кино. Это деление условно. Кроме того, мне было интересно, как быстро человек, не имеющий опыта киносъемок, сможет привыкнуть к работе в спартанских условиях. Я доволен этим экспериментом.
Денис Евневич в документальном фильме, посвященном процессу съемок, делился только положительными эмоциями и рассказывал о работе с юмором:
- Я уже третий день кайфую. Все улыбаются. Вчера был вообще классный день - полчаса поспал в коме. Захрапел в одном из кадров. Сегодня будем снимать поездку на машине - погонять не на своем автомобиле здорово.
После премьеры фильм будет представлен к участию на различных отечественных и международных кинофестивалях. Режиссер выразил надежду, что на самарском телевидении найдется возможность показать его. А также выразил согласие продолжить работу с самарской съемочной группой, с которой ему было очень комфортно.
- Все эти люди, которых я видел впервые в жизни, стали для меня идеальной командой. Причем речь идет не только о членах съемочной группы, но и о волонтерах. Снимали в январе - в тяжелейших холодных условиях, еще и по ночам. Большое спасибо всем, включая администрацию, которая организовала съемки сложных объектов.
Комментарий
Теймураз Эсадзе, режиссер:
- Проект родился в голове Валерия Гришко (главный режиссер Самарского академического театра драмы. - Прим. авт.). Мы с ним работали над картиной «Две зимы, три лета» по Абрамову, и он задал вопрос: «Ты не хотел бы поработать с нашими актерами?» Я согласился. Почему бы не сделать картину с людьми, которые не замылены кинематографом и сериалами? С чистого листа. Потом возникла рабочая группа, сценарий. Приехав в Самару, я посмотрел несколько спектаклей, подобрал актеров.
Когда мы монтировали и озвучивали картину на «Мосфильме», люди, которые периодически заходили в комнату, останавливались, смотрели на экран, и я видел онемение. От достоверности и степени отдачи, с которой люди произносили достаточно спокойный текст. Они делали это очень достоверно и по- настоящему от себя. Здесь нужны школа, внутренний стержень, высокая актерская культура. Они работают в европейских традициях.
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