23 июня 2017 года,
18:45
$ 60.15    67.15   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Самарская экспедиция
Итоги года
Час пешком
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Культура/

Актеры Самарского театра драмы снялись с фантастическом триллере с элементами черного юмора

Берегись, Голливуд! На пятки тебе наступает Самара. В январе этого года в районе Крутых Ключей прошли съемки фильма «Представь, что ты машинист».

Режиссер Теймураз Эсадзе («Две зимы и три лета», «Время для двоих» и др.) за пять дней работы с актерами Самарского академического театра драмы снял 22-минутный фантастический триллер с элементами черного юмора.

Премьерный показ прошел 19 июня в ЦРК «Художественный». В центре сюжета - молодой писатель, попавший в капкан творческого кризиса. Он «стучится» пером в бумагу, пытаясь попасть в мир своего криминального романа и понять, что же произойдет дальше. В итоге это ему удается в прямом смысле слова: сбитый машиной автор становится на место главного героя своего произведения. И теперь ему предстоит пробиться обратно. Фантазия? Сон? Мистификация? Редкий зритель сможет найти ответы на вопросы с первого просмотра.




































- История фантасмагорическая, в какой-то степени гоголевская, кафкианская, - рассказывает Теймураз Эсадзе. - С учетом того что картина идет 20 минут, действие очень концентрированно. В ней нет случайных вещей - если человек смотрит невнимательно, обязательно что-то пропустит. Это загадка в чистом виде.

Сценарий фильма был отобран в рамках конкурса, который самарская киностудия «Три Товарища» провела в Год российского кинематографа. Текст Степана Чернецкого и Ивана Чанова - авторов из Владивостока, проживающих в Китае, режиссер доработал.


































Главные роли в фильме исполнили актеры Самарского академического театра драмы им. М. Горького: Денис Евневич, Владимир Сапрыкин, Максим Горюшкин, Нина Лоленко и Наталья Ионова.

Почти все они дебютанты в кино. Но режиссер не придал этому никакого значения:

- При огромном количестве театральных вузов ВГИК у нас только один. Большинство актеров не имеют специального образования в плане кино. Это деление условно. Кроме того, мне было интересно, как быстро человек, не имеющий опыта киносъемок, сможет привыкнуть к работе в спартанских условиях. Я доволен этим экспериментом.

Денис Евневич в документальном фильме, посвященном процессу съемок, делился только положительными эмоциями и рассказывал о работе с юмором:

- Я уже третий день кайфую. Все улыбаются. Вчера был вообще классный день - полчаса поспал в коме. Захрапел в одном из кадров. Сегодня будем снимать поездку на машине - погонять не на своем автомобиле здорово.

После премьеры фильм будет представлен к участию на различных отечественных и международных кинофестивалях. Режиссер выразил надежду, что на самарском телевидении найдется возможность показать его. А также выразил согласие продолжить работу с самарской съемочной группой, с которой ему было очень комфортно.

- Все эти люди, которых я видел впервые в жизни, стали для меня идеальной командой. Причем речь идет не только о членах съемочной группы, но и о волонтерах. Снимали в январе - в тяжелейших холодных условиях, еще и по ночам. Большое спасибо всем, включая администрацию, которая организовала съемки сложных объектов.

Комментарий
Теймураз Эсадзе, режиссер:
- Проект родился в голове Валерия Гришко (главный режиссер Самарского академического театра драмы. - Прим. авт.). Мы с ним работали над картиной «Две зимы, три лета» по Абрамову, и он задал вопрос: «Ты не хотел бы поработать с нашими актерами?» Я согласился. Почему бы не сделать картину с людьми, которые не замылены кинематографом и сериалами? С чистого листа. Потом возникла рабочая группа, сценарий. Приехав в Самару, я посмотрел несколько спектаклей, подобрал актеров.

Когда мы монтировали и озвучивали картину на «Мосфильме», люди, которые периодически заходили в комнату, останавливались, смотрели на экран, и я видел онемение. От достоверности и степени отдачи, с которой люди произносили достаточно спокойный текст. Они делали это очень достоверно и по- настоящему от себя. Здесь нужны школа, внутренний стержень, высокая актерская культура. Они работают в европейских традициях.
Дата: 23 июня 2017 , 13:06
156
Автор текста: Маргарита Петрова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Культура
Актеры Самарского театра драмы снялись с фантастическом триллере с элементами черного юмора
23 июня 2017
156
Актеры Самарского театра драмы снялись с фантастическом триллере с элементами черного юмора
no photo
22 июня 2017
231
Самарцы смогут увидеть портреты знаменитых российских артистов
В детской картинной галерее проходит персональная выставка живописца Бориса Иевлева
15 июня 2017
394
В детской картинной галерее проходит персональная выставка живописца Бориса Иевлева
В самарской библиотеке научат беречь нервы родителей
14 июня 2017
341
В самарской библиотеке научат беречь нервы родителей
Создатель и директор Театра юного зрителя Сергей Соколов отмечает 70-летний юбилей
8 июня 2017
587
Создатель и директор Театра юного зрителя Сергей Соколов отмечает 70-летний юбилей
Исскуствовед Валентина Чернова:«В 90-е мир старой Самары начал исчезать»
6 июня 2017
476
Исскуствовед Валентина Чернова:«В 90-е мир старой Самары начал исчезать»
В Самаре показали спектакль по пьесе Джона Джеймса Осборна про любовный треугольник
18 мая 2017
720
В Самаре показали спектакль по пьесе Джона Джеймса Осборна про любовный треугольник
Полная программа
16 мая 2017
947
1
Полная программа "Ночи музеев-2017" в Самаре
В галерее «Новое пространство» открылась выставка копий шедевров французской живописи
11 мая 2017
517
В галерее «Новое пространство» открылась выставка копий шедевров французской живописи
Лента новостей
23 июня 2017 , 17:51
90
В Самаре вынесли приговор по резонансному делу «черных риэлторов»
Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Елене...
23 июня 2017 , 17:51
112
Следователи проведут проверку по факту избиения фельдшера скорой в Самаре
  Инцидент произошел в среду, 21 июня.
23 июня 2017 , 17:33
110
В «СамАрте» покажут спектакль «Пер Гюнт»
Премьера постановки по пьесе Генрика Ибсена состоится в понедельник, 26 июня, в Самарском театре...
23 июня 2017 , 17:21
337
В Самаре выпускник сдал ЕГЭ по двум предметам на 100 баллов
Завершился основной период сдачи единого государственного экзамена.
23 июня 2017 , 16:40
114
В Прибрежном в дни проведения Грушинского фестиваля ограничат дорожное движение
Ограничения будут действовать в период с 08:00 воскресенья, 25 июня, до 23:00 понедельника, 3...
23 июня 2017 , 16:18
330
Ремонт Волжского шоссе планируют закончить раньше намеченного срока
Речь идет об участке автомагистрали от улицы Демократической до Московского шоссе....
23 июня 2017 , 16:04
243
На трассе иномарка въехала в КамАЗ, погибли пассажиры
ДТП произошло в четверг, 22 июня, в 14:20 в Похвистневском районе.
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В ДТП погиб глава администрации Советского района Самары Владимир Сафронов
12 июня 2017
8724
2
В ДТП погиб глава администрации Советского района Самары Владимир Сафронов
Прощание состоится во вторник, 13 июня.
Жительница Самарской области продает 38-летние Жигули за 3,5 млн рублей
25 мая 2017
8328
7
Жительница Самарской области продает 38-летние Жигули за 3,5 млн рублей
Объявление о продаже владелица раритетного авто выложила в сети Интернет.
Самарский Белый дом дал комментарий по вопросу Владимиру Путину о лишении ветеранов денежных выплат
16 июня 2017
6594
2
 
Самарский Белый дом дал комментарий по вопросу Владимиру Путину о лишении ветеранов денежных выплат
В четверг, 15 июня, прошла «Прямая линяя» с президентом РФ Владимиром Путиным. По...
Трамвайную линию у нового стадиона пустят через тоннель
2 июня 2017
3752
Трамвайную линию у нового стадиона пустят через тоннель
Планируется, что в апреле 2018 года она будет сдана в эксплуатацию.
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
16 июня 2017
414
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
16 июня 2017
826
1
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
Каким был наш город в 19 столетии. Как развивалась Самара и что волновало наших предшественников
Турниковый фитнес: как заниматься спортом в Самаре бесплатно
14 июня 2017
393
Турниковый фитнес: как заниматься спортом в Самаре бесплатно
Здоровый образ жизни все увереннее входит в моду. Все больше людей стремятся быть красивыми и не...
Путеводитель. Едем в Шигонский район, часть вторая. Гора Гусиха и Мазенские горы
8 июня 2017
412
1
Путеводитель. Едем в Шигонский район, часть вторая. Гора Гусиха и Мазенские горы
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.