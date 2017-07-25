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Актерская мастерская «Доктор Чехов» представит несколько спектаклей в Самаре

Три года назад творческое объединение профессиональных артистов самарских театров «Самарская актерская мастерская «Доктор Чехов» начинало свою историю в ресторане-баре «Библиотека». Поработав на других площадках, снова вернулось к «истокам». И готовит здесь сразу несколько проектов. 
 
Создатель и руководитель мастерской Алла Коровкина рассказала о премьере - The showcreeps - и проектах следующего сезона. 
 
А creeps кто? 
 
- В основе The show creeps - пьесы зарубежных авторов. В спектакле заняты актрисы театра драмы Анастасия Ермилина и Надежда Попова, а также Екатерина Ложененко - выпускница института культуры, которая работает в театре «Лицом к лицу». И еще есть персонаж, который разговаривает с ними из-за ширмы. На эту роль мы пригласили настоящего радиоведущего. Тема спектакля ди-джеям показалась очень актуальной, и есть несколько желающих принять в нем участие. Попробуем время от времени менять исполнителей. Сейчас поголовно молодое поколение стремится попасть на кастинги различных шоу, зачастую не понимая, во что они ввязываются. 
 
С молодежью я работаю уже много лет, и мне понравилась идея поставить современную пьесу о проблемах юного поколения. Героиням 18-19 лет. Сцена оборудована под ринг, на котором три девочки борются за место в шоу. 
 
У нас нет роскошных декораций, освещения - наш театр можно назвать «диаложным». Мы выбираем какую-нибудь тему и разговариваем. И проблемы не мирового масштаба. В «Металлоломе» рассуждаем, что такое для человека родина и надо ли жертвовать ради любви. В «Выбирай» - совсем все просто: «Ребята, давайте не забудем, что мы люди и у каждого есть обязательства перед жизнью». 
 
В The showcreeps мы хотим поговорить об ответственности родителей за свою любовь перед детьми. На сцене - только молодые девочки, но при просмотре у зрителей должен возникать еще и образ старшего поколения. 
 
Одна героиня - девочка из богатой семьи, которая понимает, что находится в золотой клетке: можно все, но о каждом шаге нужно доложить папе. И она приходит на шоу, чтобы хоть что-то сделать самостоятельно. Другую девочку любящая мама достает каждую секунду: «Ты никто, тебе надо бороться за место под солнцем». И чтобы доказать, что она что-то собой представляет, девушка приходит на кастинг. Третья не нужна родителям вообще: целыми днями «тусуется» сама по себе. 
 
Они приходят на шоу, производя впечатление хороших. А потом превращаются практически в зверей - доходит до оскорблений и драк. Что формирует ответственность у детей? В первую очередь - семья. Что вложишь, то и получишь. Все родители достойны уважения, но мы хотим показать, как порой они ломают человеческую личность и невольно много боли причиняют своим детям. У нас был предварительный показ, после которого зрительницы произносили: «Я ведь так же говорю своей дочери!» 
 
В конце спектакля мы объясняем, что жаргонное слово creeps в переводе с английского и немецкого означает «уроды». И перед зрителями встает вопрос: а кто же здесь creeps? Девчонки, их родители или организаторы шоу? 
 
Великая Марлен 
 
- В новом сезоне мы хотим сделать нечто совершенно отличное от нашего обычного формата - историю Марлен Дитрих. Это невероятная женщина, и ее жизненная позиция сегодня актуальна как никогда. Она был абсолютной немкой по природе, но когда фашисты пришли к власти в Германии, уехала в Голливуд и не вернулась обратно, несмотря ни на какие уговоры. Я давно хотела сделать спектакль о ней, но не было достойного материала. А недавно мне попались опубликованные воспоминания Эрика Ханута. Последние несколько лет своей жизни Марлен Дитрих закрылась от всего мира и ни с кем не общалась, чтобы остаться легендой и сохранить этот образ в памяти людей. А для этого молодого человека актриса сделала исключение - он ей написал, она ему позвонила, и они общались по телефону. Это повесть от первого лица. 
 
Постановка задумана как спектакль на двоих - телефонные разговоры с этим парнем. Там много юмора. Исполнительница, которую я вижу в главной роли, не имеет внешнего сходства с Марлен - мы не будем надевать ей парик и делать некую пародию на великую артистку. Это история актрисы, которая, дойдя до какого-то предела, пытается побыть Марлен, влезть в ее жизнь, чтобы понять, откуда человек брал силы, чтобы так себя вести в жизни. Я убеждена, что только тем людям можно идти в профессию актера, кто обладает твердой позицией. Не может морально нечистоплотный человек со сцены нести разумное, доброе, вечное. 
 
В тексте есть разговоры о России, о русской душе, о моде, об искусстве. 
 
Думаю, сделаем спектакль в сжатые сроки - мы не можем позволить себе по году репетировать. Грубо говоря, если зритель не придет к нам через месяц на новый спектакль, он о нас забудет. 

Читать - в «Библиотеке»! 
 
- Сейчас модным форматом стали читки пьес. Берут в основном новую драму, к которой я отношусь очень осторожно, потому что, как выяснилось, сама могу так же написать (Алла Коровкина - автор трех пьес. - Прим. авт.). С сентября мы хотим раз в месяц делать проект «Читаем в «Библиотеке». Мы будем брать хорошую литературу - прозу. Первым автором станет Иван Бунин. Следующими могут быть Всеволод Гаршин, Алексей Толстой, Гиде Мопассан. В их текстах столько красоты, любви и юмора! Антураж здесь самый подходящий - кожаные кресла, канделябры и т.д. Может быть, будет музыкальное сопровождение. 
 
Также планируем еще один спектакль - с участием мимов. Сюжет и название пока раскрывать не буду. Это история о том, можно ли осуждать поступки человека, если они совершены во имя любви. 
 
Спектакль The show creeps (16+) Самарской актерской мастерской «Доктор Чехов» можно увидеть 3 августа в ресторане-баре «Библио- тека» (ул. Галактионовская, 40).
 
Дата: 25 июля 2017 , 11:05
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Автор текста: Маргарита Петрова
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