В честь столетнего юбилея Веры Ершовой «СГ» выяснила, какой была театральная дива

И в то же время поверить в эту трехзначную цифру просто. Потому что казалось, что она была и будет всегда. Веселая, лукавая, щедрая - Вера Александровна была почти членом семьи для куйбышевских/самарских театралов. Мы видели ее часто. Прима театра, она была занята в очень многих спектаклях. Те, кому посчастливилось общаться с ней дольше и ближе, чем остальным, рассказали «СГ» о ней - о своей Вере.«Она была актрисой всегда, в любой момент жизни»- Идея создания фильма витала в воздухе. Поскольку давным-давно всем кинематографистам Самары было понятно, что такая актриса, как Ершова, заслуживает того, чтобы о ней сняли фильм. Вот только договориться с ней о съемках было непросто. Мы поначалу подбирались издалека. Я тогда снимала фильм «Самарский оксюморон», и поскольку Вера Александровна - это тоже одно из оксюморонных, парадоксальных явлений нашего города, то вполне можно было вставить в фильм сюжет и о ней. Мы пришли в театр, и я, что называется, закинула удочку - спросила Веру Александровну сначала о съемке для фильма о Самаре. Поначалу она категорически отказывалась, но, думаю, в этом был определенный момент женского и актерского кокетства. Потому что когда я пришла к ней во второй раз - за окончательным ответом, она воскликнула: «А я думала, вы с оператором придете!»А когда студия «Волга-фильм» уже получила губернский грант на создание фильма о Ершовой, мы уже «давили на сознательность»: мол, видите, Вера Александровна, уже деньги выделены - надо снимать!Окончательный сценарий появился уже после того, как были сняты интервью для фильма: с самой Верой Александровной; с режиссером Петром Львовичем Монастырским, который много лет работал с нею; с актером Владимиром Гальченко, для которого дуэт с Ершовой в спектакле «Гарольд и Мод» стал своеобразным крещением на сцене театра драмы; с поклонниками и друзьями актрисы. Основная идея фильма заложена в его названии «Вера Ершова: быть актрисой». Мы хотели рассказать о женщине, которая всю свою жизнь посвятила сцене и ни о чем другом не могла даже помыслить. Съемка интервью с Верой Александровной заняла несколько больше времени, чем мы рассчитывали. Точнее, даже не съемка, а подготовка к ней. Потому что наша героиня очень много времени провела перед зеркалом, поправляя прическу и укладывая шарфик. Пришлось даже директору фильма Елене Манцуровой на время переквалифицироваться в стилиста и гримера, чтобы помочь Вере Александровне достигнуть нужного эффекта.Она была актрисой всегда, в любой момент жизни - в наилучшем понимании этих слов! И именно это лучше всего ее характеризует. И, конечно, она всегда была истинной женщиной! Стали уже притчей во языцех ее высоченные каблуки, на которых она ходила всегда, даже в преклонном возрасте. Но при этом Вера Александровна никогда не была высокомерна, наоборот - всегда отзывчива, открыта для юмора и даже самоиронии - непредсказуемая хулиганка...Слава богу, фильм был снят при жизни Веры Александровны и стал возможностью запечатлеть ее. Лично я всегда сожалела, что она отказывалась сниматься в игровом кино: например, от роли бабушки в фильме Георгия Натансона «Валентин и Валентина». Наверняка это была бы замечательная роль!И очень я рада, что Вера Александровна пришла к нам на премьеру в Дом кино. Хотя и немножко похулиганила. Выступая после фильма, она сказала собравшимся: «Спасибо, что пришли посмотреть на это чудовище!» - имея в виду себя.Это эпоха в самарском театре драмы. Она пришла туда в сороковых годах прошлого века и выходила на сцену вплоть до начала двухтысячных. И каждый раз удивляла всех своим огромным талантом и своей невероятной женственностью.«Не все усвоили урок Веры Ершовой…»- Вера не просто актриса. Она царица. Королева. Короля играет свита. Если ее нет - король играет сам себя. Свита недоумевала: почему она принижает свои достоинства? У меня, у молодого артиста, было несоответствие восприятия большой актрисы и ее скромного отношения к своему дарованию. Это придавало ей ореол невероятной таинственности.На третьем году моей работы в театре драмы появился спектакль «Гарольд и Мод». И здесь началась моя личная история. За что я Вере очень благодарен. Из-за нее я на следующее утро после премьеры проснулся известным. Она всегда была под лупой - за ней наблюдали, она приковывала внимание к себе. И когда «что-то» появилось рядом, на меня тоже навели резкость. Она из своих рук подала меня городу. Моя актерская судьба сложилась в Самаре благодаря ей.На спектакле «Гарольд и Мод» сформировалась пара - актерский дуэт, несмотря на большую разницу в возрасте. Режиссеры - Петр Монастырский, Вячеслав Гвоздков - специально искали пьесы на эту пару. Мы с Верой проиграли много названий: «Мадлен и Моисей», «Яблочная леди», «Внезапно прошлым летом».Когда Верочка становилась старше и какие-то спектакли уходили из репертуара, по ее словам, наш дуэт продлевал ей сценическую жизнь. Мы настолько выучили друг друга и поддерживали, что это позволило ей играть еще и еще.Она кокетка. Человек без возраста. Это не заканчивалось только ее шпильками, о которых знают все. Это выражалось также в игровом флирте. Мы как-то зашли с ней в магазин. Я смотрю товары, она как будто тоже. Пора выходить. «Нет, давай еще раз пройдемся». «А что такое?» - спрашиваю. «Послушай». Прошли еще раз, и за спиной слышу: «Ершова со своим новым хахалем».Когда мой сын Андрей был маленьким, они созванивались, дружили. Она мне говорила: «Ты мне уже не интересен. Староват. Андрей гораздо моложе». В этом вся Вера. Невероятное чувство юмора. По отношению к себе и к любым обстоятельствам. Это для меня стало очень хорошей школой. Не надо кричать: «Я великий и замечательный». Пусть это скажут другие. К сожалению, не все усвоили урок Веры Ершовой…Неважно, сколько ей было лет, она была хулиганкой. Потому что театр - это игра. Вера не делала это нарочно, она просто так существовала. К сожалению, плеяда больших актрис уходит. Такой же была Вия Артмане. Такая же Алиса Фрейндлих. Это тот актерский уровень, когда артист сдал все свои экзамены, - он свободен и может себе позволить быть самим собой.Загадочная дама в широкополой шляпке. Со всех гастролей мы возили за Верой шляпы. Она могла в магазине разговаривать с манекеном и просить показать ей какую-то другую шляпку. «Вера, это манекен. Он тебе ничего не принесет». Не думаю, что она не поняла, что это не продавец - это Верина игра. В этом была ее легкость, ее сила.Пока был жив Николай Николаевич - ее супруг, он был для нее защитой и опорой. Когда его не стало, для нее это была большая драма. «Я ничего не умею. Даже приготовить ничего не могу - все же Колюня делал». У нее всегда его матросская шапочка была на вешалке в прихожей. С уходом Колюни она растерялась, и ее поддерживала только работа. У нее были друзья и приятели, но из разряда поклонников. Родных не было. Она подарила себя театру.Вера - моя судьба. Последние 15 лет ее жизни она работала только со мной. Это невероятное везение, что в моей жизни встретился такой человек.7 апреля, в честь векового юбилея Веры Александровны Ершовой, к мемориальной доске возле здания Самарского академического театра драмы им. М. Горького прошло торжественное возложение цветов. Отдать дань памяти и уважения великой артистке пришли официальные лица, коллеги по театральному цеху и, конечно, поклонники ее таланта. А 8 апреля в честь Веры Александровны в самарском театре драмы покажут спектакль «Месье Амилькар, или Человек, который платит». Спектакль в этот вечер будет иметь одну особенность - сцена в финале первого акта, в которой была занята Вера Ершова, будет идти в записи.Начало спектакля - в 18.00. 16+