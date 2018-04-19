19 апреля 2018 года,
20:36
$ 61.55    76.09   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Культура/

В Самаре показали спектакль по произведениям Исаака Бабеля

В театре «Камерная сцена» премьера - «Первая любовь» по произведениям Исаака Бабеля. Мало кто из самарских режиссеров любит русскую прозу так, как Софья Рубина. Бунин, Куприн, Достоевский, Набоков, Толстой, Гоголь - директор театра «Камерная сцена» охотно делает инсценировки произведений классиков.

Она проводит в Самаре единственный в своем роде фестиваль «Русская классика. Страницы прозы». Филолог по первому образованию, Софья Рубина литературу
знает глубоко и искренне обожает. При этом отдает предпочтение произведениям, в которых сквозь ткань прозы просвечивает поэзия.

Не стала исключением и премьера. Основой постановки стали рассказы Исаака Бабеля: «История моей голубятни», «Детство. У бабушки», «В подвале», «Ди Грассо» и собственно «Первая любовь». Одноименная повесть Тургенева, возникающая в памяти, когда слышишь это название, введена в спектакль не только потому, что упоминается в одном из текстов. Романтизм классика дает ключ к пониманию возвышенной натуры главного персонажа.

Сценическое действо начинается со вставного отрывка из «Первой любви» Тургенева - перед зрителями предстает не настоящий мир героя, а фантазия, рожденная его живым воображением. Груда мебели, возвышающаяся до потолка, обращается для него в стену, с которой, подстрекаемый своим беспощадным предметом обожания, он прыгает, чтобы доказать свою любовь. В этот момент это уже не тихий еврейский мальчик Саша, а Вольдемар - бесстрашный и безрассудный персонаж романтической повести.

Но грезы прерывает мать, извлекая пылкого влюбленного из убежища под столом. Два мира - воображаемый и реальный - постоянно пересекаются в спектакле. Режиссер все время «провоцирует» героя - например, поселяет мальчика у подножия «горы», которая возникает благодаря страстному увлечению его деда мебелью. Или приводит его на спектакль по пьесе Шиллера, чье имя стало синонимом романтизма.

Евгений Клюев успешно справляется с созданием образа восторженного мальчика. Зрителей трогают распахнутые от удивления глаза, глядящие из-под шапки непослушных кудрей, робкие и даже скованные жесты, порывистость в движениях. Каждая мелочь его жизни дышит поэзией. Софья Рубина стремится передать аромат и объем жизненных деталей глазами впечатлительного юноши, которые так выразительно изображает автор рассказов.

В контрасте с Сашей и его романтическими грезами выступает комический дуэт Владислава Метелицы и Алексея Якиманского. Два шумных, полубезумных и очень колоритных деда главного героя являют на сцене квинтэссенцию бабелевского юмора. С видимым наслаждением и мастерством перекатывают они во рту полный иронии, парадоксальности и образности текст Бабеля. Его цитаты - настоящая россыпь самоцветов, которой с нами щедро делится режиссер-постановщик: «без пищи голова не ту работу оказывает», «лгун лжет другим, а мечтатель - самому себе». Может быть, для кого-то этот спектакль станет инициацией для входа в мир прозы Бабеля, одного из самых талантливых и недооцененных авторов ХХ века.

Постановщик меняет фабульную последовательность рассказов, перенося один из первых - «История моей голубятни» - в конец. Можно ли придумать лучшую метафору для нашей жизни, чем главный герой-романтик, получающий по лицу мешком с голубями, о которых мечтал? Эмоциональный накал сцены достигает максимума благодаря выразительной игре Виталия Тимошкина - ему хорошо удается образ человека, искалеченного внешне и обезображенного злобой внутренне. Знание истории подсказывает нам, что бодрых девушек, поющих на всех углах «Марсельезу», в ближайшем будущем ждет та же участь, что и главного героя - получить со всего маху своими же убеждениями и мечтами.

Несмотря на попытку постановщика подарить зрителям надежду в конце, финал кажется искусственно приделанным к спектаклю. Необоснованный оптимизм мамы главного героя в исполнении Ольги Базановой отдает тревогой, близкой к истерии. И ее желание успокоить сына среди разрухи и погромов тем фальшивее, чем сильнее она старается быть убедительной.

Комментарий
Софья Рубина, режиссер-постановщик:
- Творчество Бабеля оказало влияние на Ильфа и Петрова, Олешу, Багрицкого, Паустовского, Катаева. Но их публика знает, а его - нет. В 2019 году культурная общественность будет отмечать 125-летие со дня рождения Исаака Бабеля. Спектакль «Первая любовь» - половина дилогии, которую мы планируем к этой дате. В начале следующего сезона выпустим вторую часть - «Король» по рассказам цикла, посвященного Бене Крику (Михаилу Винницкому, он же Мишка Япончик).
Дата: 19 апреля 2018 , 15:42
140
Автор текста: Маргарита Петрова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Культура
В Самаре показали спектакль по произведениям Исаака Бабеля
19 апреля 2018
140
В Самаре показали спектакль по произведениям Исаака Бабеля
В Детской картинной галерее открылась выставка самарских пейзажей
16 апреля 2018
499
В Детской картинной галерее открылась выставка самарских пейзажей
Музей Рязанова в Самаре готовится к открытию
10 апреля 2018
380
Музей Рязанова в Самаре готовится к открытию
Стартовал совместный проект «Самарской газеты» и «Самараинтур» - городское приключение по Самаре
9 апреля 2018
553
Стартовал совместный проект «Самарской газеты» и «Самараинтур» - городское приключение по Самаре
В Самаре открывается выставка автора иллюстраций для учебников
5 апреля 2018
533
В Самаре открывается выставка автора иллюстраций для учебников
Конфликт поколений в старом доме. В самарском театре драмы представили спектакль по пьесе Алексея Казанцева
5 апреля 2018
629
Конфликт поколений в старом доме. В самарском театре драмы представили спектакль по пьесе Алексея Казанцева
Основатель театра «Доктор Чехов» Алла Коровкина о премьерах и гастролях в США
3 апреля 2018
488
Основатель театра «Доктор Чехов» Алла Коровкина о премьерах и гастролях в США
На творческом вечере Василия Чернова на сцену выйдут артисты двух театров и студенты
29 марта 2018
640
1
На творческом вечере Василия Чернова на сцену выйдут артисты двух театров и студенты
Лучшим спектаклем 2017 года стала постановка театра «Грань»
29 марта 2018
591
Лучшим спектаклем 2017 года стала постановка театра «Грань»
Лента новостей
19 апреля 2018 , 17:00
138
Стала известна цена билетов на тестовые матчи на «Самара Арене»
Первая игра пройдет на стадионе 28 апреля, самарские «Крылья Советов» сыграют с...
19 апреля 2018 , 15:14
220
В начале мая состоятся торги на разработку проектной документации по капремонту школы № 46
Подрядчик должен будет включить в план демонтаж внутренних инженерных сетей, обеспечение...
19 апреля 2018 , 15:05
133
Оплатите услуги ЖКХ и получите шанс выиграть 100 тысяч рублей
Сбербанк предлагает жителям Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской,...
19 апреля 2018 , 14:56
281
На территории Орлова оврага в Самаре могут построить школу на 1300 мест
В этом году на развитие массива выделят 29,5 млн рублей.
19 апреля 2018 , 14:26
154
Ремонт здания областного Арбитража на Самарской планируют завершить к концу 2019 года
Сегодня суд располагается в здании, которое арендует на улице Авроры.
19 апреля 2018 , 14:18
638
На М-5 у ГЭС КамАЗ протаранил четыре легковушки
ДТП произошло утром в четверг, 19 апреля, на 971 километре автодороги в Жигулевске.
19 апреля 2018 , 14:16
164
Муниципальные власти и жители помогут оценить работу УК
В четверг, 19 апреля, в Общественной палате Самарской области состоялось заседание рабочей...
19 апреля 2018 , 15:42
140
В Самаре показали спектакль по произведениям Исаака Бабеля
В театре «Камерная сцена» премьера - «Первая любовь» по произведениям...
19 апреля 2018 , 12:27
162
В Самаре открылся первый пункт проката средств реабилитации для инвалидов
В центре Самары в доме №87/89 на улице Фрунзе начал работу первый в нашей области пункт...
19 апреля 2018 , 12:16
161
Самое самарское. Наш Ленин
Сегодня мы, с радостью или нет, должны признать - идеи Ленина и его образ живы поныне. Но будет...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
У шоколадной фабрики сносят здание автомойки и кафе
17 апреля 2018
2991
У шоколадной фабрики сносят здание автомойки и кафе
В Самаре продолжается работа по ликвидации самовольных построек. 
В Самаре появились места памяти жертв трагедии в Кемерово
27 марта 2018
2303
В Самаре появились места памяти жертв трагедии в Кемерово
Жители оставляют на улицах игрушки и цветы в память о детях, погибших при пожаре в ТЦ...
28 марта 2018
2255
В Самаре перекрыто движение по Ново-Садовой из-за бесхозной сумки
Подозрительный предмет обнаружен в районе бывшего ДК «Современник».  
Где чаще всего бьются самарские водители
3 апреля 2018
1801
Где чаще всего бьются самарские водители
С начала 2017 года в Самаре произошло более 500 ДТП, в которых погибли или пострадали люди....
«Самара Арена». Как выглядит стадион за 60 дней до ЧМ-2018
16 апреля 2018
1499
«Самара Арена». Как выглядит стадион за 60 дней до ЧМ-2018
На поле стадиона уложили газон. Как это было
В апреле изменится расписание движения электричек из Самары до Жигулевского Моря
26 марта 2018
1046
В апреле изменится расписание движения электричек из Самары до Жигулевского Моря
С 1 апреля поезд № 6302/6301 по рабочим дням будет ходить от станции Пятилетка (отпр. 4.50) до...
В Самаре в 2018 году картами отремонтируют 38 участков дорог. Список улиц
2 апреля 2018
839
1
В Самаре в 2018 году картами отремонтируют 38 участков дорог. Список улиц
Работы выполнят компании «НПФ «XXI век» и «Автодоринжиниринг».
Голкипер Петер Шмейхель - о морозе, новом стадионе и ЧМ-2018
19 апреля 2018
1129
Голкипер Петер Шмейхель - о морозе, новом стадионе и ЧМ-2018
О том, зачем он прибыл в  Самару и какие прогнозы дает на  предстоящие матчи, - в...
Меньше всего безработных насчитали в Самарском районе
2 апреля 2018
598
Меньше всего безработных насчитали в Самарском районе
Как зарегистрироваться на бирже труда и получать пособие.
Самарская область заняла первое место по явке на выборы среди 13 регионов
21 марта 2018
442
Самарская область заняла первое место по явке на выборы среди 13 регионов
Политический консультант Андрей Колядин считает, что это один из лучших показателей по динамике...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.