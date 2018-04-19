В Самаре показали спектакль по произведениям Исаака Бабеля
В театре «Камерная сцена» премьера - «Первая любовь» по произведениям Исаака Бабеля. Мало кто из самарских режиссеров любит русскую прозу так, как Софья Рубина. Бунин, Куприн, Достоевский, Набоков, Толстой, Гоголь - директор театра «Камерная сцена» охотно делает инсценировки произведений классиков.
Она проводит в Самаре единственный в своем роде фестиваль «Русская классика. Страницы прозы». Филолог по первому образованию, Софья Рубина литературу
знает глубоко и искренне обожает. При этом отдает предпочтение произведениям, в которых сквозь ткань прозы просвечивает поэзия.
Не стала исключением и премьера. Основой постановки стали рассказы Исаака Бабеля: «История моей голубятни», «Детство. У бабушки», «В подвале», «Ди Грассо» и собственно «Первая любовь». Одноименная повесть Тургенева, возникающая в памяти, когда слышишь это название, введена в спектакль не только потому, что упоминается в одном из текстов. Романтизм классика дает ключ к пониманию возвышенной натуры главного персонажа.
Сценическое действо начинается со вставного отрывка из «Первой любви» Тургенева - перед зрителями предстает не настоящий мир героя, а фантазия, рожденная его живым воображением. Груда мебели, возвышающаяся до потолка, обращается для него в стену, с которой, подстрекаемый своим беспощадным предметом обожания, он прыгает, чтобы доказать свою любовь. В этот момент это уже не тихий еврейский мальчик Саша, а Вольдемар - бесстрашный и безрассудный персонаж романтической повести.
Но грезы прерывает мать, извлекая пылкого влюбленного из убежища под столом. Два мира - воображаемый и реальный - постоянно пересекаются в спектакле. Режиссер все время «провоцирует» героя - например, поселяет мальчика у подножия «горы», которая возникает благодаря страстному увлечению его деда мебелью. Или приводит его на спектакль по пьесе Шиллера, чье имя стало синонимом романтизма.
Евгений Клюев успешно справляется с созданием образа восторженного мальчика. Зрителей трогают распахнутые от удивления глаза, глядящие из-под шапки непослушных кудрей, робкие и даже скованные жесты, порывистость в движениях. Каждая мелочь его жизни дышит поэзией. Софья Рубина стремится передать аромат и объем жизненных деталей глазами впечатлительного юноши, которые так выразительно изображает автор рассказов.
В контрасте с Сашей и его романтическими грезами выступает комический дуэт Владислава Метелицы и Алексея Якиманского. Два шумных, полубезумных и очень колоритных деда главного героя являют на сцене квинтэссенцию бабелевского юмора. С видимым наслаждением и мастерством перекатывают они во рту полный иронии, парадоксальности и образности текст Бабеля. Его цитаты - настоящая россыпь самоцветов, которой с нами щедро делится режиссер-постановщик: «без пищи голова не ту работу оказывает», «лгун лжет другим, а мечтатель - самому себе». Может быть, для кого-то этот спектакль станет инициацией для входа в мир прозы Бабеля, одного из самых талантливых и недооцененных авторов ХХ века.
Постановщик меняет фабульную последовательность рассказов, перенося один из первых - «История моей голубятни» - в конец. Можно ли придумать лучшую метафору для нашей жизни, чем главный герой-романтик, получающий по лицу мешком с голубями, о которых мечтал? Эмоциональный накал сцены достигает максимума благодаря выразительной игре Виталия Тимошкина - ему хорошо удается образ человека, искалеченного внешне и обезображенного злобой внутренне. Знание истории подсказывает нам, что бодрых девушек, поющих на всех углах «Марсельезу», в ближайшем будущем ждет та же участь, что и главного героя - получить со всего маху своими же убеждениями и мечтами.
Несмотря на попытку постановщика подарить зрителям надежду в конце, финал кажется искусственно приделанным к спектаклю. Необоснованный оптимизм мамы главного героя в исполнении Ольги Базановой отдает тревогой, близкой к истерии. И ее желание успокоить сына среди разрухи и погромов тем фальшивее, чем сильнее она старается быть убедительной.
Комментарий
Софья Рубина, режиссер-постановщик:
- Творчество Бабеля оказало влияние на Ильфа и Петрова, Олешу, Багрицкого, Паустовского, Катаева. Но их публика знает, а его - нет. В 2019 году культурная общественность будет отмечать 125-летие со дня рождения Исаака Бабеля. Спектакль «Первая любовь» - половина дилогии, которую мы планируем к этой дате. В начале следующего сезона выпустим вторую часть - «Король» по рассказам цикла, посвященного Бене Крику (Михаилу Винницкому, он же Мишка Япончик).
Она проводит в Самаре единственный в своем роде фестиваль «Русская классика. Страницы прозы». Филолог по первому образованию, Софья Рубина литературу
знает глубоко и искренне обожает. При этом отдает предпочтение произведениям, в которых сквозь ткань прозы просвечивает поэзия.
Не стала исключением и премьера. Основой постановки стали рассказы Исаака Бабеля: «История моей голубятни», «Детство. У бабушки», «В подвале», «Ди Грассо» и собственно «Первая любовь». Одноименная повесть Тургенева, возникающая в памяти, когда слышишь это название, введена в спектакль не только потому, что упоминается в одном из текстов. Романтизм классика дает ключ к пониманию возвышенной натуры главного персонажа.
Сценическое действо начинается со вставного отрывка из «Первой любви» Тургенева - перед зрителями предстает не настоящий мир героя, а фантазия, рожденная его живым воображением. Груда мебели, возвышающаяся до потолка, обращается для него в стену, с которой, подстрекаемый своим беспощадным предметом обожания, он прыгает, чтобы доказать свою любовь. В этот момент это уже не тихий еврейский мальчик Саша, а Вольдемар - бесстрашный и безрассудный персонаж романтической повести.
Но грезы прерывает мать, извлекая пылкого влюбленного из убежища под столом. Два мира - воображаемый и реальный - постоянно пересекаются в спектакле. Режиссер все время «провоцирует» героя - например, поселяет мальчика у подножия «горы», которая возникает благодаря страстному увлечению его деда мебелью. Или приводит его на спектакль по пьесе Шиллера, чье имя стало синонимом романтизма.
Евгений Клюев успешно справляется с созданием образа восторженного мальчика. Зрителей трогают распахнутые от удивления глаза, глядящие из-под шапки непослушных кудрей, робкие и даже скованные жесты, порывистость в движениях. Каждая мелочь его жизни дышит поэзией. Софья Рубина стремится передать аромат и объем жизненных деталей глазами впечатлительного юноши, которые так выразительно изображает автор рассказов.
В контрасте с Сашей и его романтическими грезами выступает комический дуэт Владислава Метелицы и Алексея Якиманского. Два шумных, полубезумных и очень колоритных деда главного героя являют на сцене квинтэссенцию бабелевского юмора. С видимым наслаждением и мастерством перекатывают они во рту полный иронии, парадоксальности и образности текст Бабеля. Его цитаты - настоящая россыпь самоцветов, которой с нами щедро делится режиссер-постановщик: «без пищи голова не ту работу оказывает», «лгун лжет другим, а мечтатель - самому себе». Может быть, для кого-то этот спектакль станет инициацией для входа в мир прозы Бабеля, одного из самых талантливых и недооцененных авторов ХХ века.
Постановщик меняет фабульную последовательность рассказов, перенося один из первых - «История моей голубятни» - в конец. Можно ли придумать лучшую метафору для нашей жизни, чем главный герой-романтик, получающий по лицу мешком с голубями, о которых мечтал? Эмоциональный накал сцены достигает максимума благодаря выразительной игре Виталия Тимошкина - ему хорошо удается образ человека, искалеченного внешне и обезображенного злобой внутренне. Знание истории подсказывает нам, что бодрых девушек, поющих на всех углах «Марсельезу», в ближайшем будущем ждет та же участь, что и главного героя - получить со всего маху своими же убеждениями и мечтами.
Несмотря на попытку постановщика подарить зрителям надежду в конце, финал кажется искусственно приделанным к спектаклю. Необоснованный оптимизм мамы главного героя в исполнении Ольги Базановой отдает тревогой, близкой к истерии. И ее желание успокоить сына среди разрухи и погромов тем фальшивее, чем сильнее она старается быть убедительной.
Комментарий
Софья Рубина, режиссер-постановщик:
- Творчество Бабеля оказало влияние на Ильфа и Петрова, Олешу, Багрицкого, Паустовского, Катаева. Но их публика знает, а его - нет. В 2019 году культурная общественность будет отмечать 125-летие со дня рождения Исаака Бабеля. Спектакль «Первая любовь» - половина дилогии, которую мы планируем к этой дате. В начале следующего сезона выпустим вторую часть - «Король» по рассказам цикла, посвященного Бене Крику (Михаилу Винницкому, он же Мишка Япончик).
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