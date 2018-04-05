В Самаре открывается выставка автора иллюстраций для учебников

Выставка посвящена 40-летию его творческой деятельности. Основную часть экспозиции занимают книжные иллюстрации. Сергей Цедилов - член международной ассоциации изобразительных искусств (IAA AIAP UNESCO). Самарский график пять лет проработал главным художником московского издательства «Академкнига/учебник». Сергей Цедилов оформил сам более 130 книг и учебников.Сейчас художник активно сотрудничает с российскими и зарубежными издательствами. В настоящее время заведует детской картинной галереей «Радуга». На выставке будет представлена ретроспектива не только графических работ, но и его живописных произведений.Выставка продлится до середины апреля. 0+