Стартовал совместный проект «Самарской газеты» и «Самараинтур» - городское приключение по Самаре

Во вторник, 3 апреля, стартовым местом для 16 команд участников стала новая кофейня «Горький» (ул. Высоцкого, 10). Сейчас они активно посещают локации иразгадывают несложные загадки, связанные с их историей и архитектурой.Положительные эмоции, новые впечатления и знания в нескучной форме сопровождаются возможностью выиграть главный приз – речной круиз по Волге.Городское приключение #Самараbest - это культурно-просветительский проект, направленный на повышение интереса горожан к истории нашего города и его архитектурно-историческим объектам.