09 апреля 2018 года,
21:23
$ 57.83    70.71   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Культура/

Стартовал совместный проект «Самарской газеты» и «Самараинтур» - городское приключение по Самаре

Объединив формат квеста и экскурсии, самарцам предложили открыть для себя новую и интересную Самару. Командное приключение, разбитое на несколько этапов, охватывает культурно-значимые и малоизвестные локации нашего города.

Во вторник, 3 апреля, стартовым местом для 16 команд участников стала новая кофейня «Горький» (ул. Высоцкого, 10). Сейчас они активно посещают локации и
разгадывают несложные загадки, связанные с их историей и архитектурой.

Положительные эмоции, новые впечатления и знания в нескучной форме сопровождаются возможностью выиграть главный приз – речной круиз по Волге.

Городское приключение #Самараbest - это культурно-просветительский проект, направленный на повышение интереса горожан к истории нашего города и его архитектурно-историческим объектам.
Фотогалерея
Фото 130400Фото 130401Фото 130402Фото 130403Фото 130404
Дата: 9 апреля 2018 , 16:33
141
Автор текста: Анастасия Михайлова
Автор фото: Наталья Вронская
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Культура
Стартовал совместный проект «Самарской газеты» и «Самараинтур» - городское приключение по Самаре
9 апреля 2018
141
Стартовал совместный проект «Самарской газеты» и «Самараинтур» - городское приключение по Самаре
В Самаре открывается выставка автора иллюстраций для учебников
5 апреля 2018
462
В Самаре открывается выставка автора иллюстраций для учебников
Конфликт поколений в старом доме. В самарском театре драмы представили спектакль по пьесе Алексея Казанцева
5 апреля 2018
547
Конфликт поколений в старом доме. В самарском театре драмы представили спектакль по пьесе Алексея Казанцева
Основатель театра «Доктор Чехов» Алла Коровкина о премьерах и гастролях в США
3 апреля 2018
439
Основатель театра «Доктор Чехов» Алла Коровкина о премьерах и гастролях в США
На творческом вечере Василия Чернова на сцену выйдут артисты двух театров и студенты
29 марта 2018
611
1
На творческом вечере Василия Чернова на сцену выйдут артисты двух театров и студенты
Лучшим спектаклем 2017 года стала постановка театра «Грань»
29 марта 2018
553
Лучшим спектаклем 2017 года стала постановка театра «Грань»
no photo
27 марта 2018
493
Самарцы смогут бесплатно посмотреть фильмы с Джеком Николсоном и Антонио Бандерасом
Музей Рязанова и камерный концертный зал. Какие проекты в сфере культуры появятся в этом году в Самаре
25 марта 2018
730
Музей Рязанова и камерный концертный зал. Какие проекты в сфере культуры появятся в этом году в Самаре
Стали известны подробности создания музея Рязанова в Самаре: эксклюзивные снимки
23 марта 2018
764
Стали известны подробности создания музея Рязанова в Самаре: эксклюзивные снимки
Лента новостей
9 апреля 2018 , 20:25
114
 
Пожарные локализовали возгорание в здании бывшего боулинга у «Звезды»
Сотрудники МЧС продолжают работать на месте происшествия.
9 апреля 2018 , 18:31
799
 
В Самаре у "Звезды" горит здание бывшего боулинга. Видео
Сотрудники МЧС тушат крупный пожар в здании на Ново-Садовой
9 апреля 2018 , 18:07
141
Во время месячника по благоустройству по гарантии отремонтируют поврежденные дороги и тротуары
Такое поручение дала глава Самары Елена Лапушкина.
9 апреля 2018 , 17:19
221
 
МЧС эвакуировало торгово-офисный центр «Вертикаль»
В понедельник, 9 апреля, пожарно-спасательные подразделения 3 отряда Федеральной противопожарной...
9 апреля 2018 , 16:46
138
В Самаре пройдет вечер современной хореографии
Ежегодно театр танца «Скрим» представляет самарцам свои премьеры и спектакли.
9 апреля 2018 , 16:40
370
В Самаре временно ограничат движение большегрузов
Ограничение будет действовать до конца апреля.
9 апреля 2018 , 16:33
141
Стартовал совместный проект «Самарской газеты» и «Самараинтур» - городское приключение по Самаре
Объединив формат квеста и экскурсии, самарцам предложили открыть для себя  новую и...
9 апреля 2018 , 16:00
169
Сбербанк и «Деловая Россия» заключили соглашение о сотрудничестве
В Самаре состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Самарским Региональным...
9 апреля 2018 , 15:03
220
Владимир Панков стал руководителем «Самарской газеты»
В понедельник, 9 апреля, на совещании в мэрии его представила глава города Елена Лапушкина.
9 апреля 2018 , 14:28
211
В Самаре нашли часть паровой машины позапрошлого века
Это старинный коленвал с маховиком.
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Самаре в этом году отремонтируют около 40 участков дорог. Список
20 марта 2018
3283
1
В Самаре в этом году отремонтируют около 40 участков дорог. Список
Ремонт пройдет в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные...
15 марта 2018
1964
В Самарской области достроят кардиологический центр
Об этом сообщил врио губернатора Дмитрий Азаров во время прямого эфира на телеканале...
В Самаре появились места памяти жертв трагедии в Кемерово
27 марта 2018
1824
В Самаре появились места памяти жертв трагедии в Кемерово
Жители оставляют на улицах игрушки и цветы в память о детях, погибших при пожаре в ТЦ...
28 марта 2018
1823
В Самаре перекрыто движение по Ново-Садовой из-за бесхозной сумки
Подозрительный предмет обнаружен в районе бывшего ДК «Современник».  
В Самарской области столкнулись четыре машины, погиб мужчина
19 марта 2018
1638
В Самарской области столкнулись четыре машины, погиб мужчина
Авария произошла в понедельник, 19 марта, в 10:20 в Красноярском районе.
В апреле изменится расписание движения электричек из Самары до Жигулевского Моря
26 марта 2018
760
В апреле изменится расписание движения электричек из Самары до Жигулевского Моря
С 1 апреля поезд № 6302/6301 по рабочим дням будет ходить от станции Пятилетка (отпр. 4.50) до...
В Самаре в 2018 году картами отремонтируют 38 участков дорог. Список улиц
2 апреля 2018
607
1
В Самаре в 2018 году картами отремонтируют 38 участков дорог. Список улиц
Работы выполнят компании «НПФ «XXI век» и «Автодоринжиниринг».
Исторические версии. Записки бывшего холопа. Часть 2
11 марта 2018
752
Исторические версии. Записки бывшего холопа. Часть 2
Дворовой человек штабс-капитана Глушкова Федор Бобков оставил потомкам дневник, в котором описал...
Самарскому яхт-клубу 110 лет. Часть 3
11 марта 2018
589
Самарскому яхт-клубу 110 лет. Часть 3
В феврале вышла в свет книга «Волга. Самара. Жизнь под парусами» об истории...
11 марта 2018
813
В Самарской области рабочий погиб при ликвидации порыва на нефтепроводе
Инцидент произошел в Красноярском районе в субботу, 10 марта.    
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.