Самарцев познакомят с миром скифов и амазонок

Самарцам представится редчайшая возможность познакомиться с миром легендарных скифов, сарматов, а также миром их жён-воительниц – амазонок. На выставке будут представлены предметы быта и культа, детали воинской амуниции и конской упряжи, выполненные в технике «звериного стиля».По словам организаторов, особую ценность представляет реконструкция одеяния знатной сарматской женщины, созданная на основе археологических находок и письменных исторических источников.Стоимость билета: взрослый-200 рублей, льготный (пенсионеры, студенты, школьники)-150 рублей, дети до шести лет, инвалиды и участники войн-бесплатно. 0+.