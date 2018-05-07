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Главная/Культура/

Самарцев познакомят с миром скифов и амазонок

Во вторник,15 мая, в музее имени Алабина (Ленинская, 142) в 13:00 откроется выставка из фондов Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея «Спасенные сокровища сарматских курганов».

Самарцам представится редчайшая возможность познакомиться с миром легендарных скифов, сарматов, а также миром их жён-воительниц – амазонок. На выставке будут представлены предметы быта и культа, детали воинской амуниции и конской упряжи, выполненные в технике «звериного стиля».

По словам организаторов, особую ценность представляет реконструкция одеяния знатной сарматской женщины, созданная на основе археологических находок и письменных исторических источников.

Стоимость билета: взрослый-200 рублей, льготный (пенсионеры, студенты, школьники)-150 рублей, дети до шести лет, инвалиды и участники войн-бесплатно. 0+. 
Дата: 7 мая 2018 , 18:14
172
Автор текста: предоставлено организаторами
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