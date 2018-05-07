Самарцев познакомят с миром скифов и амазонок
Во вторник,15 мая, в музее имени Алабина (Ленинская, 142) в 13:00 откроется выставка из фондов Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея «Спасенные сокровища сарматских курганов».
Самарцам представится редчайшая возможность познакомиться с миром легендарных скифов, сарматов, а также миром их жён-воительниц – амазонок. На выставке будут представлены предметы быта и культа, детали воинской амуниции и конской упряжи, выполненные в технике «звериного стиля».
По словам организаторов, особую ценность представляет реконструкция одеяния знатной сарматской женщины, созданная на основе археологических находок и письменных исторических источников.
Стоимость билета: взрослый-200 рублей, льготный (пенсионеры, студенты, школьники)-150 рублей, дети до шести лет, инвалиды и участники войн-бесплатно. 0+.
Самарцам представится редчайшая возможность познакомиться с миром легендарных скифов, сарматов, а также миром их жён-воительниц – амазонок. На выставке будут представлены предметы быта и культа, детали воинской амуниции и конской упряжи, выполненные в технике «звериного стиля».
По словам организаторов, особую ценность представляет реконструкция одеяния знатной сарматской женщины, созданная на основе археологических находок и письменных исторических источников.
Стоимость билета: взрослый-200 рублей, льготный (пенсионеры, студенты, школьники)-150 рублей, дети до шести лет, инвалиды и участники войн-бесплатно. 0+.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Культура
7 мая 2018
172
25 апреля 2018
491
19 апреля 2018
438
1
16 апреля 2018
652
10 апреля 2018
476
5 апреля 2018
619
7 мая 2018 , 18:14
172
Во вторник,15 мая , в музее имени Алабина ( Ленинская, 142) в 13 :00 откроется...
7 мая 2018 , 17:43
234
Управляющий ТЦ МЕГА Самара Евгений Карлашов: «Обсуждаем с министерством транспорта и руководством «Кошелева» возможность расширения подъездной дороги»
Чем отличаются самарцы от жителей других регионов, появится ли в МЕГЕ кинотеатр и как следят в...
7 мая 2018 , 17:36
414
Игра пройдет в среду, 16 мая.
7 мая 2018 , 16:59
194
Работы проходят в преддверии Чемпионата мира по футболу.
7 мая 2018 , 15:51
190
Их количество увеличат до 60.
7 мая 2018 , 15:38
237
Все желающие могут прийти 11 мая в 14:00 в гостиную музея (ул. Красноармейская, 15).
7 мая 2018 , 15:00
195
19 мая Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького присоединится к Международной...
7 мая 2018 , 14:55
215
Его планируют открыть в середине июня.
7 мая 2018 , 14:16
191
5 и 6 июня в театре «Самарская площадь» состоится премьера спектакля...
7 мая 2018 , 13:34
178
Она состоится в рамках городского фестиваля «Новое поколение экскурсоводов».
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
19 апреля 2018
4216
Как будет организовано движение транспорта в районе площади Куйбышева, где расположится фан-зона...
2 мая 2018
3731
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
17 апреля 2018
3577
В Самаре продолжается работа по ликвидации самовольных построек.
16 апреля 2018
3222
На поле стадиона уложили газон. Как это было
6 мая 2018
2686
2
В воскресенье, 6 мая, в 17:00 состоится второй тестовый матч. «Крылья...
2 мая 2018
3731
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
30 апреля 2018
1691
Длина самарской набережной около пяти километров.
1 мая 2018
1783
1
Вторая очередь набережной между бассейном «ЦСКА ВВС» и заводом...
30 апреля 2018
1272
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
1 мая 2018
1196
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...