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Главная/Культура/

Основатель театра «Доктор Чехов» Алла Коровкина о премьерах и гастролях в США

Скоро исполнится пять лет с тех пор, как популярная актриса Самарского академического театра драмы имени Горького Алла Коровкина создала свой театр. Ничего подобного она, правда, не замышляла - просто, обеспокоенная будущим студентов, решила начать делать с ними спектакли на свой вкус. Так возникла актерская мастерская «Доктор Чехов».

Опыты Аллы Коровкиной пришлись по нраву части самарской аудитории, и с тех пор, куда бы ни переезжал ее театр, зрители находят туда дорогу. Перемещаться приходится не от хорошей жизни - найти не просто пристанище, а сценическую площадку очень сложно. Но основатель театра не сдается.

К режиссерской практике она присовокупила писательскую - вот уже несколько спектаклей в репертуаре мастерской «Доктор Чехов» поставлено по пьесам Коровкиной. Кроме того, ее тексты можно услышать со сцены и в других городах. Помимо вчерашних учеников в ее постановках участвуют актеры почти всех местных театров.

«Выби-Рай»
- Весь этот год мы занимаемся восстановлением репертуара, потому что у нас произошли изменения в труппе, а терять спектакли жалко. Из Самары в Санкт- Петербург уехала Нина Лоленко (актриса Самарского академического театра драмы имени Горького. - Прим. авт.), которая была занята в двух постановках. Вместо нее на роль в «Выби-Рай» ввели Надежду Якимову, и сейчас спектакль смотрится совершенно по-другому. Они и внешне разные: Нина высокая, Надя - маленькая и хрупкая. Если Нина в этой роли (персонаж, которого можно назвать ангелом) была больше женщиной, то Надя - ребенок. Мы же не знаем, какие они - ангелы... Нина была персонажем умудренным и что-то уже пережившим. У Нади получается наивный, борющийся, я бы даже сказала мятежный ангел.

Русская классика вместо Тенесси Уильямса
- Мы опять ведем переговоры с фестивалем в американском городе Провинстаун. Думаю, что они закончатся положительно. Этот фестиваль отличается тем, что на него привозят постановки только по произведениям Теннесси Уильямса и Юджина О’Нила. Но поскольку оба эти автора считали Антона Павловича Чехова своим кумиром, я предложила организаторам в полной мере увидеть наш настоящий театр - на материале из русской классики. Два года назад наш театр уже показывал на фестивале спектакль «Танго Кристи» по мотивам пьесы О’Нила. Если получится, в сентябре следующего года мы вновь поедем в Провинстаун.

«Люблю!?»
- Когда мы только начинали, у нас был спектакль по стихам Вероники Тушновой и Риммы Казаковой - «Люблю!?». Сейчас его восстановили по заявкам зрителей. Вместе с Анастасией Ермилиной, которая была занята в первой версии постановки, будет играть Надежда Попова. Постановка зазвучала совершенно по-другому: все спектакли мы стараемся делать исходя из актерской индивидуальности. Мы показали «Люблю!?» в ресторане-баре «Библиотека». Я не ожидала такого теплого приема, хотя и предчувствовала, что наш народ сегодня истосковался по красоте, поэзии, насмотревшись сериалов, где убивают направо и налево. Хочется чего-то чистого и ясного. После спектакля люди подходили и говорили: «Это глоток воздуха».

Мне кажется, эти ощущения похожи на те, которые человек испытывает от ночного купания: чувство очищения, свободы, полета. Поэзия - это купание в чем- то чистом и светлом. Она помогает раскрыть что-то новое в себе и близких. После одного из спектаклей на обсуждении женщина спросила: «Можно я прочту стихи?». Муж, сидевший рядом, стал дергать ее за рукав: «Ты что, с ума сошла?!» Были видно: он боялся, что она опозорится. Она прочитала большое и трогательное стихотворение о любви. Надо было видеть, как менялось лицо ее мужа: от недоумения к восторгу.

«Бланманже»
- Мою новую пьесу «Бланманже» будет ставить в нашем театре Светлана Журавлева. Она приросла к актерской мастерской несколько лет назад и помогала в качестве администратора, но образование у нее режиссерское. Это будет ее первая самостоятельная работа с профессиональными актерами. Очень странное ощущение: твою пьесу ставит другой человек. Когда мы со Светой встречаемся, она аргументированно рассказывает мне, что еще нашла в моем тексте, - а я об этом и думать не думала!

В главной роли - две актрисы: Ольга Жукова из театра драмы и Елена Боляновская из «Камерной сцены». Лена репетировала нашу предыдущую премьеру - Creeps, но она много занята в своем театре, и ей не хватило времени. Думаю, мы все равно введем ее в этот спектакль. Она интересная актриса - со своеобразной харизмой, с некоей внутренней тайной.

Мужские роли в постановке исполнят актеры театра «Самарская площадь» Владимир Лоркин и Сергей Михалкин. С Владимиром я не была знакома, только слышала о нем много хорошего еще с тех времен, когда он работал в «Понедельнике». С восторгом смотрю, как ведет се бя на сцене этот артист. Сергей Михалкин уже успел поработать в Сызрани, теперь - в Самаре. Мне очень нравится с ними репетировать, несмотря на проблемы, связанные с их занятостью в театре. Премьера запланирована на апрель.

Подробно
Комедийная пьеса «Бланманже» Аллы Коровкиной - монолог юной девушки, пришедшей на собеседование на работу повара в ресторан. В процессе приготовления блюда бланманже она размышляет об окружающих людях, о своей жизни и вопросах бытия.
Дата: 3 апреля 2018 , 11:30
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Автор текста: Маргарита Петрова
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