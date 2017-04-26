Каллиграфический диктант, лекция по Чехову и фотовыставка природы Самарской области. Какой была «Библионочь-2017»

В этом году проект прошел под знаком защиты окружающей среды и внутреннего мира творческой личности.В Самарской областной научной библиотеке в минувшую пятницу открылись площадки «Экология творчества» и «Экология образа». Для малышей здесь прошел мастер-класс по 3D-иллюстрированию произведения братьев Бондаренко «Сказки черепахи Кири-Бум».А школьники и студенты смогли поучаствовать в живом квесте. Юноши и девушки собрались в буфете, который на весь вечер превратился в парижское кабаре «Черный кот». Каждый получил карнавальный костюм и листок с ролью. Участники квеста должны были представить себе, что находятся в начале ХХ века на Монмартре, который славился не только как пристанище богемы, но и как один из наиболее криминальных районов столицы Франции. Всем вместе им предстояло разгадать тайну загадочного преступления, расследование которого по силам разве что комиссару Мегрэ.В отделе иностранной литературы прошла встреча со студентками Самарского национального исследовательского университета им. Королева, приехавшими в наш город на учебу из Китая.Гостей увлеченно расспрашивали об обычаях Поднебесной, о городах и провинциях, об отличиях в системах образования.Правда, разговаривать пришлось, немного форсируя звук: рядом шла «Игра в классику». Музыканты исполняли самые известные симфонические произведения, а зрители должны были назвать их авторов. По лестнице на второй этаж поднимались многочисленные экскурсии, направлявшиеся в книгохранилище. И здесь же, в фойе второго этажа, развернута большая экспозиция, посвященная истории сел и городов Самарской луки, Жигулевскому заповеднику, легендам и былям Жигулей, а также быту их обитателей.Желающие встретиться с настоящим самарским писателем могли пройти в многофункциональный зал, где молодой автор книги «Улица Свободы» Андрей Олех рассказывал о задуманной им трилогии, посвященной истории родной для него Безымянки.- Я рад возможности встретиться со своими читателями, которую мне предоставили в СОУНБ, - говорит он. - У меня в планах дописать заключительную часть моей трилогии о заводской окраине Самары, посвященную на этот раз бандитским разборкам 90-х годов.В галерее «Новое пространство» поразительно много участников собрал каллиграфический диктант, организованный уникальным специалистом Николаем Ворониным.Литературно-музыкальная композиция, сыгранная самарскими поэтами в театральном зале библиотеки, концерт арфиста Алексея Зулина в сопровождении кахона - перуанского инструмента, которым в совершенстве владеет Татьяна Елецкая, чтение стихотворений авторов Серебряного века, традиционный фейерверк у входа - вот неполный перечень других событий, которые включила в себя библиотечная ночь.Не менее разнообразной была и вечерняя программа областной юношеской библиотеки. Здесь открылась фотовыставка «ЭкоЛайв», на которой самарские фотографы представили свои работы, посвященные природе нашего края.- Здесь вы можете увидеть не только мои снимки, сделанные сразу после лесных пожаров вблизи Тольятти, но и вид набережной у «Ладьи», снятый моим отцом Владиславом Владимировичем, - рассказывает молодой, но уже известный в Самаре автор Антон Сенько. - Папа - преподаватель СамГТУ, кандидат технических наук. Любовь к фотографии у меня появилась именно благодаря ему.Пришедших в библиотеку юных читателей больше всего, конечно, поразило косплей-дефиле. Уже несколько лет здесь существует клуб Dragonfest. Ребята прошествовали в костюмах сказочных существ. Процокали копытами рогатые фавны, прошелестели стрекозиными крылышками нежные феи, покрасовалась блестящей чешуей зеленокосая русалка, промчались, натягивая луки, быстроногие эльфы.Любителей поэзии ждал поэтический перформанс, а фанатов научной фантастики - встреча с настоящими учеными.Кандидат химических наук Владимир Платонов назвал самым знаковым вопросом, поступившим от юных читателей, следующий: «Правда ли, что химию специально шифруют, чтобы ее нельзя было изучить?».Молодой ученый постарался доказать школьникам, что это интересная и доступная наука.Сотрудник кафедры химии Самарского университета Светлана Рычкова рассказала ребятам об искусственно синтезированных новых элементах таблицы Менделеева. Физик Андрей Першин пояснил ребятам, как возникает электрический ток.Не менее интересные путешествия по книгам приготовили своим читателям и другие библиотеки. Центральная имени Н.К. Крупской позвала всех на вечер «Экология души». Здесь прошли лекция и диспут по произведениям великого русского писателя и драматурга «Чехов FOREVER».Библиотека №1 устроила концерт-викторину «Музыкальные ритмы Голубой планеты», сотрудники библиотеки №15 дали целый спектакль для детей «Эко - я, эко - мы, эко - мир». Библиотека №8 провела игру-вестерн «Авантюра. Деньги. Джаз» на площадке «Америка», а на площадке «Восток» напомнила читателям о бессмертном сборнике арабских сказок «1000 и одна ночь».Этот праздник книги надолго запомнят самарцы и, несомненно, с нетерпением будут ждать его повторения на будущий год.