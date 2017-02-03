Гляжусь в тебя, как в зеркало...Взгляд самарских фотографов на противоположный пол
Мы живем рядом, мы должны действовать сообща, но мы очень часто не понимаем друг друга. Мужчины и женщины - борьба и единство противоположностей в действии. В процессе взаимоотношений полов интересно не только «чего хотят женщины» (или «о чем говорят мужчины»), но и как мы видим друг друга. Люди, чей взгляд на окружающую действительность давно стал профессиональным, поделились своим видением вопроса.
В галерее «Новое пространство» открылась выставка «Женщины о мужчинах, мужчины о женщинах. Фотовзгляд», организованная фотообъединением Самарской областной организации Союза журналистов России.
В создании экспозиции приняло участие равное количество представителей обоих полов - 11 мужчин и 11 женщин, представлено одинаковое количество фотографий с каждой стороны - по 75. Представлены самые различные жанры: портрет, репортаж, студийная фотосъемка, комп-арт и др. Экспозиция выстроена таким образом, чтобы зритель мог погрузиться отдельно в мир мужчин-фотографов и в мир женщин-фотографов.
Мы всегда стремимся видеть вокруг себя знакомое, ищем подобное в отличающемся. Многие работы, представленные на выставке, стали тому подтверждением. Светлана Колимбет увидела женственность в некоторых своих моделях: «Романтик», «Ангел в изгнании» наполнены чувственностью и плавностью форм. Многие фотографы-мужчины переодевали объекты съемок в мужскую одежду и награждали их воинственными аксессуарами. В экспозиции можно найти женщин- строителей, солдат.
Мужчины как объекты съемки, застигнутые врасплох или позировавшие специально, не стесняются быть смешными, с удовольствием корчат рожи. Женщины, как более кокетливые создания, к тому же привыкшие позировать в повседневной жизни, относятся к процессу более серьезно. Фотография, на которой невеста прикладывает все силы, чтобы предстать на снимке верхом обольстительности, а на втором плане двое полуобнаженных парней распивают пиво из пластиковых стаканчиков, как нельзя лучше иллюстрирует отношение обоих полов к съемкам.
Работы женщин-фотографов более сюжетны и репортажны, мужские снимки чаще всего портреты. Представители сильной половины человечества любуются моделями, представляя их обнаженными или одетыми экзотично, уделяя особое внимание глазам или помещая их с помощью компьютерной обработки фотографий в сюрреальную обстановку.
Культуролог Виктор Долонько, выступивший в этот раз в непривычной для себя роли фотомодели, рассказал, что его главным образом привлекло в этой экспозиции:
- Современная культура обращает внимание на событие, а не на человека. На этой выставке портретов глаз отдыхает.
Выставка в галерее «Новое пространство» (пр. Ленина, 14а) «Женщины о мужчинах, мужчины о женщинах. Фотовзгляд» будет работать до 11 февраля (16+). Полный фоторепортаж можно посмотреть здесь.
Комментарий
Екатерина Выровцева, член правления Самарской областной организации Союза журналистов России:
- Каждая выставка фотообъединения - это что-то новое и удивительное. В следующем году ему исполнится десять лет, и я буду с нетерпением ждать, чем нас удивят в связи с этим. Спор о том, может ли женщина быть гением в творчестве, вечен. Женщины-поэты не любят, когда их называют поэтессами. Фотографам повезло: в русском языке нет слова, которое обозначало бы женщину-фотографа, поэтому тут - на равных. Один из авторов - Николай Федорин - в маленьком эссе к своим работам написал, что это диалог. После просмотра выставки мне кажется, что это дискуссия. Я увидела и высокий пафос, и тонкий стеб, и многое другое.
В галерее «Новое пространство» открылась выставка «Женщины о мужчинах, мужчины о женщинах. Фотовзгляд», организованная фотообъединением Самарской областной организации Союза журналистов России.
В создании экспозиции приняло участие равное количество представителей обоих полов - 11 мужчин и 11 женщин, представлено одинаковое количество фотографий с каждой стороны - по 75. Представлены самые различные жанры: портрет, репортаж, студийная фотосъемка, комп-арт и др. Экспозиция выстроена таким образом, чтобы зритель мог погрузиться отдельно в мир мужчин-фотографов и в мир женщин-фотографов.
Мы всегда стремимся видеть вокруг себя знакомое, ищем подобное в отличающемся. Многие работы, представленные на выставке, стали тому подтверждением. Светлана Колимбет увидела женственность в некоторых своих моделях: «Романтик», «Ангел в изгнании» наполнены чувственностью и плавностью форм. Многие фотографы-мужчины переодевали объекты съемок в мужскую одежду и награждали их воинственными аксессуарами. В экспозиции можно найти женщин- строителей, солдат.
Мужчины как объекты съемки, застигнутые врасплох или позировавшие специально, не стесняются быть смешными, с удовольствием корчат рожи. Женщины, как более кокетливые создания, к тому же привыкшие позировать в повседневной жизни, относятся к процессу более серьезно. Фотография, на которой невеста прикладывает все силы, чтобы предстать на снимке верхом обольстительности, а на втором плане двое полуобнаженных парней распивают пиво из пластиковых стаканчиков, как нельзя лучше иллюстрирует отношение обоих полов к съемкам.
Работы женщин-фотографов более сюжетны и репортажны, мужские снимки чаще всего портреты. Представители сильной половины человечества любуются моделями, представляя их обнаженными или одетыми экзотично, уделяя особое внимание глазам или помещая их с помощью компьютерной обработки фотографий в сюрреальную обстановку.
Культуролог Виктор Долонько, выступивший в этот раз в непривычной для себя роли фотомодели, рассказал, что его главным образом привлекло в этой экспозиции:
- Современная культура обращает внимание на событие, а не на человека. На этой выставке портретов глаз отдыхает.
Выставка в галерее «Новое пространство» (пр. Ленина, 14а) «Женщины о мужчинах, мужчины о женщинах. Фотовзгляд» будет работать до 11 февраля (16+). Полный фоторепортаж можно посмотреть здесь.
Комментарий
Екатерина Выровцева, член правления Самарской областной организации Союза журналистов России:
- Каждая выставка фотообъединения - это что-то новое и удивительное. В следующем году ему исполнится десять лет, и я буду с нетерпением ждать, чем нас удивят в связи с этим. Спор о том, может ли женщина быть гением в творчестве, вечен. Женщины-поэты не любят, когда их называют поэтессами. Фотографам повезло: в русском языке нет слова, которое обозначало бы женщину-фотографа, поэтому тут - на равных. Один из авторов - Николай Федорин - в маленьком эссе к своим работам написал, что это диалог. После просмотра выставки мне кажется, что это дискуссия. Я увидела и высокий пафос, и тонкий стеб, и многое другое.
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