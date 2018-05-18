Детей приглашают на бесплатные занятия «Школы котоведов»
На базе кошачьего отделения приюта для животных «Надежда» - котейни «ЧуКОТка» - начала работать детская «Школа котоведов».
Первое занятие состоялось в минувшую среду. Ребятам рассказали о представителях семейства кошачьих, о том, как была одомашнена кошка, о чем нужно подумать, если хочешь завести дома животное, и какие опасности могут поджидать кошку дома и на улице. Также были разрушены первые стереотипы - почему кошкам нельзя молоко и рыбу. В конце занятия ребятам предложили поучаствовать в викторине.
- Для школьников мы проводим разовые занятия «Котоведение для начинающих», и предлагаем продвинутый курс котоведения, - рассказала директор приюта «Надежда» Амаль Баева. - Занятия ведет высококвалифицированный педагог-психолог, кандидат наук, имеющий большой опыт работы с детьми разного возраста. Занятия в «Школе котоведов» бесплатные, родители могут поприсутствовать на них также бесплатно. Уроки проводятся раз в неделю по воскресеньям по предварительной записи, их можно посещать в свободном режиме. Ребята, которые пройдут весь курс, получат сертификат ответственного владельца.
Ближайшие занятия «Школы котоведов» состоятся 20 и 27 мая, а также 3 июня в 12:00 и в 14.00. Адрес котейни «ЧуКОТка»: улица Молодогвардейская, 66. (вход через арку во двор, между рестораном «Островский» и пиццерией «Фабио»). Узнать более подробную информацию и записать на занятие можно по ссылке vk.com/topic-129285811_38306355 или через сообщения сообщества vk.com/im?media=&sel=-129285811.
Первое занятие состоялось в минувшую среду. Ребятам рассказали о представителях семейства кошачьих, о том, как была одомашнена кошка, о чем нужно подумать, если хочешь завести дома животное, и какие опасности могут поджидать кошку дома и на улице. Также были разрушены первые стереотипы - почему кошкам нельзя молоко и рыбу. В конце занятия ребятам предложили поучаствовать в викторине.
- Для школьников мы проводим разовые занятия «Котоведение для начинающих», и предлагаем продвинутый курс котоведения, - рассказала директор приюта «Надежда» Амаль Баева. - Занятия ведет высококвалифицированный педагог-психолог, кандидат наук, имеющий большой опыт работы с детьми разного возраста. Занятия в «Школе котоведов» бесплатные, родители могут поприсутствовать на них также бесплатно. Уроки проводятся раз в неделю по воскресеньям по предварительной записи, их можно посещать в свободном режиме. Ребята, которые пройдут весь курс, получат сертификат ответственного владельца.
Ближайшие занятия «Школы котоведов» состоятся 20 и 27 мая, а также 3 июня в 12:00 и в 14.00. Адрес котейни «ЧуКОТка»: улица Молодогвардейская, 66. (вход через арку во двор, между рестораном «Островский» и пиццерией «Фабио»). Узнать более подробную информацию и записать на занятие можно по ссылке vk.com/topic-129285811_38306355 или через сообщения сообщества vk.com/im?media=&sel=-129285811.
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