18 мая 2018 года,
18:17
$ 61.82    73.02   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Интервью
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Культура/

Детей приглашают на бесплатные занятия «Школы котоведов»

На базе кошачьего отделения приюта для животных «Надежда» - котейни «ЧуКОТка» - начала работать детская «Школа котоведов».

Первое занятие состоялось в минувшую среду. Ребятам рассказали о представителях семейства кошачьих, о том, как была одомашнена кошка, о чем нужно подумать, если хочешь завести дома животное, и какие опасности могут поджидать кошку дома и на улице. Также были разрушены первые стереотипы - почему кошкам нельзя молоко и рыбу. В конце занятия ребятам предложили поучаствовать в викторине.

- Для школьников мы проводим разовые занятия «Котоведение для начинающих», и предлагаем продвинутый курс котоведения, - рассказала директор приюта «Надежда» Амаль Баева. - Занятия ведет высококвалифицированный педагог-психолог, кандидат наук, имеющий большой опыт работы с детьми разного возраста. Занятия в «Школе котоведов» бесплатные, родители могут поприсутствовать на них также бесплатно. Уроки проводятся раз в неделю по воскресеньям по предварительной записи, их можно посещать в свободном режиме. Ребята, которые пройдут весь курс, получат сертификат ответственного владельца.

Ближайшие занятия «Школы котоведов» состоятся 20 и 27 мая, а также 3 июня в 12:00 и в 14.00. Адрес котейни «ЧуКОТка»: улица Молодогвардейская, 66. (вход через арку во двор, между рестораном «Островский» и пиццерией «Фабио»). Узнать более подробную информацию и записать на занятие можно по ссылке vk.com/topic-129285811_38306355 или через сообщения сообщества vk.com/im?media=&sel=-129285811.



 
Дата: 18 мая 2018 , 14:08
144
Автор текста: Светлана Келасьева
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Культура
Детей приглашают на бесплатные занятия «Школы котоведов»
18 мая 2018
144
Детей приглашают на бесплатные занятия «Школы котоведов»
Популярный самарский теле-радиоведущий примет участие в спектакле
17 мая 2018
356
Популярный самарский теле-радиоведущий примет участие в спектакле
Куда пойти на «Ночь музеев» в Самаре
15 мая 2018
612
Куда пойти на «Ночь музеев» в Самаре
В Самаре пройдет литературный бал
14 мая 2018
303
В Самаре пройдет литературный бал
Стала известна дата проведения Поволжских сезонов Александра Васильева
14 мая 2018
403
Стала известна дата проведения Поволжских сезонов Александра Васильева
Подлинник первого художественного произведения Самары покажут в музее
11 мая 2018
447
Подлинник первого художественного произведения Самары покажут в музее
Самарцев познакомят с миром скифов и амазонок
7 мая 2018
551
Самарцев познакомят с миром скифов и амазонок
В Самарском художественном музее открылась выставка рисунков молодых дизайнеров
28 апреля 2018
536
В Самарском художественном музее открылась выставка рисунков молодых дизайнеров
Горький, Гоголь и Тургенев. Дневник фестиваля «Волжские театральные сезоны»
28 апреля 2018
587
Горький, Гоголь и Тургенев. Дневник фестиваля «Волжские театральные сезоны»
Лента новостей
18 мая 2018 , 17:16
112
Главное за неделю в Самаре
 Самые заметные новости недели с 14 по 18 мая, по версии sgpress.ru .
18 мая 2018 , 16:58
109
У музейного «Союза» появится «космическая» подсветка
В мэрии обсудили первые проектные решения.
18 мая 2018 , 15:30
170
«Волжане-СамГТУ» готовятся к полуфиналу телевизионной Премьер-лиги КВН
Игра состоится в Москве 13 июня.
18 мая 2018 , 15:07
135
Территорию у трамвайного кольца на Хлебной площади планируют отремонтировать в этом году
По сообщению департамента городского хозяйства и экологии, вероятнее всего, работы будут...
18 мая 2018 , 14:15
196
Выходные в Самаре: «Ночь музеев», фестиваль рока и концерт в кирхе
Впереди два солнечных и тёплых выходных дня, а это значит, что настала пора строить планы на...
18 мая 2018 , 14:08
144
Детей приглашают на бесплатные занятия «Школы котоведов»
На базе кошачьего отделения приюта для животных «Надежда» - котейни...
18 мая 2018 , 13:21
232
Полиция разыскивает водителя, сбившего 11-летнего ребенка на парковке
Инцидент произошел в четверг, 17 мая, в 16:20 около дома № 5 по улице Репина в Жигулевске.
18 мая 2018 , 12:42
208
Звезды мирового балета выступят в Самаре
19-28 октября в самарском академическом театре оперы и балета пройдет XVIII фестиваль...
18 мая 2018 , 12:16
187
Спасатели эвакуировали трех человек с заброшенного причала самарского элеватора
Инцидент произошел в ночь со среды на четверг, 17 мая, в Самарском районе.
18 мая 2018 , 12:10
285
В Самаре на Венцека устанавливают новые скульптуры атлантов
Продолжается ремонт здания усадьбы Петра Шихобалова, более известного как "Дом с...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Как передвигаться по центру Самары во время ЧМ-2018
19 апреля 2018
6400
Как передвигаться по центру Самары во время ЧМ-2018
Как будет организовано движение транспорта в районе площади Куйбышева, где расположится фан-зона...
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
2 мая 2018
4261
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
День Победы в Самаре. Как это будет
8 мая 2018
3315
День Победы в Самаре. Как это будет
Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Самаре...
Что нужно знать самарцам о втором матче на «Самара Арене»
6 мая 2018
3034
2
Что нужно знать самарцам о втором матче на «Самара Арене»
В воскресенье, 6 мая,     в 17:00 состоится второй тестовый матч. «Крылья...
16 мая 2018
2935
"Самара Арена" приняла третий тестовый матч
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ. 
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
2 мая 2018
4261
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
Новая «старая» набережная. Виртуальный гид
30 апреля 2018
2061
Новая «старая» набережная. Виртуальный гид
Длина самарской набережной около пяти километров. 
Новая набережная. Виртуальный гид
1 мая 2018
2168
1
Новая набережная. Виртуальный гид
Вторая очередь набережной между  бассейном «ЦСКА ВВС»  и заводом...
Киноизмышлизм. «Тоня против всех» - рок-н-рольщица на льду (18+)
30 апреля 2018
1603
Киноизмышлизм. «Тоня против всех» - рок-н-рольщица на льду (18+)
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
Киноизмышлизм. «Скиф» - только хардкор (18+)
1 мая 2018
1561
Киноизмышлизм. «Скиф» - только хардкор (18+)
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Интервью
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.