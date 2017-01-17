16 января отмечается Всемирный день «Ливерпульской четверки»
Что нового или оригинального можно сказать про The Beatles в 2017 году, когда все прогрессивное человечество будет отмечать полувековой юбилей «Сержанта Пеппера» - величайшего альбома в истории рок- музыки?!
Что ни скажешь - все будет банальностью. Все эти бесконечные легенды и мифы, высокопарные фразы и пафосные сравнения - можно выпустить множество толстенных книг, состоящих целиком из таких славословий в адрес «битлов». Да и выпущены уже эти книги. Но в чем их истинное величие - даже самое пафосное высказывание о величии Beatles справедливо. Более того, реальное значение этой поп-группы мы не можем себе даже представить и оценить. Например, вспомните, где вы слышали песню Beatles в последний раз. Я слушал в кинотеатре, на финальных титрах голливудского мультфильма «Моана», основанного на фольклоре полинезийцев. Уроженка Санкт-Петербурга, американская певица Риджина Спектр трогательно пела: «While My Guitar Gently Weeps». И дети, родившиеся через 40 лет после распада Beatles, плакали в зале, и взрослые не скрывали слез, потому что нельзя сдержаться.
Собственно, самое правильное, что можно сделать сегодня, чтобы отметить праздник, - снова послушать The Beatles. Но сделать это по-серьезному: так, чтобы услышать, проникнуться и прочувствовать - не отдельную песню и не плей-лист к дате или ролик на Facebook, а целиком альбом. Тот же «Сержант Пеппер». С начала и до конца. Хорошо бы - виниловую пластинку, идеально - тех лет. Когда-то это был предел мечтаний - «Сержант» на виниле. Послушать сначала первую, а потом вторую сторону, не отвлекаясь ни на что, кроме глотка хорошего… да хоть кофе. Почувствовать произведение. Если вы решитесь на этот эксперимент и потратите час (академический) своего времени, то получите небывалое эстетическое удовольствие. И ощущение свежести, которого в современной поп-музыке нет. И открытие в каждой песне, и дух свободы… Пусть это звучит избито, но вы познакомитесь с великим произведением. Признайтесь, вы ведь никогда так не делали. Делали? Но только тридцать лет назад. И был не винил, а шелест пленки в катушечном магнитофоне «Нота» - тогда тем более. Вы поразитесь, как много эти молодые англичане (Джону и Ринго было 26, Полу - 24, Джорджу - 22) знали об одиноких сердцах. Откуда взялся клуб одиноких сердец имени сержанта Пеппера? Почему мы все вступили в него и не можем выйти?
Это тоже банальность, но музыка Beatles как никакая другая объединяет людей и поколения. Объединяет нас. Факт, известный любому самарцу на протяжении многих лет. Потому что здесь, на берегах Волги, в городе, о котором «битлы» никогда не слышали, уже четверть века существует общественная организация - «Битлз-Ассоциация», которая регулярно проводит «битлятники». И каждый раз на них играют молодые группы, вдохновленные Beatles. Потому что невозможно не вдохновиться, открыв для себя эту музыку. Третье поколение битломанов растет на самарской земле.
Если сегодня вам хватит эстетического запала и вы прослушаете какой-нибудь альбом, не обязательно «Сержант», но обязательно - целиком, то наверняка поймете, что Beatles и через полвека всемирной славы и бескрайнего влияния остаются прекрасной загадкой. Музыкой, которую можно слушать в тысячный раз, как в первый. Это и есть величие. За это мы и любим The Beatles. Уже понятно, что навсегда.
Что ни скажешь - все будет банальностью. Все эти бесконечные легенды и мифы, высокопарные фразы и пафосные сравнения - можно выпустить множество толстенных книг, состоящих целиком из таких славословий в адрес «битлов». Да и выпущены уже эти книги. Но в чем их истинное величие - даже самое пафосное высказывание о величии Beatles справедливо. Более того, реальное значение этой поп-группы мы не можем себе даже представить и оценить. Например, вспомните, где вы слышали песню Beatles в последний раз. Я слушал в кинотеатре, на финальных титрах голливудского мультфильма «Моана», основанного на фольклоре полинезийцев. Уроженка Санкт-Петербурга, американская певица Риджина Спектр трогательно пела: «While My Guitar Gently Weeps». И дети, родившиеся через 40 лет после распада Beatles, плакали в зале, и взрослые не скрывали слез, потому что нельзя сдержаться.
Собственно, самое правильное, что можно сделать сегодня, чтобы отметить праздник, - снова послушать The Beatles. Но сделать это по-серьезному: так, чтобы услышать, проникнуться и прочувствовать - не отдельную песню и не плей-лист к дате или ролик на Facebook, а целиком альбом. Тот же «Сержант Пеппер». С начала и до конца. Хорошо бы - виниловую пластинку, идеально - тех лет. Когда-то это был предел мечтаний - «Сержант» на виниле. Послушать сначала первую, а потом вторую сторону, не отвлекаясь ни на что, кроме глотка хорошего… да хоть кофе. Почувствовать произведение. Если вы решитесь на этот эксперимент и потратите час (академический) своего времени, то получите небывалое эстетическое удовольствие. И ощущение свежести, которого в современной поп-музыке нет. И открытие в каждой песне, и дух свободы… Пусть это звучит избито, но вы познакомитесь с великим произведением. Признайтесь, вы ведь никогда так не делали. Делали? Но только тридцать лет назад. И был не винил, а шелест пленки в катушечном магнитофоне «Нота» - тогда тем более. Вы поразитесь, как много эти молодые англичане (Джону и Ринго было 26, Полу - 24, Джорджу - 22) знали об одиноких сердцах. Откуда взялся клуб одиноких сердец имени сержанта Пеппера? Почему мы все вступили в него и не можем выйти?
Это тоже банальность, но музыка Beatles как никакая другая объединяет людей и поколения. Объединяет нас. Факт, известный любому самарцу на протяжении многих лет. Потому что здесь, на берегах Волги, в городе, о котором «битлы» никогда не слышали, уже четверть века существует общественная организация - «Битлз-Ассоциация», которая регулярно проводит «битлятники». И каждый раз на них играют молодые группы, вдохновленные Beatles. Потому что невозможно не вдохновиться, открыв для себя эту музыку. Третье поколение битломанов растет на самарской земле.
Если сегодня вам хватит эстетического запала и вы прослушаете какой-нибудь альбом, не обязательно «Сержант», но обязательно - целиком, то наверняка поймете, что Beatles и через полвека всемирной славы и бескрайнего влияния остаются прекрасной загадкой. Музыкой, которую можно слушать в тысячный раз, как в первый. Это и есть величие. За это мы и любим The Beatles. Уже понятно, что навсегда.
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