127 фильмов за 5 дней и 40 встреч с деятелями кино. Итоги фестиваля «Кино-детям»
Каждый год перед стартом фестиваля «Кино - детям» его президент Нина Шумкова говорит: может быть, он и не состоится... Проблема финансирования стоит настолько остро, что этот ежегодный праздник воспринимается как чудо. Почему же уже 22 года он держится за жизнь? Потому что нужен обеим сторонам.
Для детей это шанс увидеть российские и зарубежные игровые, документальные и анимационные картины, узнать об истории и нынешнем дне нашей страны и зарубежья, получить прививку хорошего вкуса, научиться смотреть и обсуждать искусство большого экрана. Но не менее важен фестиваль и для создателей кино.
Гости прошлых лет в приветственном видеообращении наперебой говорили об уникальности «Кино - детям». Режиссер-документалист и сценарист Вадим Цаликов отметил, что не знает аналогов. А режиссер Владимир Алеников признался, что такой фестиваль - чуть ли не единственная возможность прийти к зрителю.
Иногда эта дорога растягивается на многие тысячи километров. Делегация из Китая, посетившая Самару ради участия в фестивале, поблагодарила наш город за гостеприимство и отметила высокий уровень культуры. А режиссер фильма «Под одним небом», ставшего лауреатом конкурса, Чжан Мэнцюнь выразил надежду, что в будущем ему удастся снять совместный российско-китайский фильм о детях.
Фестиваль конкурсный, поэтому картины не просто смотрят, их еще и оценивают. Детское жюри - работу профессиональных режиссеров, а опытные практики и теоретики под председательством члена Союза кинематографистов РФ Бориса Кожина - лучшие фильмы, сделанные ребятами.
Одним из лауреатов в рамках программы «Кино снимаем сами» стал Никита Колобовников - автор картины «Если есть молоко, можно сделать добро» (песочная анимация). Поднявшись на сцену, режиссер метрового роста поблагодарил жюри и организаторов:
- Спасибо всем, кто меня заметил… Ой! То есть отметил.
Специальные призы от организаторов получили режиссер картины «Костя» Роман Каргаполов - за первый самарский фильм, вышедший в локальный прокат, и
«Бессмертные» Галины Щерба за вклад в освещение истории Самарского края.
Фестиваль 2017 года завершился. Ждем следующего. Как праздника. Как чуда.
Цифры
127 фильмов;
40 встреч с деятелями кино;
2 состава жюри: взрослое и детское;
300 человек в составе детского жюри.
Комментарий
Борис Кожин, член Союза кинематографистов РФ, председатель жюри фестиваля «Кино-детям»:
- Лучше детей, которые снимают эти фильмы, и лучше людей, которые руководят этими детьми, - нет! К примеру, все наше жюри с восторгом смотрело картины, которые нам прислали из Сибири. Мы были восхищены лентами из Новосибирской области. После того как посмотрели эти фильмы, рот закрыли только на следующий день.
Для детей это шанс увидеть российские и зарубежные игровые, документальные и анимационные картины, узнать об истории и нынешнем дне нашей страны и зарубежья, получить прививку хорошего вкуса, научиться смотреть и обсуждать искусство большого экрана. Но не менее важен фестиваль и для создателей кино.
Гости прошлых лет в приветственном видеообращении наперебой говорили об уникальности «Кино - детям». Режиссер-документалист и сценарист Вадим Цаликов отметил, что не знает аналогов. А режиссер Владимир Алеников признался, что такой фестиваль - чуть ли не единственная возможность прийти к зрителю.
Иногда эта дорога растягивается на многие тысячи километров. Делегация из Китая, посетившая Самару ради участия в фестивале, поблагодарила наш город за гостеприимство и отметила высокий уровень культуры. А режиссер фильма «Под одним небом», ставшего лауреатом конкурса, Чжан Мэнцюнь выразил надежду, что в будущем ему удастся снять совместный российско-китайский фильм о детях.
Фестиваль конкурсный, поэтому картины не просто смотрят, их еще и оценивают. Детское жюри - работу профессиональных режиссеров, а опытные практики и теоретики под председательством члена Союза кинематографистов РФ Бориса Кожина - лучшие фильмы, сделанные ребятами.
Одним из лауреатов в рамках программы «Кино снимаем сами» стал Никита Колобовников - автор картины «Если есть молоко, можно сделать добро» (песочная анимация). Поднявшись на сцену, режиссер метрового роста поблагодарил жюри и организаторов:
- Спасибо всем, кто меня заметил… Ой! То есть отметил.
Специальные призы от организаторов получили режиссер картины «Костя» Роман Каргаполов - за первый самарский фильм, вышедший в локальный прокат, и
«Бессмертные» Галины Щерба за вклад в освещение истории Самарского края.
Фестиваль 2017 года завершился. Ждем следующего. Как праздника. Как чуда.
Цифры
127 фильмов;
40 встреч с деятелями кино;
2 состава жюри: взрослое и детское;
300 человек в составе детского жюри.
Комментарий
Борис Кожин, член Союза кинематографистов РФ, председатель жюри фестиваля «Кино-детям»:
- Лучше детей, которые снимают эти фильмы, и лучше людей, которые руководят этими детьми, - нет! К примеру, все наше жюри с восторгом смотрело картины, которые нам прислали из Сибири. Мы были восхищены лентами из Новосибирской области. После того как посмотрели эти фильмы, рот закрыли только на следующий день.
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