127 фильмов за 5 дней и 40 встреч с деятелями кино. Итоги фестиваля «Кино-детям»

Для детей это шанс увидеть российские и зарубежные игровые, документальные и анимационные картины, узнать об истории и нынешнем дне нашей страны и зарубежья, получить прививку хорошего вкуса, научиться смотреть и обсуждать искусство большого экрана. Но не менее важен фестиваль и для создателей кино.Гости прошлых лет в приветственном видеообращении наперебой говорили об уникальности «Кино - детям». Режиссер-документалист и сценарист Вадим Цаликов отметил, что не знает аналогов. А режиссер Владимир Алеников признался, что такой фестиваль - чуть ли не единственная возможность прийти к зрителю.Иногда эта дорога растягивается на многие тысячи километров. Делегация из Китая, посетившая Самару ради участия в фестивале, поблагодарила наш город за гостеприимство и отметила высокий уровень культуры. А режиссер фильма «Под одним небом», ставшего лауреатом конкурса, Чжан Мэнцюнь выразил надежду, что в будущем ему удастся снять совместный российско-китайский фильм о детях.Фестиваль конкурсный, поэтому картины не просто смотрят, их еще и оценивают. Детское жюри - работу профессиональных режиссеров, а опытные практики и теоретики под председательством члена Союза кинематографистов РФ Бориса Кожина - лучшие фильмы, сделанные ребятами.Одним из лауреатов в рамках программы «Кино снимаем сами» стал Никита Колобовников - автор картины «Если есть молоко, можно сделать добро» (песочная анимация). Поднявшись на сцену, режиссер метрового роста поблагодарил жюри и организаторов:- Спасибо всем, кто меня заметил… Ой! То есть отметил.Специальные призы от организаторов получили режиссер картины «Костя» Роман Каргаполов - за первый самарский фильм, вышедший в локальный прокат, и«Бессмертные» Галины Щерба за вклад в освещение истории Самарского края.Фестиваль 2017 года завершился. Ждем следующего. Как праздника. Как чуда.127 фильмов;40 встреч с деятелями кино;2 состава жюри: взрослое и детское;300 человек в составе детского жюри.- Лучше детей, которые снимают эти фильмы, и лучше людей, которые руководят этими детьми, - нет! К примеру, все наше жюри с восторгом смотрело картины, которые нам прислали из Сибири. Мы были восхищены лентами из Новосибирской области. После того как посмотрели эти фильмы, рот закрыли только на следующий день.