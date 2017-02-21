21 февраля 2017 года,
22:51
$ 58.1    61.7   Нефть 56.43 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Темы/Куйбышев - запасная столица/

"Мы боролись за это счастье - жить!" Мальчишки и девчонки вставали к заводским станкам и работали во имя Великой Победы

В преддверии Дня защитника Отечества «Самарская газета» встретилась с несколькими жителями города - ветеранами Великой Отечественной войны. Они не сражались на фронтах, не были подрывниками в составе партизанских отрядов, не работали во фронтовых госпиталях. Они ковали победу на оборонных предприятиях, еще совсем юными мальчишками и девчонками школьного возраста. И так защищали Отечество. Сегодня о своей судьбе рассказывает Нина Георгиевна Шлетова.

Мобилизованы в… ремесленные училища

- Я родилась в январе 1925 года в городе Кимры Калининской - ныне Тверской - области. Мама умерла, когда было мне 8 лет. С 14-ти стала жить в Ленинграде у маминой сестры. В 1941 году с отличием окончила семь классов и, чтобы быстрее получить какую-нибудь специальность, подала документы в престижную по тем временам Высшую школу машинописи и стенографии. Но началась война. Она уравняла всех - и отличников, и отстающих… Все мои 15-16-летние сверстники были мобилизованы в ремесленные училища. И я по повестке попала в РУ №67.

К Ленинграду, который был для меня городом-мечтой, созданным великими зодчими и великой классической литературой, все ближе подходили фашисты. В августе 41-го нас направили рыть противотанковые рвы на подступах к городу. Мы работали там до заморозков, нас уже бомбили. Много ребят тогда погибло. А 8 сентября, когда уже была уничтожена немалая доля продовольственных ресурсов Ленинграда, нас, ремесленников, направили расчищать завалы и извлекать то, что осталось после пожаров. На огромных Бадаевских складах видели, как после взрыва летят в воздух куски рафинада… Мы сгребали потом землю, заливали ее водой, а когда «чай» отстаивался, пили эту сладкую жижу.

На складах разрушенных маслозаводов разбирали штабеля расплющенных кокосовых орехов, которые видели впервые в жизни. Тогда мы еще не знали, что все происходящее значит для любимого города. Но уже через месяц стало понятно - это блокада, это голод, холод и смерть. Зимой мы изучали теорию заводского дела в бомбоубежищах. В перерывах между налетами и обстрелами изготавливали первые несложные инструменты, станки для наковок. Нас, ремесленников, пытались поддерживать: мы получали рабочие 250 граммов хлеба в день, в завтраки и ужины дрожжевой суп, который из-за неприятного запаха я часто не могла есть. Но из молодых тел медленно уходила жизнь. Особенно быстро сдавали мальчики. Девчата держались дольше - они начали умирать весной.

По Дороге жизни - в эвакуацию

- 2 марта 1942 года нас, целый эшелон ремесленников, эвакуировали из Ленинграда. Когда поезд отходил от очередной станции, на насыпи оставались лежать снятые с рейса трупы. 24 марта наш товарный поезд прибыл на Северный Кавказ в город Георгиевск. Самых слабых выносили на носилках и увозили в больницу, у вокзальной ограды стояли женщины и, глядя на нас, плакали навзрыд. Мы были там до 18 мая, набирались сил: жили по частным квартирам, питались в столовой. А потом нас отправили в город Куйбышев.

31 мая выгрузились на станции Безымянка. Утром прибыли представители заводов, и всех нас, ремесленников, разобрали по разным предприятиям. Меня взяли на авиационный завод. Жить предстояло в бараке на 100 человек с двухъярусными нарами. Сначала мы было взбунтовались, не хотели вселяться в такое жилище, но когда приехали из столовой, наши вещи уже лежали на нарах. Надо было привыкать к таким суровым условиям.

Заводская вахта и… творчество

- На заводе меня направили ученицей токаря в группу механика. Мой учитель ежедневно выполнял такие большие задания по изготовлению деталей, что, казалось, у него не должно было оставаться времени на занятия с новичками. А он нахо- дил, обучил меня основам токарного дела. Вскоре я начала изготавливать первые несложные детали - болты, гайки, втулки, шпильки, валики. Работать приходилось только с 8 часов вечера до 8 утра, потому что днем все станки были заняты, я сменяла своего учителя. Очень трудно было бороться со сном, особенно перед рассветом. Казалось, вот-вот упадешь лицом на вращающийся патрон.

На станке проработала с июня по сентябрь. Как-то вызвал меня механик цеха, спросил, как училась в школе, а когда узнал, что была отличницей, направил работать подготовителем. Я составляла дефектные ведомости на ремонт оборудования, получала необходимое оборудование в цех со склада, другие задания выполняла.

Война, пережитые кошмары не отпускали и в тылу. Даже вдали от линии фронта меня по ночам преследовали ленинградские бомбежки и блокадный голод. Опору и спасение нашла там, где обретала их прежде - в книгах, творчестве. Жила я в общежитии, а рядом в бараке находился клуб с кружками художественной самодеятельности. Мы шли туда после 12-часового рабочего дня. Хватало сил петь, танцевать, ставить спектакли в театральном коллективе, потому что искусство, мирное творчество давали эмоциональный подъем, очищение. Я подготовила композицию по поэме Маргариты Алигер «Зоя», прочитала ее руководителю театрального кружка, и меня пригласили в коллектив. На встрече нового, 1943 года я уже участвовала в концертной программе. Трудность обыденной жизни отступала перед этой магией театра, «сценические страсти» лечили, выправляли нашу душу, и мы, воодушевленные, могли достойно проходить через реальные испытания.

После войны

- Война осталась позади. В цехе из группы механика меня перевели в планово-диспетчерское бюро на должность плановика. Я поняла, что знаний не хватает, потому пошла в вечернюю школу, а затем поступила на вечернее отделение планового института.

Параллельно продолжала заниматься в театральном коллективе, играла в спектаклях. В 1959 году нашему театральному коллективу, первому в области, присвоили звание народного. В начале 1963 года меня перевели в плановый отдел нашего авиазавода на должность начальника бюро. У нас в подразделении рассчитывалась цена выпускаемых заводом самолетов. Работа была ответственная, напрямую связанная с министерством авиационной промышленности страны.

В 62 года я ушла на пенсию. 33 года было отдано художественной самодеятельности: зрителям нравилась моя «искренность высказывания», как отмечали критики в СМИ. Со спектаклем «Глубокая разведка» по пьесе Александра Крона мы даже выступали в Москве, в Кремле. В 1966 году мне было присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». Это такая же дорогая мне награда, как и медали «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Трудное военное детство сказалось на здоровье: детей у меня нет. Но есть замечательные друзья, с которыми прошли огонь и воду, пережили множество трудностей. Есть хорошие, заботливые соседи, которые очень помогли после перенесенного перелома. Передвигаюсь на коляске или с ходунками, но сама готовлю, убираюсь в квартире, глажу белье. Я всегда занята, и некогда мне думать о стрессах. Даже с ходунками и двумя тростями в руках я радуюсь каждому дню и стараюсь продлить это великолепие - жизнь.
Дата: 21 февраля 2017 , 15:25
111
Автор текста: Татьяна Гриднева
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Куйбышев - запасная столица
21 февраля 2017
111
"Мы боролись за это счастье - жить!" Мальчишки и девчонки вставали к заводским станкам и работали во имя Великой Победы
«Мы помним те спектакли всю жизнь». Как Большой театр работал в Куйбышеве
11 декабря 2016
358
«Мы помним те спектакли всю жизнь». Как Большой театр работал в Куйбышеве
В годы войны в Куйбышеве работала эвакуированная из Москвы Кремлевская больница
28 ноября 2016
948
В годы войны в Куйбышеве работала эвакуированная из Москвы Кремлевская больница
27 ноября 2016
497
"Мы мобилизовали все свои силы". Ветеран - труженик тыла рассказывает об эвакуации и о работе авиазавода в годы войны
Письма времён Войны от читателей
13 ноября 2016
427
Письма времён Войны от читателей "СГ": вести из госпиталя и обращения к школьным друзьям
Народному музею «История завода ПАО «Салют» более 40 лет
3 ноября 2016
372
Народному музею «История завода ПАО «Салют» более 40 лет
Через 71 год после войны самарцы узнали о дневнике эвакуированного из Москвы в Куйбышев Филиппа Разумцева
26 октября 2016
781
Через 71 год после войны самарцы узнали о дневнике эвакуированного из Москвы в Куйбышев Филиппа Разумцева
В Самаре стартует крупный медиапроект «Культурная элита запасной столицы»
23 октября 2016
373
В Самаре стартует крупный медиапроект «Культурная элита запасной столицы»
Хроника октября-1941
16 октября 2016
620
Хроника октября-1941
Лента новостей
21 февраля 2017 , 17:46
143
В феврале число поездок по социальной карте временно увеличено до 60
Об этом заявил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Сергей Калинин на круглом...
21 февраля 2017 , 17:40
302
16-летняя девочка украла у матери деньги
Инцидент произошел в Комсомольском районе Тольятти.
21 февраля 2017 , 17:36
118
В Кировском районе прошли соревнования по военно-спортивной игре «Защитники Родины»
Во вторник, 21 февраля, в школе №72 прошли соревнования среди средних общеобразовательных...
21 февраля 2017 , 17:31
1451
Работники управляющей компании выехали на место обрушения балкона
  Инцидент произошел сегодня на улице Сергея Лазо в поселке Управленческий в Красноглинском...
21 февраля 2017 , 17:06
134
В Самаре в студотряды начинают принимать учащихся ссузов
   В штабе ждут ребят из 24 профессиональных образовательных организаций Самары.
21 февраля 2017 , 16:54
178
Аэродром «Курумоча» обследуют на птицеопасность
  Объявлены торги на орнитологическое обследование аэродрома в Самаре, в аэропорту...
21 февраля 2017 , 16:29
190
В Год экологии «Самарская газета» планирует серию познавательных лекций на природе
Идет официально объявленный в стране Год экологии. 
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Тольятти поезд протаранил Porsche Panamera GTS
29 января 2017
8606
3
В Тольятти поезд протаранил Porsche Panamera GTS
Авария произошла вчера в первой половине дня на ж/д переезде рядом с перекрестком Обводного...
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
26 января 2017
5861
7
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
   Трагедия произошла 25 января около 19.00 в салоне автобуса №37 муниципального...
23 января 2017
4093
2
В Самаре возбуждено дело по факту смерти девушки в роддоме
  Трагедия произошла в ноябре прошлого года в родительном отделении ГБУЗ СО...
В Самаре 42-летний мужчина убил своего знакомого и оставил его тело на съемной квартире
14 февраля 2017
2642
В Самаре 42-летний мужчина убил своего знакомого и оставил его тело на съемной квартире
Труп 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен хозяйкой жилплощади....
У музея
19 февраля 2017
668
У музея "Самара космическая" появится скульптурная композиция из семи фигур
Совещание по вопросу оформления территории музейного комплекса "Самара...
В Самарской области ожидается небольшая метель
23 января 2017
355
В Самарской области ожидается небольшая метель
По данным синоптиков, днем 23 января температура воздуха составит от -8 до -13 градусов. 
Под Самарой пройдут гонки на собачьих упряжках
23 января 2017
1003
Под Самарой пройдут гонки на собачьих упряжках
Они состоятся в воскресенье, 29 января, на территории военного полигона в Рощинском, что под...
Специалисты оценят состояние дома на ул. Степана Разина
23 января 2017
932
Специалисты оценят состояние дома на ул. Степана Разина
Поздно вечером в воскресенье, 22 января, жильцы дома № 87 на улице Степана Разина (Самарский...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.